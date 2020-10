Xbox Series X:n taaksepäin yhteensopivuus on jo julkaisussa todella kattava

Jos mietit, kuinka laaja taaksepäin yhteensopivuuden tuki Xbox Series X- ja Series S -konsoleilla on, meillä on hyviä uutisia: kaikki Xbox Onella tällä hetkellä pelattavat pelit toimivat uusilla konsoleilla heti julkaisussa. Ainoa poikkeus ovat ne pelit, jotka vaativat sittemmin kuopatun Kinectin toimiakseen.

Asian paljasti Xboxin Jason Ronald omalla Twitter-tilillään, jossa hän kertoi yhtiönsä käyttäneen yli 500 000 tuntia testatakseen eri pelien taaksepäin yhteensopivuutta. Ronald lisää samassa yhteydessä, että kaikki nämä pelit "näyttävät ja toimivat paremmin" Xbox Series X/S:llä julkaisussa.

After 500K+ hours of testing, we’re are excited to share that all Xbox, Xbox 360 and Xbox One games playable on Xbox One today, except for the handful that require Kinect, will be available – and look and play better – on Xbox Series X|S at launch.October 28, 2020