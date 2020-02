HyperX Cloud Revolver S a soli 95 euro su Amazon

Le cuffie HyperX Cloud Revolver S sono cuffie over-ear o circumaurali, con il loro audio virtuale Dolby Surround 7.1 di tipo Plug N Play che non richiede l’uso di software.

Potrete avvertire distintamente ogni singolo passo, esplosione o colpo di pistola, grazie agli altoparlanti che simulano sette diversi punti di ascolto, capaci di decodificare con precisione distanza e profondità. Essendo un modello particolarmente votato al gaming, possiamo dirvi che la riproduzione di musica e film non convince troppo, data la specificità del prodotto.

ATTENZIONE! L'audio surround 7.1 simulato è disponibile solo su PC, Ps4 e PS4 Pro. Su Xbox One e Xbox One S è pertanto disponibile la sola funzione stereo.

La gestione del surround è affidata alla scheda audio avanzata di tipo USB contenuta nel dongle. I pulsanti retroilluminati presenti su questo modulo agganciabile, permettono di attivare/disattivare all’istante l’audio Dolby e silenziare o regolare i livelli audio di cuffie e microfono.

Su questa periferica, che dovrete collegare al PC o alla console tramite cavo USB, troverete tre tasti laterali con cui attivare le nuove modalità di equalizzazione bass boost (gaming), flat (musica) e vocal (film).

L'imbottitura dei padiglioni è realizzata in memory foam; riduce la pressione sul capo, distribuendo il peso in modo più equilibrato. Il comfort è certamente uno dei punti di forza di questo headset.

Il telaio delle cuffie Cloud Revolver S è stato progettato in Germania ed è realizzato in acciaio, per assicurare stabilità e durevolezza.

Immagine 1 di 4 (Image credit: HyperX) Immagine 2 di 4 (Image credit: HyperX) Immagine 3 di 4 (Image credit: HyperX) Immagine 4 di 4 (Image credit: HyperX)

HyperX Cloud Revolver S | a 95 euro su Amazon Queste cuffie sono indicate per chi pratica esport. Potrete percepire distintamente i passi dei vostri avversari e reagire di conseguenza. La riproduzione della musica o di un film non convince del tutto. Ottimi i bassi. Vedi offerta

Queste cuffie sono indicate per chi pratica e-sport. Potrete percepire distintamente i passi dei vostri avversari e reagire di conseguenza. La riproduzione della musica o di un film non convince del tutto. Ottimi i bassi.

Le cuffie HyperX Cloud Revolver S sono dotate di driver direzionali da 50mm allineati parallelamente alle orecchie, per offrire un audio più chiaro, preciso e ricco nei toni bassi.

I padiglioni chiusi offrono un ottimo isolamento acustico e permettono di immergersi nella nei profondi bassi che ricordano quelli delle cuffie HyperX Cloud.

Certificate da TeamSpeak e Discord, il microfono delle cuffie Cloud Revolver S è in grado di portare la qualità della voce e la riduzione del rumore di fondo a un livello senza paragoni, grazie all’ausilio della scheda audio USB.

Il microfono flessibile, compatibile con Skype, Ventrilo, Mumble e RaidCall, può essere regolato con estrema semplicità ed è facilmente scollegabile.

Le cuffie pesano 360 grammi senza microfono e 376 grammi con quest'ultimo.