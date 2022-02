Zack Snyderin odotetun sci-fi-elokuvan Rebel Moon näyttelijäkaarti vahvistettiin

Netflix on paljastanut ensimmäisiä konseptikuvia odotetusta sci-fi-eepoksesta Rebel Moon. Elokuvan ohjaajana häärää Zack Snyder.

Leffa on tällä hetkellä esituotannossa ennen myöhemmin tänä vuonna käynnistyviä kuvauksia. Ensi-illan ajankohtaa ei vielä tiedetä, sillä Netflix on tavannut olla varsin salaperäinen aikataulujensa suhteen.

Jo ensikuvat tekevät kuitenkin selväksi, että eeppisyydestä ei lopputuleman pitäisi jäädä kiinni.

take a peek at some brand new concept art from Zack Snyder’s REBEL MOON, a new sci-fi adventure film coming to Netflix pic.twitter.com/YqhwZ5RenLFebruary 9, 2022 See more

Mikä on Rebel Moon?

Rebel Moon on itse asiassa alkujaan Star Wars -universumiin hahmoteltu ajatus.

Ennen kuin Disney osti Lucasfilmin vuonna 2012, Snyder ehdotti ajatusta omasta Tähtien sota -elokuvasta. Yrityskaupan jälkeen suunnitelmat kuitenkin muutettiin, jotta rainasta saatiin täysin omanlaisensa kokonaisuus.

Varietyn mukaan Rebel Moon kertoo nuoresta naisesta, joka elää rauhallisessa yhteisössä galaksin reunamalla. Hänen elämänsä kuitenkin muuttuu nopeasti, kun hänen täytyy lähteä etsimään sotureita puolustamaan aluetta despoottiselta tyrannilta Regent Balisarius.

Snyder tuottaa elokuvaa yhdessä Deborah-vaimonsa kanssa. Käsikirjoitukseen ovat puolestaan osallistuneet myös Shay Hatten sekä Kurt Johnstad.

Hatten on monille tuttu elokuvista John Wick 3: Parabellum sekä Snyderin kanssa yhdessä luodusta Army Of The Deadista.

Johnstad on puolestaan puuhaillut Snyderin kanssa muun muassa elokuvat 300 ja 300: Rise Of An Empire.

Ketkä näyttelijät ovat Rebel Moonissa mukana?

Snyder on aiemmin vahvistanut ainoastaan Sofia Boutellan (The Mummy, Kingsman: The Secret Service) esiintyvän elokuvassa. Nyt kaartia on kuitenkin paljastettu avokätisesti.

Leffassa nähdään Boutellan lisäksi ainakin Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Ray Fisher, Doona Bae, Jena Malone, Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi sekä Sky Yang.

Rebel Moonissa nähdään siis jälleen Snyderin ja Fisherin yhteistyön hedelmiä, jollaisia poimittiin viimeksi Justice Leaguen yhteydessä. Myös Malone oli kyseisessä rainassa mukana, mutta hänen osuutensa jäi lopulta leikkausvaiheessa pois kokonaisuudesta.

Honored to welcome this incredible cast to Rebel Moon. Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Doona Bae, and Ray Fisher join previously announced Sofia Boutella. Jena Malone, Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi, & Sky Yang round out the cast. More to come. Let's go! #RebelMoon @Netflix pic.twitter.com/a9Zpmt2BzWFebruary 9, 2022 See more

Mitä muuta Zack Snyder työstää parhaillaan?

Zack Snyder on tunnetusti hyvin kiireinen mies. Erityisesti Army Of The Dead -sarjan kasvu aiheuttaa aikataulupaineita.

Snyderin tuottama kauhuelokuvasarjan esiosa Army of Thieves saapui valkokankaalle lokakuussa 2021.

Army Of The Deadin jatko-osa Planet Of The Dead on jo suunnitteila, minkä lisäksi kehityksessä on animaatiosarja Army Of The Dead: Lost Vegas.

Tämän lisäksi Snyderin on määrä ohjata elokuvaversio Ayn Randin vuonna 1943 ilmestyneestä romaanista The Fountainhead.

Ohjaaja on myös paljastanut työskentelevänsä Kuningas Arthuriin pohjautuvan elokuvan parissa. Kyseinen aihepiiri ei ole kuitenkaan ollut aiemmille yrittäjille kummoinen kultakaivos, joten projektin toteutuminen voi hyvinkin olla epävarmaa.