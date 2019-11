Arvostelussa OnePlus 7 Pro 5G

OnePlus 7 Pro 5G on kaikin puolin yhtä erinomainen kuin sen tavallinen 4G-versiokin. 5G:n tuoma lisähinta ei ole markkinoiden pahimmasta päästä, mutta uuden verkkotekniikan käytännön hyödyt jäävät vielä mitättömiksi. Puhelin on kiinnostava katsaus tulevaisuuden tekniikkaan, mutta peruskäyttäjän kannattaa valita mieluummin 4G-malli, joka tarjoaa paremman vastineen rahoillesi.

Päivitys: OnePlus on julkaissut sittemmin myös OnePlus 7T:n ja OnePlus 7T Pron. Kummastakaan ei ole kuitenkaan tulossa 5G-mallia, joten OnePlus 7 Pro 5G on edelleenkin yhtiön ainoa 5G-malli.

OnePlus 7 Pro oli yksi tämän vuoden lempipuhelimistamme, joten odotuksemme olivat korkealla myös OnePlus 7 Pro 5G:n suhteen. Heti alkuun on kuitenkin todettava, että puhelinten ainoa ero on 5G-tuki. Jos siis haluat tutustua tarkemmin puhelimen kaikkiin ominaisuuksiin, lue arvostelumme OnePlus 7 Prosta.

Keskitymme tässä artikkelissa pääasiassa puhelimen 5G-ominaisuuksiin. Testasimme puhelinta noin kuukauden ajan Elisan nopeimmalla 5G-liittymällä, jonka maksiminopeus on 1 Gbit/s.

5G toimii kirjoitushetkellä (syyskuu 2019) ainoastaan Elisan verkossa, ja uuden verkkotekniikan peittoalue on erittäin suppea. Varsinaiset 5G-verkot löytyvät Turusta, Tampereelta ja Jyväskylästä. Sen lisäksi Helsingissä ja Espoossa on omat 5G-pilottiverkkonsa. Peittoalueet kattavat kuitenkin vasta pieniä alueita, kuten kaupunkien keskuskatuja ja yksittäisiä asuinalueita. Testasimme OnePlus 7 Pro 5G:tä kaikissa Suomen 5G-verkoissa useampaan otteeseen.

Verkkojen kattavuus tulee kuitenkin parantumaan merkittävästi jo seuraavan parin vuoden aikana. Samalla myös Telia ja DNA lanseeraavat kilpailevat verkkonsa. 5G-laitteet ovatkin todennäköisesti selvästi houkuttelevampia vuonna 2020 tai 2021.

Jos kuitenkin haluat kulkea uuden verkkotekniikan eturintamassa, OnePlus 7 Pro 5G on ehkäpä paras vaihtoehto siihen. Se on selvästi edullisempi kuin esimerkiksi Samsungin 5G-mallit ja tarjoaa jo ilman 5G-tekniikkaakin yhden markkinoiden parhaista Android-kokemuksista.

OnePlus 7 Pro 5G:ssä on erinomainen 6,67-tuumainen QHD-näyttö sulavalla 90 Hz:n virkistystaajuudella ja moderni pop-up-kamera, joka takaa reunattoman näytön. Sen konepellin alla puhkuu Snapdragon 855, jonka parina on 256 Gt:a tallennustilaa ja huimat 12 Gt:a RAM-muistia. Puhelimessa on myös tyypillinen kolmoiskamera, jossa on peruslinssin lisäksi myös ultralaajakulma- ja telefotolinssit. Kamera ei kuitenkaan tee erityistä vaikutusta kilpailijoihin nähden.

OnePlussan sininen lasikuori heijastaa valoa tyylikkäästi. Kuva: TechRadar (Image credit: Future)

OnePlus 7 Pro 5G: hinta ja saatavuus

OnePlus 7 Pro 5G: tekniset tiedot Paino: 206 g

Mitat: 162,6 x 75,9 x 8,8 mm

Käyttöjärjestelmä: Android 9

Näytön koko: 6,67 tuumaa

Resoluutio: 1 440 x 3 120

Järjestelmäpiiri: Snapdragon 855

RAM-muisti: 12 Gt

Tallennustila: 256 Gt

Akku: 4 000 mAh

Takakamerat: 48 MP + 16 MP + 8 MP

Etukamera: 16 MP

OnePlus 7 Pro 5G on tällä hetkellä saatavilla vain Suomessa, Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa, joten suomalaiset pääsevät nauttimaan OnePlussan 5G-mallista ensimmäisten joukossa.

Puhelin on toistaiseksi myynnissä vain Elisalla ja siinä on aina 8 Gt:a RAM-muistia ja 256 Gt:a tallennustilaa. Tietojemme mukaan siitä ei ole tulossa muita malleja, eikä puhelin ole tulossa myyntiin muille jälleenmyyjille.

OnePlussan 5G-puhelin on hieman kalliimpi kuin 4G-sisarmallinsa. Hintaeroa vastaavilla komponenteilla varustettuun 4G-malliin kertyy tarkalleen 150 euroa. 5G:n lisähinta on varsin matala moneen kilpailijaan verrattuna, mutta meidän on silti vaikea perustella 5G-version ostamista vielä tänä päivänä.

Kuva: TechRadar (Image credit: Future)

5G-kokemus

5G-tekniikka on vielä vahvassa kehitysvaiheessa, mutta verkkoja löytyy toistaiseksi jo Suomen suurimpien kaupunkien keskustoista. Kokeilimme OnePlus 7 Pro 5G:tä Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Helsingissä ja Espoossa.

Useiden testien jälkeen kävi ilmi, että verkko toimi parhaiten Turussa ja Tampereella. Molemmissa kaupungeissa myös sen peittoalue kattoi muutakin kuin hyvin rajatun keskusta-alueen. Nopeudet vaihtelivat suuresti, mutta yleisin download-nopeus oli noin 300–500 Mbit/s, upload puolestaan jäi käytännössä aina alle 50 Mbit/s:n.

Verkon nopeuteen tuntui vaikuttavan niin oma sijainti, fyysiset esteet kuin kuun ja tähtien asentokin. Heittelyä saattaa esiintyä muutamien metrien välillä jopa satoja megabittejä sekunnissa. Huomasimmekin kulkevamme puhelin kädessä optimaalista kenttää metsästäen kuin metallinpaljastimella maata skannaava aarteenetsijä.

Kun hyvä paikka lopulta löytyi, oli miellyttävää seurata, kuinka nopeustestin neula puski yli mittausasteikon ja piirsi jyrkästi nousevaa käyrää näytölle. Olimme päässeet kurkistamaan tulevaisuuteen – ja pidimme näkemästämme.

5G-verkko yltää Suomessa paikoittain vakuuttaviin lukemiin. (Image credit: Joonas Nurmela)

Parhaimmillaan lähelle 1 Gbit/s:iin yltävät nopeudet takaavat sen, että käytännössä kaikki sovellukset latautuvat silmänräpäyksessä.

Nopeudesta pitäisi teoriassa olla hyötyä myös videoin striimaamiseen, mutta käytännön erot jäävät olemattomiksi. Kaikki suosituimmat videopalvelut osaavat nimittäin pakata tiedostonsa niin hyvin, että ne pyörivät vaivatta jo tavallisella 100 Mbit/s:n yhteydellä.

Yleisesti ottaen gigan nopeudet jäävät kuitenkin vielä haaveeksi vuonna 2019. Vaikka saatatkin hetkellisesti saavuttaa gigan rajapyykin, se vaatii todennäköisesti pientä harrastuneisuutta ja tietoa 5G-modeemien sijainnista – tai päätöntä harhailua Turun keskustassa OnePlussasi kanssa (meillä siihen vierähti yksi iltapäivä).

5G-verkot ovat vielä varsin epävakaita, eivätkä käytännön hyödyt nopeaan 4G:hen verrattuna jää kovin merkittäviksi. Vaikka pääsimme omissa testeissämme gigan nopeuksien tuntumaan, nopeudet heittelivät suuresti jokaisella testikerralla. Saat siis toki hienoja kuvankaappauksia erilaisista nopeustesteistä, mutta verkot eivät toimi vielä lähellekään optimaalisella tasolla.

Mikään edellä mainituista tekijöistä ei kuitenkaan riipu OnePlussan mainiosta 5G-puhelimesta, vaan kehitysvaiheessa olevista verkoista. Verkkojen infrastruktuuri on kuitenkin miettimisen arvoinen asia pohtiessasi 5G-puhelinten valintaa: onko vielä liian aikaista siirtyä seuraavaan verkkotekniikkaan?

On myös hyvä huomata, ettei Elisan 5G-liittymä toimi toistaiseksi ulkomaisissa 5G-verkoissa (paitsi Sveitsissä). Joudut siis tyytymään matkoillasi tavalliseen 4G-verkkoon.

Muut tiedot

OnePlus 7 Pro 5G näyttää logoa lukuun ottamatta täysin identtiseltä 7 Pro -4G-mallin kanssa. Komponenttien osalta ainoa ero on puolestaan 5G-modeemi, joten puhelin ei ole samanlainen "superversio" perusmallista kuin esimerkiksi Samsung Galaxy S10 5G.

Olisimmekin toivoneet OnePlussalta pieniä muutoksia 5G-malliin. Esimerkiksi RAM-muistia tai tallennustilaa voisi olla lisää, ja akkukenno voisi olla normaalia suurempi.

5G-tekniikka kuluttaa enemmän akkua kuin 4G, joten 5G-mallin akku kuluu nopeammin kuin tavallisessa OnePlus 7 Prossa. Onneksi tämä ei ole mikään suuri ongelma käytännössä, sillä puhelimen 4 000 mAh:n akku riittää joka tapauksessa helposti koko päiväksi.

OnePlus 7 Pro 5G:n erottaa parhaiten erilaisesta logosta. (Image credit: Future)

Arvostelumme

5G-verkot kehittyvät hiljalleen paremmiksi, joten OnePlus 7 Pro 5G:n hyödyt tulevat esille parhaiten vasta vuoden tai kahden päästä. Siksi suosittelemme peruskäyttäjää odottamalla vielä suosiolla vuoteen 2020 tai 2021.

Puhelin tarjoaa kiistatta kiinnostavan ensikosketuksen 5G-verkkoihin käyttäjälle, jolle uusi tekniikka on pikemminkin harrastus ja elämäntapa kuin järkeen perustuva ostopäätös. OnePlus 7 Pro 5G sopiikin parhaiten tekniikkaintoilijoille, jotka haluavat elää verkkotekniikan kehityksen mukana.

OnePlus 7 Pro 5G on silti juuri niin erinomainen puhelin kuin 4G-mallikin. Siinä on erittäin tehokkaat komponentit, moderni muotoilu ja loistava näyttö. Jos haluat 5G-puhelimen ennen valtavirtaa, se on mielestämme markkinoiden paras vaihtoehto.