Xiaomi patentoi erikoisen kameraratkaisun puhelimeensa

Monet yhtiöt tuskailevat tänäkin vuonna yhden suuren kysymyksen parissa: mihin ihmeeseen sijoittaisi etukameran? Jotkut valmistajat ovat päätyneet näyttöloveen, toiset hole-punch-kameraan ja hurjimmat lanseeranneet erilaisia liukuvia ratkaisuja. Nyt Xiaomi on kuitenkin päättänyt asentaa kameransa vieläkin epätyypillisempään paikkaan – puhelimen alaosaan.

LetsGoDigital oli löytänyt yhtiön jättämän patentin, jossa havainnollistetaan puhelimen kahta mahdollista muotoilua. Kaksoiskamera olisi sijoitettu näytön alareunasta löytyvään näyttöloveen, joka saa puhelimen näyttämään siltä kuin se olisi ylösalaisin.

Meille jäi kuitenkin hieman epäselväksi, miksi yhtiö haluaisi käyttää tällaista muotoilua. Se kun ei käytännössä muuta nykyistä näyttöloveen perustuvaa muotoilua mitenkään ja ottaa omakuvat oudosta alaviistosta.

Kuva 1/2 Xiaomi saattaa kehittää epätyypillistä kameraratkaisua: Kuva: Xiaomi / LetsGoDigital Kuva 2/2 Tämä muotoiluvaihtoehto on vieläkin erikoisempi. Kuva: Xiaomi / LetsGoDigital

On hyvä pitää mielessä, että Xiaomi on jo sijoittanut kameransa puhelimen alaosaan Xiaomi Mi Mix 2:ssa (joka on myös juttumme kuvituskuvassa). Sen tapauksessa kamera sijaitsi kuitenkin näytön alapalkissa, eikä erillisessä näyttölovessa. Mainitsimme omassa arvostelussamme kameran sijoittelun olevan ärsyttävä.

Meille tulee väistämättä mieleen, että patentissa on yritetty vain yksinkertaisesti erottua joukosta, eikä tehdä mitään aidosti käytännöllistä ratkaisua. Toki on myös mahdollista, että Xiaomilla on jokin hyvä syy kameran erikoiseen sijoitteluun.

Täytyy silti muistaa, että monet älypuhelinpatentit eivät koskaan päädy lopullisiin tuotteisiin, joten kyseessä voi hyvinkin olla vain jokin Xiaomin kokeilema konsepti. Mi Mix 3:n liukuva kamera on kaiken lisäksi selvästi sitä parempi ratkaisu, sillä se mahdollistaa täysin reunattoman muotoilun.