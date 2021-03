Se state cercando un notebook per il montaggio video e la creazione di contenuti, vale la pena di prendere in considerazione il più recente HP Zbook Create . Tra i portatili di questa categoria è uno dei pochi, pochissimi, che riescono a unire design compatto e moderno, silenziosità e soprattutto tutta la potenza necessaria per realizzare progetti di ogni genere.

Tutti i vari modelli disponibili, infatti, contano sui più potenti processori Intel disponibili per computer portatili ad alte prestazioni, abbinati a GPU Nvidia RTX e Quadro. Una combinazione che rende il notebook capace di fare praticamente qualunque cosa. Che si tratti di montare in 4K con Adobe Premiere, di realizzare progetti con CAD o con Blender, i notebook HP Zbook Create saranno in grado di fornire i risultati che vi servono.

A proposito di software professionali, gli HP Zbook Create sono progettati e certificati per la suite Adobe, Autodesk Maya, Unity, Unreal Engine e molti altri.

Potenza

La combinazione dei potenti processori Intel e delle recenti GPU Nvidia rappresenta la base imprescindibile per un potente notebook dedicato alla creazione di contenuti. Non sono però gli unici elementi che contribuiscono.

Ci sono anche 32 GB di memoria RAM (solo un modello ha 16GB) e un veloce SSD M2 NVMe. Il tutto inserito in un portatile incredibilmente leggero in rapporto all’hardware interno.

HP Zbook Create vanta infatti un sistema di dissipazione Vapor Chamber, che “preleva” il calore dalla CPU e dalla GPU per portarla verso le ventole, che poi espellono l’aria calda dal portatile. Il colosso statunitense, poi, ha anche sviluppato un BIOS specifico che si occupa di gestire la potenza in tempo reale, così da bilanciare sempre al meglio prestazioni, calore e consumi energetici.

HPZbook con Quadro RTX 2070 è disponibile su HP Store Italia a € 2.799

Windows 10 Pro 64

Intel Core i7-10750H

Schermo FullHD 15,6"

32 GB di SDRAM

SSD PCIe NVMe TLC da 1 TB

NVIDIA Quadro RTX 2070 (8GB GDDR6 dedicata)

Tastiera retroilluminata resistente ai liquidi

L’HP Zbook Create è un notebook con schermo da 15,6”, e attorno ad esso ci sono cornici particolarmente sottili. Grazie ad esse il rapporto schermo/corpo arriva all’87%, un valore davvero alto per questa categoria di notebook. Notevole anche il peso, che si ferma a 1,8 Kg, per un computer spesso solo 17,5 mm. Il confronto con notebook HP della precedente generazione mette in luce l’enormità dei progressi fatti.

Il corpo è in lega di alluminio e sul coperchio è incisa una grande Z, a distinguere questo prodotto dagli altri prodotti di questa marca, che invece riportano il logo HP.

Una nuova dimostrazione del fatto che uno strumento di lavoro può (e deve) essere anche bello ed elegante. A proposito di lavoro, HP ha rivisto in meglio uno degli elementi assolutamente più importanti in un computer portatile, vale a dire la tastiera: ora i tasti sfruttano un meccanismo a forbice preciso e silenzioso, che vi permetterà di digitare a lungo senza rumori fastidiosi.

HP, poi, offre uno schermo IPS LCD con una copertura del 100% dello spettro DCI-P3. Significa un pannello in grado di visualizzare moltissimi colori, e potenzialmente adatto anche a quelle attività dove le prestazioni cromatiche sono determinanti - anche se probabilmente in casi del genere sarà consigliabile una calibrazione aggiuntiva, prima di procedere.

Meglio su HP Store

Se volete un HP Zbook Create o un altro prodotto HP, avrete diverse opzioni per comprarlo. Il nostro consiglio però è di rivolgersi allo store HP ufficiale , per diverse ragioni, a cominciare dalle spese di spedizione gratuite. Poi, qui potrete esplorare e scegliere tra una grande varietà di prodotti: in effetti, qui c’è tutto il catalogo HP - cosa che non si può dire di altri retailer.

Ancora più importante, se trovate qualcosa che vi piace potete richiedere il servizio HP Live Expert. Si tratta di una proposta più unica che rara, visto che ci sarà una persona in carne e ossa che vi mostrerà il prodotto in diretta video, e risponderà alle vostre domande. Così potrete decidere se acquistarlo o meno solo dopo aver dissipato tutti i possibili dubbi.

Infine, se volete comprare qualcosa ma non vi fa di farlo con il sistema digitale e automatico integrato sul sito, HP è una di quelle poche aziende che offre ancora la possibilità di telefonare. Proprio così, una chiamata a cui risponderà una persona in carne e ossa, e che sarà felice di registrare il vostro ordine.

Zbook Create G7 alla prova

Lo Zbook Create è chiaramente progettato come mobile workstation e indirizzato ai professionisti che lavorano con grafica 3D e video. Ed è semplicemente eccellente, dal punto di vista delle prestazioni. La potenza hardware permette di fare tutto velocemente e senza rallentamenti dovuti al carico di lavoro, il che è davvero una cosa fantastica.

E volendo è anche un potente notebook gaming, il che è utile se dopo una giornata di lavoro volete rilassarvi con uno dei migliori giochi PC . Questo notebook, in ogni sua variante, può eseguire i giochi con fluidità. Vi basterà indossare un paio di cuffie gaming per tuffarvi nella vostra avventura preferita.

Che si tratti di lavorare a un progetto multimediale o di godersi un film, poi, l’audio firmato Bang&Olufsen fa davvero la differenza. È vero che sono speaker di “portatili”, però l’audio è veramente buono avendo 4 Amplificatori discreti, 2 Tweeters e 2 Woofers. Con bassi che raggiungono 150Hz e un volume massimo senza distorsione di 79dB.

Tastiera e touchpad sono un piacere da usare, grazie a un’eccellente combinazione di precisione e reattività. È ammirevole, in effetti, che HP abbia dedicato attenzione anche al touchpad, considerato il fatto che gli utenti tipici di questo Zbook Create, quasi certamente, useranno un mouse standard.

Piuttosto buona anche l’autonomia: una volta caricata la batteria, infatti, potrete aspettarvi di lavorare per 4-5 ore, a meno che non abbiate in programma di svolgere attività davvero molto pesanti.