Netflixin Petät vain kerran -hittisarja poikii lisää suosikkikirjailijan teoksiin pohjautuvia sarjoja

Kirjailija Harlan Cobenin jännäriin pohjautuva Petät vain kerran (Fool Me Once) -sarja on ollut valtaisa katsojamenestys. Vuoden alussa ilmestynyt Netflix-sarja on vakuuttanut suoratoistopalvelun siinä määrin, että yhtiö vahvisti tuovansa kaksi muuta Cobenin kirjaan perustuvaa sarjaa valikoimaansa. Luvassa ovat Saalistaja (Missing You) sekä Verenperintö (Run Away), jotka ovat jo kirjailijan ja Netflixin yhdeksäs sekä kymmenes yhteinen projekti.

Petät vain kerran -sarja ei onnistunut vakuuttamaan kriitikoita, sillä sen Rotten Tomatoes -arvosana on kokonaisuutena 67 % ja katsojien osalta 46 %. Tästä huolimatta teos on kerännyt katsojia. Netflix kertoi sarjan vetäneen ensimmäisten viikkojen aikana äärelleen peräti 61 miljoonaa katselijaa. Tämä riitti nostamaan sen 10 katsotuimman sarjan joukkoon 91 eri maassa.

Mitä voimme odottaa uusilta sarjoilta?

Saalistajan kuvaukset alkavat Iso-Britanniassa alkuvuodesta. Teos keskittyy rikosetsivään, jonka kihlattu katoaa ilman jälkiä. Kaikki kuitenkin muuttuu, kun naisen kasvot tulevat vastaan 11 vuotta myöhemmin deittisovelluksessa. Ja kun isäkin on aikanaan murhattu, voi näiden juonilankojen olettaa kietoutuvan matkan varrella toisiinsa.

Verenperintö taasen kertoo Simonin nuorimmasta tyttärestä, joka isän järkytykseksi karkaa. Kotiinpaluu ei kuitenkaan suju toivotulla tavalla, vaan asiat menevät pahasti mönkään. Kuten Cobenin kirjoille on tuttua, luvassa on haudattuja salaisuuksia, suuria yllätyksiä sekä merkittävää perhedraamaa.

Tarinat luottavat varsin perinteisiin dekkarikliseisiin, mutta tämä ei ole tuntunut lukijoita eikä sittemmin katselijoita haittaavan. Cobenin kirjoja on myyty maailmanlaajuisesti yli 80 miljoonaa kappaletta.