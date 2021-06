Arvostelussa LG Tone Free HBS-FN7

JUMP TO:

Minuutin pika-arvio

LG Tone Free HBS-FN7 jatkaa viimevuotisen Tone Free HBS-FN6 -mallin jalanjäljissä. Ensinäkemältä täysin langattomat nappikuulokkeet näyttävät jopa identtisiltä, mutta niiden sisään on kätketty merkittävä uutuus: aktiivinen vastamelutoiminto.

Malli tarjoaa aktiivisen melunvaimennuksen ohella myös tuttuja ominaisuuksia, kuten Meridian-tilaäänen sekä UV-valaistun latauskotelon, joka tappaa bakteereja nappien kerätessä virtaa.

Viimeksi mainittu on mukava ominaisuus ja ajankohtainen erityisesti pandemian koettelemassa maailmassa, jossa bakteereihin ja pöpöihin suhtaudutaan aiempaa tarkemmin. Valitettavasti virusta itsessään se ei tiettävästi ole niittämässä.

HBS-FN7:n äänenlaatu on hyvä, vaikka eittämättä odotimme hivenen enemmän. Tästä huolimatta äänimaisema on tasapainossa ja varsin mukavalla bassolla varustettu. Sen sijaan diskantti jättää toivomisen varaa, sillä oletimme tunnetun valmistajan panostavan yksityiskohtiin sekä äänen kirkkauteen hitusen tätä enemmän.

Tekniset tiedot: LG Tone Free HBS-FN7: Bluetooth-yhteys: 5.0 Kaiutinelementit: 6 mm Tuetut äänikoodekit: SBC, AAC Aktiivinen melunvaimennus: Kyllä Akkukesto: 14 + 7 tuntia Langaton lataus: Kyllä (Qi) Vesitiiviys: Hien- ja roiskeenkestävät (IPX4)

On mainittava, että aktiivinen vastamelutoiminto on syytä olla päällä mikäli haluaa parhaan mahdollisen äänenlaadun. Kun kytket ominaisuuden pois päältä, basson paras terä katoaa samalla painalluksella. Tämä vaikuttaa kuuntelukokemukseen merkittävästi.

Uusi LG Tone Free on helppokäyttöinen ja varsin muokattava. Tukisovelluksen avulla saa vaihdettua painikkeiden komentoja sekä asetettua Meridian EQ -taajuuskorjaimen halutunlaiseksi. Tämä todella palkitsee, sillä kuuntelukokemus paranee mieluisilla asetuksilla selvästi.

Latauskotelo on erittäin pienikokoinen. Kompaktiuden ansiosta saat suojarasian taskuun vaivattomasti. Kehuja on annettava myös nappikuulokkeiden mukavuudelle. Ne sujahtavat korvaan mukavasti, joskin niiden jämäkkyys saattaa aiheuttaa päänvaivaa treenikäytössä.

Tiivistetysti voi sanoa, että LG Tone Free HBS-FN7 on kohtuuhintaisena ja aktiivisella vastamelutoiminnolla varustettu kuulokevaihtoehto, joka sopii hyvin moneen tarpeeseen. Parhaaseen mahdolliseen äänenlaatuun ne eivät kykene, mutta melunvaimennuksen avulla saat rahallesi hyvän vastineen.

Hinta ja saatavuus

LG Tone Free HBS-FN7 on myynnissä useilla suomalaisilla jälleenmyyjillä. Mallin suositushinta on noin 199 euroa, mutta se on nähty jo julkaisunsa jälkeen erinomaisissa tarjouskampanjoissa.

(Image credit: Truls Steinung)

Muotoily

LG Tone Free HBS-FN7 on säilyttänyt erittäin neutraalin ja varovaisen muotoilunsa ennallaan. Ainoa merkittävämpi ero edeltävään malliin on sen tulpan ulkopinnalla oleva ulkoneva tappi, joka osoittaa kosketusherkän pinnan sijainnin.

Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö LG:n suunnitteluosasto olisi saanut melkoisen paljon vaikutteita Applen AirPods-napeista. HBS-FN7 näyttää pääpiirteittäin samalta, vaikka muutamat yksityiskohdat tekevätkin eron. Mikäli pidät Applen muotoilusta muttet merkistä, LG:n täysin langattomat nappikuulokkeet ovat hyvä vaihtoehto. Toki olisimme toivoneet hitusen rohkeampaa ja persoonallisempaa tyyliä.

Latauskotelo onneksi parantaa tilannetta. Sen kauttaaltaan pyöristetty muotoilu varmistaa, että suojus sujahtaa taskuun vaivattomasti ilman pelkoa kiinnijäämisestä. Kehuja on annettava myös erittäin pienelle koolle. Valitettavasti kiiltävästä muovista valmistettu rakenne on kuitenkin altis naarmuille. Latauskoteloa ei kannata siis laittaa samaan taskuun avaimien tai vaihtorahojen kanssa.

(Image credit: Truls Steinung)

Latauskotelo kätkee sisäänsä HBS-FN7:n erikoisimman ominaisuuden. LG on nimittäin sisällyttänyt mukaan erillisen UV-valon, jonka luvataan tappavan 99,9 prosenttia kaikista bakteereista. Ensikäytön yhteydessä luulimme valon olevan jatkuvasti päällä, sillä kotelon sisäpuoli on valaistu sinisellä valolla. Tämä valo on kuitenkin vain tyylikäs koriste-efekti. Todellisuudessa UV-valo aktivoituu kotelon latautuessa. Tilan aktiivisuuden paljastaa kotelon erillinen LED-valo.

Täysin langattomat nappikuulokkeet sujahtavat korvaan mukavasti pidemmäksikin aikaa. Nappien myyntipaketti sisältää vielä kaksi ylimääräistä kumista tulppaparia. Näiden ansiosta malli sopii kaikenkokoisille käyttäjille. On kuitenkin sanottava, että treenaajien kannattaa kenties suunnata katse muihin vaihtoehtoihin. Napit eivät pysy niin tukevasti korvassa, etteivätkö ne löystyisi ja irtoaisi pään heiluessa aktiivisesti.

LG Tone Free HBS-FN7 tekee vaikutuksen liitettävyydellään. Malli tukee Androidin pikaparitusta, joten käyttöönotto onnistuu avaamalla kotelon kannen. Tämän jälkeen puhelin jo kysyykin halukkuutta yhdistämiselle. Saat yhdellä parituksella rekisteröityä kuulokkeet kaikkiin Android-laitteisiisi sekä mahdollisuuden ladata tarvittavan Tone Free -tukisovelluksen.

Sovellus on monipuolinen ja helppokäyttöinen. Sen avulla voit kytkeä aktiivisen vastamelutoiminnon päälle tai pois, vaihtaa nappien pikakomentoja sekä hallita taajuuskorjaimella äänenlaatua. Näistä viimeisimpään kohtaan palataan vähän myöhemmin.

Applikaation syövereissä on Find My Earnings -ominaisuus. Eiköhän jokainen ole useampaan otteeseen elämänsä aikana etsinyt epätoivoisesti kuulokkeita, kun nappien "varma kätkö" ei enää jälkikäteen tunnukaan järin loogiselta. Ominaisuuden avulla napit päästävät äänimerkin, mikä helpottaa niiden löytämistä. Valitettavasti tämä toimii kuitenkin vain kotelosta irrotettuihin kuulokkeisiin. Find My Earnings ei siis auta kotelon etsinnässä edes silloin, kun kuulokkeet ovat sen sisuksissa.

Lisäksi arvostamme sitä, miten nopeasti LG Tone Free HBS-FN7 muodostaa yhteyden puhelimeen. Emmekä tarkoita vain paritusta, sillä sama pätee arkiseen käyttöön. Yhteys on muodostunut käytännössä aina ennen kuin ehdit edes laittaa nappeja korviisi.

Aktiivinen vastamelutoiminto on suhteellisen tehokas kun huomioi, että täysin langattomien nappikuulokkeiden kohdalla ei yleensäkään ylletä aivan samalle tasolle kuin perinteisten vastamelukuulokkeiden saralla. Ominaisuus on nappien hinnan huomioiden suorastaan yllättävänkin hyvä. Se vaientaa erityisesti bassotaajuuksia sekä diskanttia, joten esimerkiksi lentokoneen aiheuttama melu vaimenee miellyttäväksi. Täyttä rauhaa et kuitenkaan LG:n nappikuulokkeiden avulla saa.

Myös Tone Free HBS-FN7:n mikrofonit ansaitsevat ylisanoja. Ne vähentävät ympäristön melua tehokkaasti tehden äänestä erittäin selkeän. Mikäli käytät täysin langattomia nappikuulokkeita handsfree-puheluihin, kannattaa LG:n malli ottaa harkintaan.

(Image credit: Truls Steinung)

Äänenlaatu

LG Tone Free HBS-FN7 on kehitetty LG:n ja Hifi-valmistaja Meridianin yhteistyönä. Tämän vuoksi on luonnollista odottaa lopputulokselta varsin paljon. Valitettavasti kaikkiin toiveisiin ei kuitenkaan vastata.

Äänenlaatu ei ole millään tavalla heikkoa, mutta se ei yllä aivan niin hyväksi kuin voisi toivoa. Erityisesti diskantti jättää hitusen toivomisen varaa. Äänen puhtaus sekä yksityiskohtaisuus eivät nouse markkinoiden kärkitaistoon. Ja erityisen ison ongelman muodostaa aktiviisen vastamelutoiminnon poisto, joka muuttaa ääntä merkittävästi. Tähän palaamme vähän myöhemmin.

Moitteista huolimatta on korostettava, että aktiivisen vastamelutoiminnon kanssa äänimaisema on melkoisen tasapainoinen ja mukavan bassoinen. Malli sopii erityisesti nykyisen pop- ja listamusiikin kuuntelijalle.

Otimme testiin Silk Sonicin "Leave The Door Open" -biisin. Sen äänimaisema paljastui kuuntelun yhteydessä tilavaksi ja tasapainoiseksi. Kokonaisuus korostaa kappaleen monipuolisuutta ja -tahoisuutta hienolla tavalla.

Samat kehut koskevat Dua Lipan Levitatingin esittämää poppia kuunnellessa. Vaikka kappaleen basso jymisi voimakkaana, ei se häirinnyt kitaroinnin sielukasta yksityiskohtaisuutta millään tavalla. Kuuntelukokemus tarjoaa biisin vaatiman tunnelman ja elävyyden.

Suoritimme testikuuntelut äänen perusasetuksia hyödyntämällä. Tukisovellus tarjoaa myös erilaisia vaihtoehtoisia esiasetuksia (Immersive, Bass Boost ja Treble Boost), joiden avulla musiikkiin saa haluamaansa lisäpotkua. Applikaatiossa on käytännöllinen ja helppokäyttöinen 8-kaistainen taajuuskorjain, jolla saa entistäkin tarkemmat asetukset käyttöönsä. Jo nopea kokeilu paransi kuuntelukokemustamme merkittävästi.

Kohtuuhintaisen täysin langattomien nappikuulokkeiden kohdalla ei parane odottaa, että saisi yhtä hyvän kuuntelukokemuksen kuin markkinoiden parhailla kuulokkeilla. LG Tone Free pärjää kilpailussa hyvin ja hintaansa nähden mallikkaasti.

Valitettavasti petyimme kuitenkin pahasti siihen, miltä nappikuulokkeet kuulostavat vastamelutoiminnon ollessa poissa päältä. Tällöin erityisesti bassosta katoaa valtaosa pois, mikä korostaa keskialuetta ikävällä tavalla. Kuuntelukokemus muuttuu ilman vastamelutoimintoa varsin vaatimattomaksi.

Onneksi tukisovelluksen taajuuskorjaimella sekä esiasetuksilla voi korjata tilannetta hitusen. Ääni ei silti muutu kuitenkaan samalle tasolle kuin aktiivisen vastamelutoiminnon kanssa. Mikäli et käytä aktiivista vastamelutoimintoa etkä Free Tone -ohjelmaa, nappien käyttöä voi suositella käytännössä ainoastaan podcastien kuunteluun.

(Image credit: Truls Steinung)

Akkukesto

Akkukesto on parantunut uutuusmallia varten jonkin verran. Siinä missä edeltäjä lupasi 18 tunnin käyttöiän, LG mainostaa HBS-FN7:n nappien riittävän 7 tuntiin kerralla, minkä lisäksi latauskotelo tarjoaa vielä 14 lisätuntia.

Lukema ei kuitenkaan ole täysin yksiselitteinen, sillä aktiivinen vastamelutoiminto pudottaa akkukestoa. Mikäli et tarvitse ominaisuutta, saat käyttöösi siis miellyttävät 21 tuntia käyttöaikaa.

Akkukesto on siis nykystandardien valossa melko hyvä, vaikka lukema ei hätyyttele parhaiden mallien rimaa. LG onkin korostanut latausnopeutta. Saat virtavaraston täyteen alle 2 tunnin latauksella. Lisäksi äkkilähtöön riittää jopa 5 minuutin lataus, joka tarjoaa tunnin verran käyttöaikaa. Tämä on mukava helpotus vaikkapa kiireiseen aamuun.

Kotelo tukee langatonta latausta. Voit siis ladata kotelon esimerkiksi puhelimella tai Qi-latausalustalla.

Yhteenveto

Kannattaako LG Tone Free HBS-FN7 ostaa?

(Image credit: Truls Steinung)

Osta, jos...

...olet bakteerikammoinen

Ainutlaatuinen UV-valo, joka tappaa bakteereita kuulokkeiden latautuessa, sopii monille hygieniasta kiinnostuneelle.

...pidät AirPods-kuulokkeiden muotoilusta

LG on ottanut varsin ronskisti vaikutteita Applen AirPods-kuulokkeista niin värin kuin muotoilunkin osalta.

...haluat edulliset nappikuulokkeet vastamelutoiminnolla

Tässä hintaluokassa ei ole monia näin hyvällä aktiivisella vastamelutoiminnolla varustettuja täysin langattomia nappikuulokkeita. Kannattaa kuitenkin huomata, että melunvaimennuksen poisto heikentää äänenlaatua merkittävästi.

Älä osta, jos...

...haluat parhaan mahdollisen äänenlaadun

Tone Free HBS-FN7 kuulostaa ihan hyvältä, mutta tarjolla on selvästi paremmalla äänenlaadulla varustettuja malleja.

...et käytä aktiivista vastamelutoimintoa aktiivisesti

Jos tiputat melunvaimennuksen pois päältä kuullaksesi ympäristön ääniä, heikkenee äänenlaatu merkittävästi erityisesti basson osalta.

...etsit treenikuulokkeita

Tone Free HBS-FN7:n istuvuus on erittäin hyvä arkisessa peruskäytössä, mutta treenaajan korviin on tarjolla huomattavasti tukevampia ja täten parempia vaihtoehtoja.

Arvosteltu kesäkuussa 2021.