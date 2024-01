Squid Game, Bridgerton ja muut Netflix-hitit saavat jatkoa tänä vuonna

Squid Gamen toinen tuotantokausi ilmestyy vuoden 2024 aikana, paljastaa Netflixin suunnitelmalistaus. Samainen listaus vahvistaa Bridgertonin 3. kauden, The Diplomatin sekä The Empressin kakkossesongit, Emily In Parisin neljännen kauden sekä Tour De France: Unchainedin, Love Is Blindin ja Formula 1: Drive To Surviven paluut. Onpa luvassa myös monia tyystin uusia tuotoksia.

Tiedot vahvistuivat Netflixin sijoittajille tarkoitetusta viestistä, joka esitteli tarjontaa sekä tilaajamääriä. Samalla yhtiö vahvisti luopuvansa Netflix Basic -tilauksesta, joka on palvelun halvin mainosvapaa vaihtoehto Iso-Britanniassa ja Kanadassa. Tämän lopullinen poistuminen tapahtuu vuoden toisella kvartaalilla.

Mitä tiedämme Squid Game 2:sta?

Kuten olemme aiemminkin jo uutisoineet, Squid Gamen kakkoskausi esittelee useita uusia hahmoja. Näiden joukossa ovat muun muassa Park Gyu-young, sekä entinen poppari Jo Yu-Ri. Mukana on luonnollisesti ykköskaudelta tutut Lee Jung-Jae ja Gong Yoo.

Julkaisuajankohtaa ei ole virallisesti vahvistettu, mutta sarja mainittiin "kattavan ja monipuolisen vuoden 2024 tarjonnan" yhteydessä.

Muita lähiaikojen merkittäviä lisäyksiä ovat Sophia Vergaran tähdittämä Griselda, Game of Thrones -tekijöiden sci-fi-tuotos 3 Body Problem, Guy Ritchien The Gentlemen sekä Avatar: The Last Airbender.

Lisäksi Netflix julkisti yhteistyön WWE-showpainiyhtiön kanssa. Diilin hedelmänä on maanantai-iltaisin esitettävä Raw-ohjelma, joka ilmestyy vuodesta 2025 lähtien Netflixissä.