Xbox Series X:n tehot paljastettiin – kuinka tehokas on konsoleiden seuraava sukupolvi?

Microsoft on paljastanut Xbox Series X -konsolin viralliset tehot, joten huhut ja spekulaatiot tulevista suorituskyvyistä voidaan lopettaa.

Eurogamerin Digital Foundryn väki pääsi käsiksi tulevaan konsoliin ja julkisti tiedon yhdessä Microsoftin kanssa.

Asiantuntevan sivun mukaan Xbox Series X näyttäisi todellakin olevan komponenttien osalta kaksi kertaa tehokkaampi kuin Xbox One X. Ainakin teoriassa.

The Xbox Series X:n tekniset tiedot

Digital Foundry syventyi konsolin teknisiin ominaisuuksiin asiaankuuluvalla tarkkuudella, mutta tässä tärkeimmät tiedot:

Suoritin: 8 x Zen 2 -ydintä @ 3,8 GHz (3.6 GHz SMT:n kera) 7 nm

8 x Zen 2 -ydintä @ 3,8 GHz (3.6 GHz SMT:n kera) 7 nm Näytönohjain: 12 TFLOPpia, 52 CU:ta @ 1,825 GHz, Custom RDNA 2

12 TFLOPpia, 52 CU:ta @ 1,825 GHz, Custom RDNA 2 Muisti: 16 Gt GDDR6

16 Gt GDDR6 Tallennuskapasiteetti: 1 Tt kustomoitu NVMe SSD

1 Tt kustomoitu NVMe SSD Levyasema: 4K UHD Blu-ray

Digital Foundryn artikkeli on asiantunteva, joten siinä vilisee paljon jargon-sanastoa. Käydään siis tarkemmin lävitse, mitä ominaisuudet tarkoittavat ja tuovat käytännössä.

(Image credit: Phil Spencer/@XboxP3)

Xbox Series X:n prosessori ja näytönohjain

Digital Foundry sai nähtäväkseen optimoimattoman version Gears 5:stä, joka pyöri Xbox Series X:n vastaavilla tehoilla PC:llä Ultra-asetuksilla sekä parannetuilla varjoefekteillä ja säteenseurannalla. Siinä, missä Xbox One X:llä välianimaatiot pyörivät 30 ruudun kuvataajuudella, Digital Foundry kertoi Xbox Series X:n pyörittävän näitä "sulavasti" 60 ruudun kuvataajuudella. Kyseessä on kuitenkin varhainen versio pelistä, joten lopullisessa versiossa todellisuus on todennäköisesti vielä parempi.

Odotusten mukaisesti Xbox Series X:n suoritin perustuu kustomoituun Project Scarlett SoCiin (System on Chip), joka käyttää tehostettua versiota TSMC:n 7 nm prosessista. Tässä tapauksessa tuo seitsemän nanometriä on tärkeässä asemassa. Mitä pienempi valmistustapa, sitä tehokkaampi piisiru. Toisin sanoen se on entistä suorituskykyisempi ja vaatii vähemmän virtaa.

Pelikonsoleissa hyvällä suorituskyvyllä varustettu sekä viileänä pysyvä piisiru on ensiluokkaisen tärkeä.

Suoritin on kustomoitu AMD Zen 2, jossa on kahdeksan ydintä ja 16 säiettä. Sen perushertsit ovat 3,6 GHz, ja se yltää parhaimmillaan 3,8 Ghz.

Kuten Digital Foundry huomauttaa, nämä hertsit eivät ole kuitenkaan täysin lukittuja, mikä viittaisi Xbox Series X:n kykenevän säätämään tehoja vallitsevan tehonkäytön ja lämmön tarpeiden mukaan. Jos siis pelaat raskasta suorituskykyä suorittimelta vaativaa peliä, Xbox Series X voi antaa lisäpotkua prosessorille, ja vaihtoehtoisesti pienentää tarvetta seesteisempien hetkien aikana.

Näytönohjain on puolestaan kustomoitu 12 teraflopin tehoilla varustettu. Siinä on 3 328 varjostinta 52 laskentayksikössä, ja se pyörii lukittuna 1,825 MHz taajuudella. Mielenkiintoisesti näytönohjaimessa ei ole lainkaan boostitoimintoa, vaan se pyörii aina vakionopeudella.

Lisäksi konsoli käyttää AMD:n RDNA 2 -arkkitehtuuria, joten se tukee säteenseurantaa fotorealististen valaisuefektien tarjoamiseksi.

Mitä tämä kaikki tarkoittaa käytännössä? Näyttäisi siltä, että Xbox Series X vastaa tehojen osalta Nvidia RTX 2080 -näytönohjaimella varustettua pelitietokonetta. Siis kyseessä näyttäisi olevan äärimmäisen tehokas konsoli, joka ei kuitenkaan yllä kaikkein tehokkaimpien pelitietokoneiden tasolle.

Muisti

Xbox Series X:ssä on lisäksi 16 gigaa GDDR6-muistia, joka on tuntuva lisä Xbox One X:n 12 gigan GDDR5:stä.

Kaikkea sitä ei ole kuitenkaan varattu pelkästään peleille. Pelit saavat käyttöönsä yhteensä 13,5 gigaa muistia, joista 10 gigaa on näytönohjaimelle varattua muistia ja 3,5 gigaa tavallista muistia. Jäljelle jäävä 2,5 gigaa jätetään käyttöjärjestelmän pyörittämiseen.

Nopeamman GDDR6-muistin pitäisi näkyä valtavassa loikassa suorituskyvyn osalta. Kun siihen lisää vielä huippunopean NVMe SSD:n, Xbox Series X:n käyttömukavuuden pitäisi olla jouheva.

Emme kuitenkaan tiedä vielä tarkalleen, minkälaiseen suorituskykyyn Xbox Series X pääsee käytännössä, mutta viralliset tekniset tiedot on nyt annettu. Sony ei ole sen sijaan paljastanut vielä oman PlayStation 5:n tarkempia tietoja, mutta odotamme kuulevan lisää nyt, kun Microsoft paljasti viimein oman kätensä.