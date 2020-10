Xbox Series X:n pelivalikoima paljastetaan tällä viikolla

Xbox-pomo Phil Spencer vihjaus Xbox One X -pelien paljastuksesta on saanut sinettinsä, kun Microsoft vahvisti tiedon Twitterissä.

Xbox Series X:n tulevaa pelivalikoimaa päästään syynäämään toukokuun 7. päivä kello 18 alkaen. Tuolloin esitettävä Inside Xbox vilauttaa tulevan konsolisukupolven tarjontaa.

You want to see games for the Xbox Series X? We want to show you games for the Xbox Series X. Check out First Look next-gen gameplay from our global developers partners within #InsideXbox on Thursday, May 7 at 8am PT. pic.twitter.com/xVdgIeRBJXApril 30, 2020