Tineco è il marchio che sta per entrare in casa tua. Lo amerai

Tineco , azienda specializzata in prodotti per la pulizia dell’ambiente domestico, ha appena lanciato la nuova generazione di aspirapolvere smart e propone un’interessante offerta con sconti fino al 24%.

La serie PURE ONE S15 eredita le caratteristiche della serie 12, introducendo molte novità che potrebbero proiettare i prodotti Tineco tra i migliori aspirapolvere senza fili .

Innanzitutto, il nuovo sensore smart iLoop, tramite la rilevazione automatica dei detriti, adatta la potenza di aspirazione in accordo e garantisce una maggiore durata. Gli aspirapolvere Tineco sono in grado di pulire 130m² con una sola carica.

La spazzola, grazie alla tecnologia ZeroTangle (anti-groviglio), impedisce che peli e capelli raccolti formino delle inestricabili matasse mentre, la tecnologia PureCyclone, separa efficacemente la polvere dall’aria, preservando la potenza di aspirazione.

La base di ricarica FreeStnd è autonoma e non richiede di essere allacciata alla rete domestica. Infine, tutti i prodotti della serie sono dotati di filtraggio in 5 fasi e app dedicata. Se si opta per il modello PURE ONE S15 Pro, ci si potrà avvantaggiare dello schermo LCD che guida l’utente tramite piacevoli animazioni.

L’offerta di Tineco sarà valida dall’11 al 12 ottobre.

PURE ONE S15 Pet - Pure One S15 Pet è l'aspirapolvere di nuova generazione dedicato a chi possiede un amico a quattro zampe. Il prodotto, nella date sopra indicate, verrà offerto con uno sconto del 16% ad un prezzo di 419€.

FLOOR ONE S5 Steam - Floor One S5 Steam è un aspirapolvere particolarmente adatto allo sporco appiccicoso, grazie al vapore ad alta temperatura. Il sistema con doppio serbatoio permette di avere sempre a disposizione una riserva di acqua pulita e la spazzola viene pulita automaticamente dopo l'uso, senza che sia richiesto di prenderla in mano. Floor One S5 Steam sarà in sconto del 16%, ad un prezzo di 379€.

FLOOR ONE S3 - Appartenente alla precedente generazione, Floor One S3 è un aspirapolvere estremamente comodo da utilizzare. Anche in questo caso, il doppio serbatoio separa acqua e detersivo dallo sporco e consente di pulire intere superfici in un colpo solo. Chi intende acquistare Floor One S3 potrà approfittare di uno sconto del 24% ed un prezzo di 309€.

PURE ONE S15 Essential - Il kit essenziale della nuova generazione di aspirapolvere Pure One di Tineco. S15 Essential offre tutto ciò di cui si ha bisogno per pulire casa in maniera intelligente, dal nuovo sensore iLoop al sacchetto svuotabile con un solo click. Pure One S15 Essential sarà scontato del 20% ad un prezzo di 319€.

Perché scegliere Tineco?

(Image credit: Tineco)

I prodotti Tineco guidano e supportano l’utente in ogni fase della pulizia domestica. Il sensore iLoop, adattandosi allo sporco rilevato, aumenta l’autonomia dell’aspirapolvere fino al 400%, impedendo sprechi che con altri prodotti sarebbero inevitabili.

L’efficacia del sistema ZeroTangle risparmierà agli acquirenti il fastidio di dover districare masse di pelo o capelli mentre, grazie alla pulizia automatica della spazzola (funzione del modello Steam) non sarà più necessario toccare con mano l’estremità dell’aspirapolvere appena utilizzato.

Il sacchetto si svolta facilmente con un solo click senza necessità di contatto. Con Tineco, la pulizia vince su tutti i fronti.