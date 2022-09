Arvostelussa Honor 70

Honor 70 on houkutteleva keskihintainen puhelin, joka tarjoaa hyvät ominaisuudet kohtuulliseen hintaan. Etenkin kamera, suoritin ja muotoilu lähestyvät lippulaivamallien tasoa, vaikka jälkimmäinen voi jakaa mielipiteitä. Puhelimen suurimmat kritiikit, kuten telelinssi ja langaton lataus, eivät ole muutenkaan kovin yleisiä keskihintaisissa malleissa.

Pika-arvio

Myönnetään heti alkuun, että Honor 70:lle oli vaikea löytää asioita sen huonoihin puoliin. TechRadarin tyyliin lukeutuu, että tuotteista nostetaan kolmisen asiaa, mutta nyt oli vaikea löytää edes yhtä.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Honor 70 olisi täydellinen puhelin. Se tarjoaa hintaansa nähden kuitenkin kaiken odotettavissa olevan ja vähän päälle. Olisiko puhelimessa voinut olla vielä telelinssi, langaton lataus ja vielä laadukkaampi näyttö? Toki, mutta tässä hintaluokassa niitä ei juurikaan odota.

Honor 70 on siten kilpailullinen keskihintainen puhelin, joka tuntuu monilta osin kuin lippulaivapuhelimelta. Siinä on huomiota herättävä muotoilu, jos valitsee säikehtivän kristallimallin. Kyseinen tyyli ei ole kaikkien mieleen, mutta testiemme aikana saimme useita kehuja puhelimen uniikista muotoilusta. Siihen on saatavilla myös hieman perinteisempiä värivaihtoehtoja.

Lisäksi siinä on kaareva näyttö, joita ei juuri näe kuin kaikkein kalliimmissa malleissa. Tämä saa puhelimen tuntumaan entisestään laadukkaammalta, minkä lisäksi sitä on mukava pitää kädessä.

Näyttö ei sen sijaan ole aivan niin viehättävä kuin muu muotoilu, mutta se tarjoaa kirkkaan ja selkeän katselukokemuksen niin pelaajille kuin videoiden katseluun.

Honor 70:n huomiota herättävä muotoilu on sen vahvuus ja heikkous. (Image credit: Future)

Selkeä pesäero lippulaivamalleihin saadaan myös vakuuttavassa akkukestossa, sillä monien lippulaivamallien akut ovat osoittautuneet pienoisiksi pettymyksiksi. Honor 70:n käyttö riittää kevyesti koko päiväksi, mikä on noussut tavaksi keskihintaisten puhelinten keskuudessa. Ja olemme sen suhteen enemmän kuin tyytyväisiä.

Toisaalta Honor 70 ei näytä ainakaan teknisten tietojen osalta poikkeavan liiaksi Honor 50:stä. Järjestelmäpiirinä toimii edellismallin Plus-versio ja pääkameran resoluutio on itse asiassa pienempi kuin 50:ssä. Latausnopeus, näytön resoluutio ja etukamera ovat sen sijaan säilyneet samana.

Käyttökokemusta ei voi kuitenkaan arvioida pelkästään teknisten tietojen osalta, sillä Honor 70 tuntuu parannukselta kaikilta muilta puitteiltaan. Kamerat ovat tuntuvasti paremmat, ja puhelin tuntuu edeltäjäänsä nopeammalta.

Joten vaikka ominaisuudet näyttävät samoilta ja hinta on noussut, usko pois, Honor 70 on huomionarvoinen parannus edeltäjästään. Honor on onnistunut hiomaan kulmia entisestään ja tuonut keskihintaisten puhelinten keskuuteen houkuttelevan uuden vaihtoehdon, joka saattaa hyvinkin olla yksi vuoden parhaita Android-puhelimia.

Honor 70: hinta ja saatavuus

Honor 70:n hinta vie puhelimen tiukasti keskihintaisten mallien joukkoon. (Image credit: Future)

Honor 70 saapuu Suomessa myyntiin 549 € alkaen, mikä on pieni korotus edeltäneen Honor 50:n 499 € lähtöhinnasta. Toisaalta uudessa mallissa on myös 8 Gt RAM-muistia, kun edeltäjässä oli vastaavasti kuusi gigatavua.

Tarjolla on myös 8/256 Gt -versio, joka maksaa 599 €. Tämän hinta on sama kuin Honor 50:llä julkaisussa.

Puhelin saapui myyntiin 5. syyskuuta 2022.

Arvosana: 4,5/5

Honor 70: muotoilu

Honor 70 on kevyt ja miellyttävä pitää kädessä. (Image credit: Future)

Honor 70 tuntuu ja näyttää laadukkaalta puhelimelta, mikä on virkistävää erityisesti tänä vuonna, jolloin lippulaivamallitkaan eivät aina tunnu sellaisilta.

Erityisesti puhelimen selkämys herättää huomiota, jos laitteesta nappaa Crystal Silver -värityksen. Kyseinen värisävy jakanee varmasti mielipiteitä, mutta kaikki puhelimen nähneet ovat kommentoineet asiaa jollain tapaa. Crystal Silverin selkämys koostuu pienistä timanteista, jotka kimaltelevat valon osuessa niihin ja on ensisijaisesti suunniteltu juuri herättämään huomiota.

Kokemusta on vaikea taltioida valokuvaan, mutta voimme luvata sen olevan vakuuttava ja näkemisen arvoinen. Tämä koskee tosin ainoastaan juuri hopeaa värisävyä, sillä musta ja vihreä edustavat maltillisempaa ja perinteisempää puhelinmuotoilua.

Selkämyksessä sijaitsevat myös kaksi pyöreää kamerapaikkaa, jotka kohoavat hieman takamuksesta. Toisin sanoen puhelinta ei saa täysin vakaaksi pöydälle, vaan se vaappuu hieman laitetta painaessa.

Honor 70:n näytössä on pieni reikä kameralle. (Image credit: Future)

Puhelimen kaareva näyttö oli vielä muutama vuosi sitten iso juttu etenkin kalliimpien mallien kohdalla, mutta suosio tuntuisi laantuneen hieman viimeaikoina. Tämäkin on jakanut käyttäjien mielipiteet, mutta kaareva näyttö tarjoaa aavistuksen miellyttävämmän käyttökokemuksen. Jotkut kaarevat näytöt rekisteröivät kosketuksen myös sivuilta, jolloin ne ovat alttiimpia vahinkopainalluksille.

Emme tosin kohdanneet vahinkopainalluksia Honor 70:n kohdalla lainkaan, ja puhelinta oli kaikin puolin miellyttävä käyttää ja pitää kämmenellä. Asiaa edesauttaa kevyt 178 gramman paino.

Laitteessa on lisäksi USB-C-liitäntä, sekä virtapainike ja äänenvoimakkuussäädin oikeassa laidassa. Siinä ei ole lainkaan 3,5 mm kuulokeliitäntää. Sormenjälkitunnistin on upotettu näyttöön, ja se toimii täydellisesti ja siihen on vaivaton päästä käsiksi testiemme perusteella.

Arvosana: 4/5

Honor 70: näyttö

Honor 70:n 6,67 tuuman kaareva näyttö on kirkas ja mukava käyttää. (Image credit: Future)

Honor 70:ssä on aavistuksen isompi näyttö kuin edeltäjässä, jonka 6,57 tuuman ruutu on kasvatettu nykyiseen 6,67 tuumaan.

Kyseessä on kaareva näyttö, johon on tehty keskelle ylös pieni reikä etukameraa varten. Näyttöä ympäröivät reunat ovat hyvin ohuet.

Näytön resoluutio on FHD+ (1 080 x 2 400), joten se vastaa valtaosaa markkinoilla tällä hetkellä olevista puhelimista. Virkistystaajuus on niin ikään melko nopeasti yleistynyt 120 Hz.

Kaikin puolin näyttö on viehättävä, kaunis ja kirkas. Se tarjoaa hyvän kontrastin ja rikkaat värisävyt, jotka toistuvat hyvin niin pelatessa, videoita katsellessa kuin Instagramin kuvia katsellessa. Kokonaisuus on kaikin puolin miellyttävä.

Arvosana: 4/5

Honor 70: kamera

Honor 70:ssä on keskihintaiseksi hyvin vakuuttavat kamerat. (Image credit: Future)

Hieman yllättävä myyntivaltti Honor 70:lle on siinä debytoitava Sonyn uusi kenno, IMX800. Kyseessä on 54 megapikselin kenno, jota puhelimen pääkamera käyttää.

Kookkaampi kenno vastaanottaa enemmän valoa, mikä johtaa puolestaan kirkkaampiin ja värikkäämpiin valokuviin. Tätä vahvistetaan yhtiön tekoälyprosessoinnilla.

Näppäistyt kuvat näyttävät hyviltä ja ovat huomattavasti paremman näköiset kuin Honor 50:n 108 megapikselin kameralla otetut vastaavat. Kuvissa on elävyyttä, terävyyttä ja kirkkautta etenkin auringonvalossa otettuna, mutta myös hämäräkuvauksessa on yllättävän paljon detaljikkuutta.

Puhelimen tekoälyprosessointi tuntuu toisinaan työstävän kuvia vähän liiankin kylläisiksi, kuten alla olevista kuvaesimerkeistä voi jo nähdä. Tätä ei onneksi huomaa aivan jokaisen otetun kuvan kohdalla. Toisaalta värikkyys on muun muassa Instagramissa kysynnässä.

Pääkameran rinnalla nähdään 50 megapikselin f/2,2 ultralaajakulma, joka toimii samalla makrolinssinä. Toisin sanoen edellisvuoden 2 megapikselin erilliskamera on jätetty tänä vuonna pois.

Ultralaajakulma ei yllä aivan pääkameran tasolle, ja sillä otetut kuvat näyttävät selkeästi himmeämmiltä ja värisävyiltään latteammilta. Kuvat jäävät silti kauaksi huonoista, mutta suosittelemme silti ottamaan valtaosan kuvista pääkameralla.

Honor 70:stä löytyy iso liuta erilaisia kuvaustiloja. (Image credit: Future)

Kolmas kamera on 2 megapikselin syvyyskenno, joka ei tunnu tuovan juuri mitään valokuvauskokemukseen. Honor olisi voinut yhtä hyvin poistaa myös tämän jäänteen viime vuoden mallista.

Telelinssin puute tarkoittaa samalla, ettei puhelimessa ole lainkaan optista tarkennusta. Toisaalta tällaista harvoin löytyy tämän hintaluokan puhelimista. Digitaalinen tarkennus yltää kymmenkertaiseksi, mutta kuvanlaatu muuttuu tällöin hyvin rakeiseksi.

Tarjolla on lisäksi iso liuta kameratiloja, jotka lisäävät valokuvauksen monipuolisuutta. Potretti-, makro-, Pro- ja yötilan lisäksi tarjolla on Aperture, jonka avulla aukkoa voi säätää käsin.

Puhelimen etupuolelle on sijoitettu 32 megapikselin kamera, joka näyttäisi olevan sama kuin viime vuoden mallissa. Sillä otetut kuvat näyttävät pääosin hyviltä, ovat teräviä ja tekoälyn optimointi tasapainottaa värisävyt kohdalleen. Liian kirkas taustavalo tuntuu tosin puhkaisevan kuvan kauttaaltaan. Onneksi tämän pystyy korjaamaan nopeasti tasapainottamalla kuvan uusiksi, mutta sen tekeminen jokaisen kuvan kohdalla on hieman työlästä.

Videon osalta tarjolla on 4K-tallennus takakameroiden osalta ja 1080p-tallennus etukamerassa. Molempiin on tarjolla muutamia eri kuvaustiloja, kuten molemman kameran tallenteen nappaava Multi-Video, sekä uusi Solo Cut -tila.

Jälkimmäinen on suunniteltu vloggaajille, jolloin kamera kohdentaa ja seuraa ainoastaan yhtä henkilö ryhmässä. Emme tosin tiedä kovinkaan montaa tilannetta, jolloin kyseisestä ominaisuudesta olisi oikeasti hyötyä.

Arvosana: 4/5

Kuvaesimerkkejä

Image 1 of 7 Tavallinen kuva aurinkoisena päivänä. (Image credit: Future ) Image 1 of 7 Ultralaajakulmalla otettu kuva. (Image credit: Future ) Image 1 of 7 Peruskameralla otettu kuva samasta patsaasta - huomaa värisävy erot ruohossa ja taivaassa. (Image credit: Future ) Image 1 of 7 Peruskameralla otettu kuva. (Image credit: Future ) Image 1 of 7 Peruskameralla otettu kuva kanaalista. (Image credit: Future ) Image 1 of 7 Potrettikuva puhelimen takakameralla otettuna. (Image credit: Future ) Image 1 of 7 Potrettitila selfie-kameralla. (Image credit: Future ) Image 1 of 7

Honor 70: suorituskyky ja ominaisuudet

Honor 70:ssä on Snapdragon 788G Plus -järjestelmäpiiri, joka on aavistuksen parempi malli edellisessä Honor 50:ssä olleesta. Kyseinen siru on nähty myös muutamissa muissa keskihintaisissa puhelimissa.

Snapdragon 788G Plus on yksi tehokkaimpia siruja keskihintaisten mallien osalta, joskin joissain samanhintaisissa puhelimissa saatavilla on jo 8-sarjalaisia. Silti 700-sarjassa ei ole juuri moitittavaa.

Puhelimen käyttökokemus sen avulla on sujuvaa, eivätkä sovellukset kaatuneet tai hidastuneet testeissämme. Järjestelmäpiiri soveltuu myös melko intensiivisten pelien pelaamiseen, eikä lisätehoille ole välttämättä edes tarvetta.

Honor 70:n käyttö on sujuvaa ja nopeaa tehokkaan suorittimen ansiosta. (Image credit: Future)

Prosessorin rinnalle on tuotu 8 Gt RAM-muistia sekä joko 128 Gt tai 256 Gt tallennustilaa. Näistä jälkimmäinen alkaa olla nykyään jo melkein minimivaatimus. Puhelin tukee lisäksi 5G:tä.

Arvosana: 4/5

Honor 70: ohjelmisto

Honorin puhelimet saapuvat Googlen sovellusten kera, toisin kuin Yhdysvaltain talouspakotteisiin ajautuneissa Huawei-malleissa. Honor oli vielä hiljan samaisen eston joukossa, mutta nykyään siihen saa Google Play Storen, kartat, Gmailin ja muut suositut palvelut.

Puhelimen käyttöjärjestelmänä toimii Android 12, jonka päälle on rakennettu Honorin oma MagicUI-käyttöliittymä. Erot alkuperäiseen jäävät lähinnä visuaalisiksi tarjoten aavistuksen kirkkaamman kokemuksen. Taustalle on tehty myös joitain pienempiä muutoksia käytettävyyteen.

Honorin ohjelmisto tuntuu jossain määrin jopa hieman rajoitetulta, ottaen huomioon kuinka innokkaasti kilpailevat yhtiöt tuovat käyttöjärjestelmään omia parannuksia ja uniikkeja ominaisuuksia. Tämä ei tee MagicUI:sta tosin huonoa, mutta siitä ei löydy yhtä paljon yksilöllisiä ominaisuuksia kuin esimerkiksi Samsungin One UI:sta tai Xiaomi MIUI:sta.

Android-käyttäjät eivät kuitenkaan eksy käyttöliittymään, vaan löytävät kaikki asetukset ja ominaisuudet tutuista paikoista.

Arvosana: 3,5/5

Honor 70: akkukesto

(Image credit: Future)

Honor on päivittänyt uuden mallin akkua tuntuvasti, sillä puhelimeen on tuotu huikea 4 800 mAh akku. Puhelimen kokoon nähden kyse on isosta akusta, joka myös riittää vaativammassakin käytössä helposti koko päivän.

Toimituksemme päivittäinen käyttö on todennäköisesti peruskäyttäjiä aktiivisempaa, sillä testaamme puhelinta erilaisissa olosuhteissa ja käyttöympäristöissä. Silti puhelimen akku kesti helposti aamutuimasta aina iltahämärään saakka. Tosin toisinaan akussa ei enää iltapuuhiin ryhdyttyä ollut juurikaan akkua jäljellä, joten parin päivän käyttöön siitä ei riitä.

Latausnopeus on sutjakat 66 W, jolla puhelin latautuu nopeasti. Latausaika on noin 40 minuuttia, kunhan käytössä on tätä tukeva laturi. Tällainen löytyy myyntipakkauksesta.

Puhelin ei tue langatonta latausta, mutta tässä hintaluokassa sitä ei ollut odotettavissakaan.

Akkukesto: 4/5

Honor 70: arvosana

Attributes Notes Rating Muotoilu Honor 70 tuntuu kevyeltä ja mukavalta käyttää. 4/5 Näyttö Honor 70:n näyttö edustaa keskihintaisten puhelinten tasoa ja toistaa kuvat upeasti. 4/5 Suorituskyky Järjestelmäpiiri riittää mainiosti hieman raskaampaankin työskentelyyn, kuten pelaamiseen ja videoeditointiin. 4/5 Kamera Pääkamera suoriutuu tehtävästään hyvin, mutta harmillisesti puhelimessa ei ole telelinssiä. 4/5 Akku Honorissa on iso akku ja todella nopea lataus. 4/5 Ohjelmisto Honorin ohjelmisto ei ole kaikkein omaperäisin, mutta se toimii ongelmitta. 3,5/5 Hinta-laatusuhde Honor 70 on hintatasoltaan erinomainen saataviin ominaisuuksiin nähden. 4,5/5

Kannattaako Honor 70 ostaa?

Osta jos...

Haluat huomiota herättävän puhelimen

Kristallikuori on tyylikäs ja herättää taatusti huomion, joten uniikkia ilmettä kaipaaville Honor 70 on loistava vaihtoehto.

Otat paljon kuvia somekanaviisi

Vaikka Honor 70 ei kilpaile parhainten kamerapuhelinten kanssa, se on hintaansa nähden yksi laadukkaimmista kamerapuhelimista.

Haluat mukavalta tuntuvan puhelimen

Kevyt ja kaareva muotoilu tekevät Honor 70:stä mukavan pitää kädessä.

Älä osta, jos...

Käytät langallisia kuulokkeita

Honor 70:ssä ei ole 3,5 mm kuulokeliitäntää, joten siihen ei voi kytkeä langallisia kuulokkeita.

Omistat langattoman laturin

Honor 70 ei tue langatonta latausta, joten et välttämättä halua tätä mallia.

Et pidä sen muotoilusta

Honor 70:n kristallimuotoilu jakaa varmasti mielipiteitä, mutta tarjolla on myös hieman perinteisempiä värivaihtoehtoja.

