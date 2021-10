Arvostelussa Age of Empires IV

Age of Empires IV vie pelisarjan takaisin juurilleen ja onnistuu kaappaamaan monia niitä piirteitä, joita sarjan fanit rakastivat Age of Empires II:ssa. Mutta vaikka osa uusista ominaisuuksista on todella loistavia, sarjan uusin tuotos ei ole aivan niin innovatiivinen kuin olisi toivonut.

Pika-arvio

Arvostelutiedot Alusta: PC

Pelattu: 20 tuntia

Age of Empires IV on klassinen reaaliaikastrategia sanan todellisessa merkityksessä, sillä se on samalla henkinen jatko-osa ikoniselle Age of Empires II:lle.

Kyseessä ei suinkaan ole mikään genren mullistava teos, mutta tästä huolimatta AoE IV onnistuu poikkeamaan genrekumppaneistaan tyylin ja laadun osalta. Se on nimittäin vakuuttavan viimeistelty peli, joka tarjoaa runsaasti uudelleenpeluuarvoa sekä mahdollisuuden kasvaa pelaajana. Ennen kaikkea se on kuitenkin äärimmäisen hauska pelattava. Mutta vaikka se on todella laadukas paluu perinteisiin, se ei kuitenkaan päihitä AoE II:ta.

Silti pelistä käy nopeasti selväksi, että tekijät ovat oppineet menneistä virheistään. Age of Empires IV tuo monet AoE II:n rakastetuimmista ominaisuuksista nykypäivään, heittää rinnalle muutaman uuden ominaisuuden, pelimekaniikan ja sulavuuden, jotka uupuivat Age of Empires III:sta.

Relic Entertainmentin tahtotila ei ole ollut kuitenkaan ainoastaan palvella pelisarjan faneja, vaan houkutella sen ja ylipäätään RTS-genren kimppuun täysin uusia pelaajia. Alun opastukset kertovatkin kaiken tarvittavan pelin saloista, kun taas Story Mode -vaikeustaso poistaa kampanjasta kaiken mikromanageroinnin ja liiallisen taktikoinnin sujuvoittaakseen kerronnallista kokemusta. Erilliset Art of War -haasteet puolestaan antavat pelaajille nimenomaan mahdollisuuksia oppia paremmaksi sekä sukeltaa syvemmälle pelin mekaniikkoihin.

Mutta riittävätkö nämä valloittamaan nykypelaajien kiinnostuksen, on sitten asia erikseen. Varsinkaan, jos tapahtumia ei katso ruusunpunaisten fanilasien kautta. RTS-genre on kehittynyt valtavasti sitten 2000-luvun alun, ja monissa viimeaikaisissa genresisaruksissa onkin huomattavasti monipuolisempi ja omaperäisempi tarjonta.

Esimerkiksi Age of Empires IV:n teknologiapuu ei ole järin kattava, eikä siitä löydy muun muassa aiemmista sarjan peleistä löytyneitä kehitysmahdollisuuksia tietyille yksiköille. Silti eri sivilisaatioiden erot keskenään ovat valtavat, mikä luo oman strategisen tason pelaamiseen.

Lopputuloksena on syntynyt varsin vahva pelisarjan edustaja, joka varmasti kerää vankan pelaajakunnan ympärilleen keskustelemaan sen uusista lisäyksistä ja parannuksista. Ja kuulumme itsekin tähän joukkoon. Kun tulevaisuudessa siintävät vielä kilpailulliset verkkopelit ja muut lisäykset, odotamme innolla, mihin suuntaan AoE matkaa tästä seuraavaksi.

Paluu juurille

Age of Empires IV tarjoaa pelaajille kahdeksan eri sivilisaatiota: englantilaiset, kiinalaiset, ranskalaiset, pyhä saksalais-roomalaisen keisarikunnan, mongolit, rusit, Delhin sulttaanikunnan sekä abbasidit. Kullakin yhteiskunnalla on omat yksilölliset bonukset ja yksiköt, joita pelaajat voivat käyttää edukseen niin taistelussa, taloudessa kuin uskossa.

Kunkin osapuolen vahvuudet ja erikoistumiset ovat lisäksi niin merkittävät, että niiden opettelusta saatavat hyödyt tuntuvat lähes pakolliselta kaikilla vaikeustasoilla. Myös eri pelitapoja on runsaasti. Kampanjan ohella AoE IV:tä voi pelata Skirmish- ja Age or War -pelimuodoissa, jotka ovat pelisarjan veteraaneille tuttuja.

Julkaisussa peli sisältää neljä kampanjaa; normandialaisille, satavuotisen sodan, mongolialaisten ja Moskovan nousun. Aloitteleville pelaajille paras vaihtoehto on normandialaisten polku, joka käynnistyy vuoden 1066 taistelusta. Kampanja käynnistyy hyvin hitaasti, mutta se opettaa samalla kattavasti pelin uudet ominaisuudet sekä palauttaa samalla sarjan veteraaneille tarvittavat mekaniikat muistiin.

Vaikka sivilisaatioiden ja kampanjan määrä jää AoE II:ta alhaisemmaksi, ne ovat äärimmäisen viimeisteltyjä kokemuksia. Erityisesti kampanjat ovat yksi uutukaisen kohokohdista, sillä ne sisältävät useita mielenkiintoisia historiallisia hetkiä ja kriittisiä taisteluita, jotka ovat todennäköisesti monille tuttuja.

Moninpelin osalta tarjontaa löytyy puolestaan pikaisten matsien rinnalla kustomoidut taistelut sekä mahdollisuus seurata toisten pelejä. Ranked-pelit tuodaan hieman julkaisun jälkeen. Valitettavasti arvosteluversion verrattain vähäisestä pelaajamäärästä johtuen emme ennättäneet testata moninpeliä kunnolla.

Yksittäiset pelikerrat noudattavat kuitenkin tuttua kaavaa, joka on ollut läsnä jo alkuperäisestä Age of Empiresta lähtien. Oma sivilisaatio pitäisi johdattaa läpi neljän aikakauden, jotka saavutetaan hieman AoE III:sta lainattua poliitikkojärjestelmää hyödyntäen. Age of Empires IV:ssä tosin rakennetaan maamerkki, joka on kullekin sivilisaatiolle yksilöllinen ja antaa erilaisia bonuksia. Näiden tärkeys korostuu erityisesti moninpeleissä, joissa valinta voi olla jopa kriittinen tekijä häviön ja voiton välillä.

Kampanjaa ja Age of War -haasteita lukuun ottamatta matseissa on myös mahdollisuus voittaa muutoin kuin kukistamalla vihollinen voimalla. Tämä on toki edelleen mahdollista, minkä lisäksi myös rakennetun maailmanihmeen kautta voitto on yhä tavoiteltavissa. Nämä ovat saaneet rinnalleen kolmannen voittoedellytyksen: kolmen kartalle sijoitetun pyhän alueen samanaikainen hallinta. Jälkimmäisen saavuttaminen on tosin äärimmäisen vaikeaa.

Uudet tavat tuovat Age of Empires IV:n samalla likemmäksi nykypäivää tarjoten hyvän tasapainon perinteisen sotilaallisen mahdin ja aavistuksen taktikoivamman pelattavuuden välillä.

Reaaliaikastrategian aikakausi

Yleisesti ottaen Age of Empires IV on rakennettu RTS-genren neljän tukipilarin, rakentamisen, resurssinhallinnan, teknologian ja yksiköiden, varaan. Erityisesti kaksi ensimmäistä ovat tuttuja niin genren kuin aiempien Age of Empiresin ystäville, mutta tätä puolta on toisaalta hyvin vaikea innovoidakaan.

Myös teknologia toimii pitkälti kuin kaikissa muissakin genren peleissä, mutta se on aavistuksen suppea. Jopa AoE II:ssa oli huomattavasti enemmän teknologioita käytettäväksi, ja sen julkaisusta on jo yli kaksi vuosikymmentä. Kun tämän lisäksi huomioidaan uudet ominaisuudet, kuten automaattinen peltojen pystytys, Age of Empires IV:n kaupunginhallinta on huomattavasti pienemmässä roolissa kuin aikaisemmin.

Taistelukaan ei ole lopulta mitään järin mullistavaa, ja rajallinen yksikkömäärä voi tuntua pidemmän päälle turhan karsitulta. Kaikilla osapuolilla on kuitenkin näiden yksilölliset yksiköt, kuten Delhin sulttaanikunnan sotaelefantit ja kiinalaisten liekkipeitsisotilaat, jotka lisäävät hieman vaihtelua. Mutta juuri tämä osa-alue pelissä kärsii eniten kavennetusta teknologiapuusta.

Peliin on tuotu vastapainoksi muutamia siistejä uusia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi mahdollisuus miehittää muureja ja torneja. Näitä voi myös päivittää sekä asettaa varoittamaan, kun vihollinen yrittää valloittaa niitä.

Jalkaväki pystyy niin ikään kasaamaan muurinsärkijöitä ja piiritystorneja, mikä vauhdittaa armeijoiden liikkumista merkittävästi. Kukaan tuskin jaksaisi katsella näiden matelua kartan toisesta päästä toiseen, kun osapuolten tukikohtien välille alkaa kertyä kilometrejä.

Taisteluun on tuotu myös uusi piiloutumismekaniikka, jonka avulla yksiköitä voi piilottaa vihollisilta. Tämä luo mielenkiintoisen lisädynamiikan taisteluun, sekä tekee tiedustelijoiden tehtävästä entistä hankalampaa, kun nämä yrittävät paljastaa mahdollisesti kätkössä vaanivia armeijoita.

Sen sijaan jousiampujoiden mahdollisuus rakentaa paaluaitoja ei ole aivan niin kaivattu uudistus kuin se alkujaan tuntui. Näiden avulla joukot pystyvät puolustamaan itseään paremmin hevosratsastajia ja jalkaväkeä vastaan, mutta niiden rakentaminen on niin nopeaa, että mekaniikka tuntuu liian ylivoimaiselta.

Silti uusine ominaisuuksineenkin Age of Empires IV tuntuu pitkälti Age of Empires II:lta, johon on lisätty muutamia hienoja lisäominaisuuksia. Tämä ei ole tosin suinkaan moite, vaikka olisimme nähneet mieluusti hieman lisää lihaa luiden ympärillä.

Historiaa luomassa

Historiaa luomassa

Age of Empires -sarja on tunnettu historiallisuudestaan, joskin tekijät ovat itsekin myöntäneet, ettei tähän ole aina panostettu aivan halutulla tavalla. Silti fanit ovat usein maininneet, kuinka pelisarja on opettanut heille historiallisia tapahtumia, vaikka kulttuurit tai tapahtumat itsessään eivät ole aina olleet oikein edustettuina.

Age of Empires IV:n kohdalla Relic on lyöttäytynyt yhteen Lion Televisionin kanssa parantaakseen nimenomaan uusimman osan historiallista tarkkuutta. Ja tämä on toteutettu lupaavasti.

Sen lisäksi, että pelaajat pääsevät itse sotimaan historiallisissa tapahtumissa, Age of Empires IV sisältää myös laadukkaasti toteutettua opettavaista sisältöä, jotka parantavat kokemusta merkittävästi. Videoilla on hyödynnetty oikeaa dokumentaarista videokuvaa sekä tietokoneella luotuja animaatioita, joilla kerrotaan taisteluiden kulusta, esitellään historiallisia dokumentteja tai taideteoksia. Monella tapaa Age of Empires IV mullistaa oman tarinankerrontansa.

Pelaamalla saa avattua kaiken lisäksi monimediallisia kokemuksia menneistä suurtaisteluista, jotka kertovat vielä tarkemmin, miten tietyt yksiköt, rakennukset ja muut elementit vaikuttivat kulloisenkin taistelun kulkuun.

Tehty materiaali on itse asiassa niin laadukasta, että Relic Entertainment voisi koota sen omaksi dokumenttisarjaksi tai oppimateriaaliksi kouluihin.

Hyvänkuuloinen mutta maltillisen näköinen

Visuaalisen puolen arviointi on hankalaa Age of Empires IV:n kohdalla. Toisaalta peli keskittyy vahvasti pelattavuuteen, mutta toisaalta kyse on samalla rakastetun pelisarjan modernisoidusta versiosta. Siten olisimme toivoneet olleemme aavistuksen vaikuttuneempia visuaalisen ilmeen osalta.

Jälki ei ole suinkaan huono, mutta se vain näyttää kovin AoE II:lta, mutta aavistuksen hienompana.

Toisaalta emme myöskään tiedä, mitä oikein odotimme tämän suhteen. Yksiköt eivät kuitenkaan kehity riittävästi aikakausien välillä, kuten edellisissä peleissä, mikä tuntuu hieman mälsältä. Jousiampujat pysyvät jousiampujina, ja varsijousihenkilöt ovat kokonaan oma yksikkönsä myöhemmissä vaiheissa.

Rakennukset ovat sen sijaan paljon yksityiskohtaisempia ja näyttävät upeilta niin rakennusvaiheessa kuin valmiina – sekä palaessa hyökkäyksen jäljiltä poroksi. Kaupungit kasvavat uusien rakennusten myötä, ja näiden välille syntyy automaattisesti teitä ja tasaisempaa maastoa, mikä saa pelaajan tukikohdan tuntumaan eläväisemmältä.

Musiikki ja ääniefektit tuntuvat niin ikään pysyvän odotetulla tasolla. Kullakin sivilisaatiolla on oma yksilöllinen sävellys, jota on mukava kuunnella pitkiäkin aikoja. Myös yksiköiden rakastetut komennukset palaavat, ja ne kuulostavat selkeiltä.

Yhteenveto

Jos Age of Empires IV:tä pitäisi kuvailla yhdellä sanalla, se olisi laadukas. Relic Entertainment on opetellut pelisarjan perusteet ja luonut niistä juuri sellaisen pelin kuin saattoi toivoa. Kyseessä on erinomainen henkinen jatko-osa Age of Empires II:lle ja tarjoaa modernisoidun ja muokatun kokemuksen, josta uupuu kuitenkin innovaatio.

Pelaaminen on hauskaa, kustomointi laajaa ja yhteisövetoista, juuri niin kuin fanit halusivatkin. Mutta riittääkö se pidemmäksi aikaa, jää nähtäväksi.

Silti mainitsemiamme välivideoita lukuun ottamatta pelistä puuttuu selkeä wow-fiilis. Genrensä sisällä tätä onkin vaikea nähdä uutena merkkipaaluna, johon kaikki myöhemmän edustajat pohjautuvat. Tähän ei suinkaan ole tarvettakaan, mutta toisaalta olisimme kaivanneet vielä enemmän uutta ja hienoa rakastettuun pelisarjaan.

Age of Empires IV:llä on kuitenkin tilaa kasvaa. Relic Entertainment on jo julkaissut etenemissuunnitelmat pelin julkaisun jälkeiselle ajalle, johon lukeutuvat muun muassa ranked-matsit. Monet puutteet saatetaankin korjata tulevaisuudessa, mutta jo tällaisenaankin kyseessä on varsin loistava ja näyttävä genrensä edustaja.