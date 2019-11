10 trucchi per sfruttare al massimo il Black Friday 2019

Anche se il Black Friday sta diventando un fenomeno mondiale, le sue radici restano legate agli USA. Quest'anno i grandi affari del Black Friday arriveranno il 29 novembre e quelli del Cyber Monday subito dopo, il 2 dicembre.

Non c'è una grande differenza tra i due eventi, se non che per il Black Friday ci sono sconti sui singoli prodotti mentre durante il Cyber Monday in molti casi c'è uno sconto globale su tutti i prodotti.

Il Black Friday nel tempo si è allungato fino a una settimana e in alcuni casi anche a un mese. Nel caso di Amazon gli sconti l'anno scorso sono partiti a metà novembre.

Con così tante offerte proposte da altrettanti rivenditori può essere difficile raccapezzarsi e per questo abbiamo preparato questa guida su come ottenere i migliori affari per il prossimo Black Friday.

1. Mettete nei Preferiti le pagine speciali per le offerte in Italia

È ancora presto per prevedere quali prodotti saranno proposti in offerta e con quali sconti, ma i principali rivenditori hanno già realizzato le loro pagine speciali per l'occasione: in prima linea ci sarà al solito Amazon che infatti ha già messo online la sua pagina speciale. Anche Unieuro ha la sua pagina Black Friday, così come Ebay e Euronics, anche se quest'ultima ancora non ha scoperto le sue carte.

E gli altri? Ciascuno ha la sue pagine delle offerte anche se ancora non si parla proprio di Black Friday potrebbe essere interessante salvarle:

Tutte le offerte di Monclick

Tutte le offerte di Microsoft

Tutte le offerte di Yeppon

Tutte le offerte di Gearbest

Tutte le offerte di ePrice

Tutte le offerte di Lenovo

2. Preparate un elenco dei vostri desideri per il Black Friday

Non si tratta di indicare un prodotto specifico quanto un tipo di prodotto che ci piacerebbe avere. Ad esempio una nuova soundbar per la TV, oppure un portatile economico per i figli.

Alcuni siti web, come Amazon, permettono di creare le Liste dei desideri all'interno del sito. Comunque se non siete proprio fissati su di un solo sito potrete compilare un unico elenco da controllare poi quando sarà il momento.

3. Controllare le proprie carte di credito

Alcuni affari del Black Friday lasciano poco tempo ai compratori e per questo motivo rendersi conto che la propria carta di credito è scaduta solo quando si sta per acquistare non è una buonissima idea. Gli affari migliori del Black Friday partono alla mezzanotte e quindi non si può nemmeno chiamare la propria banca....

Consigliamo anche di controllare che i dati di consegna siano aggiornati e magari prendete in considerazione la possibilità di ritiro presso i negozi convenzionati.

Alcuni store hanno messo in piedi una mailing lista dedicata al Black Friday per cui vi consigliamo di controllare direttamente sul sito che vi interessa.

4. Fate prima qualche confronto

Non è mai una buona idea acquistare online senza aver confrontato i prezzi su qualche altro sito e questo vale anche per il Black Friday.

Se così per esempio volete acquistare una nuova soundbar, siete convinti che debba avere anche il Dolby Atmos? E che dimensioni vi servono? E il Bluetooth? Visto che i tempi per acquistare durante il Black Friday possono essere limitati è meglio avere le idee ben chiare..

Allo stesso tempo è importante conoscere anche il numero di modello del prodotto che vi interessa, altrimenti potreste ritrovarvi ad acquistare qualcosa di simile ma non quello che vi serve.

Questo è il motivo per cui TechRadar ha così tante guide all'acquisto, sapere esattamente quello che vi serve è indispensabile visto che si tratta dei vostri soldi!

5. Impostate il vostro budget (e rispettatelo!)

Ci saranno molte offerte per il Black Friday e il Cyber Monday ed è facile venire ammaliati da offerte irripetibili. Per questo è importante fissare un tetto di spesa e naturalmente non superarlo.

Meglio ancora iniziare a mettere da parte i soldi prima, in modo da non prosciugare il conto corrente, dicembre è un mese impegnativo anche se per molti arriva la tredicesima!

6. Preparatevi ad alzarvi presto (o a stare in piedi fino a tardi)

La maggior parte dei siti pubblicheranno le loro offerte più interessanti per il Black Friday alla mezzanotte di venerdì 29 novembre November 29, così può essere consigliabile stare in piedi fino a tardi la notte del giovedì per accaparrarsi i migliori affari.

Anche se poi è abbastanza comune che proprio per il grande affollamento ci siano dei crash nei siti nel momento in cui pubblicano le loro offerte del Black Friday o del Cyber Monday. Per questo alcuni suggeriscono di collegarsi in momenti più "tranquilli".

Secondo un sito popolare in UK come Argos il momento migliore per collegarsi è dalle 3 alle 4 del mattino. Sinceramente a noi sembra un po' esagerato, ma sembra che molti soprattutto in UK e USA lo facciano regolarmente....

7. Attenti alle truffe

Non sono solo i commercianti che aspettano il Black Friday e il Cyber Monday per fare affari. Purtroppo in queste date anche i truffatori si presentano in forze...

Il modo migliore per non farsi truffare è quello di usare il buon senso. Non dare a nessuno i dati della carta di credito, stare attenti a mail o a link social che propongono affari impossibili.

Vi consigliamo di controllare di avere un buon anti-malware su smartphone e PC e soprattutto che sia aggiornato. Inoltre è sempre meglio pagare attraverso strumenti indiretti come PayPal c he non forniscono i dati della carta e offrono anche una garanzia sugli acquisti.

Attenzione poi che capita spesso che i commercianti alzino i loro prezzi qualche giorno prima del Black Friday per poi abbassarli di colpo... Per questo è sempre una buona idea controllare qualche giorno prima i prezzi effettivi dei prodotti che interessano!

Nei giorni più caldi del Black Friday vi terremo aggiornati con le offerte più interessanti!

8. Volete acquistare una console per giocare? I bundle sono la soluzione migliore

In attesa dell'arrivo dei nuovi modelli, i produttori faranno uscire offerte particolarmente interessanti su console e giochi di PS4 Pro, Xbox One X e Nintendo Switch.

Per chi non conosce il termine "bundle", questo si riferisce a un'offerta che unisce la console e uno o più giochi e accessori. Si tratta di un'offerta già in partenza che nei giorni del Black Friday diventa ancora più conveniente.

Negli ultimi anni Amazon ha sempre offerto grandi sconti sui bundle di PS4 Pro e Xbox One, non però di Nintendo Switchc he era ancora relativamente nuova. Ma quest'anno siamo convinti che ci saranno sconti anche per la Switch, visto anche l'arrivo della nuova Nintendo Switch Lite.

9. Vale la pena aspettare il Cyber Monday

Anche se non ci sono grandi differenze tra Black Friday e Cyber Monday, ci sono casi in cui sarebbe meglio attendere il 2 dicembre per i vostri acquisti.

Se per esempio siete più interessati alla moda che alla tecnologia, alcuni siti offrono uno sconto percentuale su tutti i prodotti proprio il 2 dicembre.

Durante il Cyber Monday ci sono spesso poi sconti su piccoli accessori e elettrodomestici. Così se cercate un microonde vi consigliamo di attendere.

Molti siti fanno continuare le offerte del Black Friday fino al Cyber Monday e in qualche caso i prezzi vengono diminuiti ulteriormente. Certo il rischio è che le scorte finiscano...

10. Black Friday non è solo il Black Friday

Sembra proprio che la stagione del Black Friday e del Cyber Monday dureranno ancora più del solito quest'anno, superando anche la settimana di durata dell'anno scorso.

Un vantaggio per i commercianti è che potranno spalmare gli affari su di un periodo più lungo e quindi ci saranno meno crash di siti. Il rischio invece è che ci saranno più affari fasulli e sarà necessario una maggiore attenzione.

Il modo migliore per rimanere aggiornati sarà quello di controllare la nostra pagina Black Friday 2019 in Italia: date e offerte che verrà aggiornata di frequente.

Attenzione però che l'anno scorso gli affari migliori sono stati quelli dell'ultima settimana, per questo vi consigliamo di attendere, se potete.

Rimanete su Tech Radar per scoprire i migliori affari del Black Friday

Copriremo per voi gli affari del Black Friday ben prima del 29 novembre, per cui vi consigliamo di tornare a trovarci frequentemente.

Ci sarà anche una pagina Twitter dei nostri colleghi inglesi che vi suggeriamo di seguire per non perdere gli affari dall'altra parte della Manica.