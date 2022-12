Apple nel 2022: Ventura e chip M2 sono fantastici, ma dov'è il Mac Pro?

È stato un altro anno di trasformazioni per Apple, soprattutto grazie all'introduzione di nuovi prodotti e funzionalità per Mac per mantenersi al passo con la concorrenza, e mentre si conclude il 2022, c'è molto da guardare indietro.

MacOS Ventura ha riservato alcune sorprese, come Stage Manager e l'app Meteo, oltre a una nuova attenzione per i giochi, ma prodotti come il vociferato Mac Pro in silicone non si vedono.

Se a settembre Apple ci aveva parlato di un nuovo Mac Pro dicendoci di "aspettare e vedere", sembra che i piani siano cambiati; ma questo non significa che quest'anno abbiamo perso l'occasione, con l'impressionante Mac Studio e il MacBook Air M2 che hanno fatto faville.

Tenendo conto di ciò, abbiamo espresso un giudizio su ciò che la linea Mac ha offerto nel 2022 in termini di software e hardware e su ciò che vorremmo vedere dalla piattaforma nel 2023, oltre a, nel vero stile Apple, un'altra cosa...

Software: 7/10

(Image credit: TechRadar)

Il 2022 è iniziato con macOS 12 Monterey, l'ultima release per molti Mac, ed è terminato con il rilascio di macOS Ventura, un aggiornamento minore ma gradito che ha portato Stage Manager, un migliore Spotlight e l'app Meteo ridisegnata da iPad e iPhone.

Da quando è stato annunciato il passaggio ai chip Apple nel 2020, abbiamo visto un numero crescente di nuove funzionalità esclusive per i Mac M1 e superiori, mentre macOS Ventura ha acquisito funzionalità da iOS, come l'app Meteo, e Stage Manager da iPadOS 16.

Rispetto all'iPhone, però, sono stati omessi i widget ridisegnati sul Mac, che potrebbero portare un nuovo livello di funzionalità a macOS, ma per ora sono ancora limitati a una barra laterale che appare quando si scorre il trackpad del Mac da destra a sinistra.

Tuttavia, dare un voto al software per Mac basandosi solo sugli sforzi di Apple sarebbe un disservizio, perché gli sviluppatori di terze parti hanno creato alcune ottime applicazioni che sfruttano le nuove capacità e funzioni arrivate sul Mac negli ultimi anni. Applicazioni come Vivid possono espandere la luminosità dei display XDR dello Studio Display o dell'ultimo MacBook Pro, mentre Focused Work può aiutarvi a rimanere, beh, concentrati sul vostro lavoro.

Anche altre applicazioni della comunità degli sviluppatori, come il porting di giochi come Unreal Tournament 1999 sui Mac basati su chip Apple, hanno ampliato le modalità di gioco su Mac, ma sembra che finalmente Apple si stia impegnando per andare oltre ciò che è disponibile per i giochi nell'App Store.

Nel complesso, sia Apple che gli sviluppatori di app di terze parti hanno preso il silicio Apple e lo hanno utilizzato; la domanda ora è se inizieremo a vedere nuove funzionalità multipiattaforma arrivare sulla piattaforma nello stesso momento in cui arrivano su iOS o iPadOS. Ci sono voluti due anni per la riprogettazione dell'app Meteo da iOS a Mac: vediamo se questo lasso di tempo si ridurrà drasticamente per i widget riprogettati.

Hardware: 9/10

(Image credit: Future)

Quando si parla di nuovi Mac e di chip Apple, quest'ultima ha proseguito il lungo percorso iniziato nel 2020 con il MacBook Air M1. Pensare di avere il chip ARM di Apple, una tastiera migliorata e un display Retina in un MacBook Air sarebbe stato impensabile nel 2018, ma il MacBook Air M2 è un piacere da usare; peccato per i pochi colori disponibili, e soprattutto per il prezzo sensibilmente aumentato.

Tuttavia, come abbiamo detto, il nuovo Mac Pro non è arrivato, anche se Apple lo ha (insolitamente) annunciato nel suo keynote di settembre. Come ha recentemente riferito Mark Gurman, il potente Mac è stato ritardato e potrebbe essere presentato con un chip M2 non ancora annunciato nella prima metà del 2023.

Ciò significherebbe che Apple non rispetterebbe la scadenza di due anni per il passaggio di tutti i suoi Mac ai chip fatti in casa , ma ha importanza? Ovviamente no. Il Mac Studio fa un ottimo lavoro per colmare le lacune del Mac Pro, e anche il MacBook Pro con M1 Pro batte l'iMac Pro, recentemente dismesso, in termini di prestazioni se si ha bisogno di più potenza.

Nel complesso, l'M2, il chip Apple di seconda generazione, ha impressionato per la sua potenza, a prescindere dal fatto che, per quanto sconcertante, lo abbiamo visto in una generazione precedente di MacBook Pro. L'impressione è che Apple abbia appena iniziato e che nel 2023 l'M2 Pro, l'M2 Max e l'M2 Ultra possano impressionare più di quanto abbiano fatto i loro predecessori M1.

Gaming serio su MacOs, finalmente?

(Image credit: Apple)

Sembra che quest'anno Apple abbia fatto uno sforzo più deciso in ambito gaming, invece di limitarsi a mostrare il catalogo Apple Arcade aggiornato. Alla WWDC 2022 è stato annunciato che Resident Evil Village, l'ottavo capitolo della serie, arriverà su Mac, insieme a No Man's Sky, che è in procinto di arrivare anche su iPad.

Certo, attualmente è possibile giocare a Shadow of the Tomb Raider e Bioshock 2 acquistandoli dal Mac App Store, come è stato possibile fare da quando hanno debuttato nel 2017, ma vedere giochi recenti su Mac come questi è incoraggiante.

Sembra che finalmente arriveranno sul Mac altri giochi che non siano solo un porting di Angry Birds. Come ha scritto la nostra collega Allisa James a ottobre, giocando a Resident Evil Village su un MacBook Pro M1 da 16 pollici (2020), il frame rate passava da 100 fps con le impostazioni normali a oltre 200 fps con la tecnologia MetalFX Upscaling di Apple attivata.

È un peccato che Steam non sia disponibile sui Mac basati su chip M1 ed M2, ma d'altra parte Valve ha investito su Steam Deck, dove troviamo molti giochi non compatibili con i sistemi Apple, come Halo: The Master Chief Collection.

Vedere giochi come Street Fighter 6, Destiny 2 e Final Fantasy VII Rebirth apparire sul Mac sarebbe un grande passo avanti per la piattaforma e convincerebbe ulteriormente gli utenti che Apple è seriamente intenzionata a portare questo tipo di giochi sul Mac.

Prima che Apple annunciasse Resident Evil Village e No Man's Sky per Mac a giugno, avrei pensato che si trattasse di una questione di "se"; ora, invece, sembra proprio che si tratti di una questione di "quando" giochi come Street Fighter 6 appariranno, e sono ormai convinto che tanti altri la pensino allo stesso modo.