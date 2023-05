Elon Musk spara a zero su chi lavora da casa: "vivono nel mondo dei sogni"

Twitter e Tesla - o, più specificamente, Elon Musk - sono tra le aziende che più si sono espresse a favore del ritorno in ufficio dopo la fine della pandemia. Di recente, Musk si è espresso nuovamente in modo negativo sul telelavoro, ma non per il motivo che si potrebbe pensare.

Molte aziende stanno facendo il massimo per trovare il giusto compromesso in merito alla gestione del lavoro a distanza e i dipendenti sono sempre più scontenti per i messaggi contrastanti e le alte aspettative create dai datori di lavoro. Musk è stato da subito fermo nel ritenere che i lavoratori debbano recarsi sul posto di lavoro, piuttosto che lavorare a distanza.

In un'intervista con CNBC (Si apre in una nuova scheda), il CEO di Tesla ha descritto i lavoratori del settore tecnologico come "una gruppo di persone che vive nel mondo dei sogni", sottintendendo che il lavoro da qualsiasi luogo che non sia l'ufficio è solo una fantasia.

Musk sul lavoro da casa

Invece di citare le carenze di produttività e di impegno (come hanno fatto lui e molte altre aziende in passato), stavolta Musk rimprovera ai telelavoratori di essere insensibili nei confronti degli altri lavoratori.

Musk ha dichiarato alla CNBC che dovrebbero scendere dal loro "cavallo di battaglia morale" e tornare al lavoro, proprio come hanno dovuto fare gli altri nei mesi e negli anni successivi alla pandemia, affermando che è "moralmente sbagliato" starsene a casa.

Dopo aver ridotto drasticamente la forza lavoro di Twitter, Musk ha imposto alla stragrande maggioranza dei suoi dipendenti di tornare a lavorare in ufficio per buona parte della settimana.

Altri amministratori delegati di aziende importanti si sono espressi in modo altrettanto negativo sul telelavoro, ma la ragione più tipica si riduce spesso alla scarsa produttività, accentuata dalle molte distrazioni che si possono verificare in ambito domestico, piuttosto che alla moralità di chi lavora da casa.

La notizia arriva a poche settimane dalle dimissioni di Musk da CEO di Twitter e dall'annuncio del suo successore, Linda Yaccarino.