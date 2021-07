Witcher-sarjan toinen tuotantokausi on saanut julkaisupäivän ja uuden trailerin

Jättisuosion saavuttanut Netflix-sarja Witcher saa jatkoa toisella tuotantokaudella joulukuun 17. päivä. Päivämäärä sai vahvistuksen verkossa järjestetyssä WitcherCon-tapahtumassa, jossa sarjan näyttelijät ja tekijät esiintyivät.

Sarjan toinen tuotantokausi vie katsojat Geraltin ja Cirin mukaan Kaer Morheniin, noitureiden kotiseudulle, jossa tutustutaan muihin lajin edustajiin. Ensimmäinen Witcher-kausi julkaistiin joulukuun 20. päivänä vuonna 2019, joten Netflixin fantasiadraamalle jatkoa on odotettu jo toista vuotta.

Ohjelmasta paljastettiin myös muutama muita yksityiskohtia, kuten tapahtumiin liittyviä uusia kuvia. Myös fanien rakastama bardi Jaskier ja sen näyttelijä Joey Batey näyttäisivät tekevän paluun.

Uusien noiturien joukkoon lukeutuu Lambert, jota näyttelee Paul Bullion. Yhdessä kuvassa hänen nähdään harjoittelevan yhdessä Cirin kanssa

Witcher oli yksi Netflixin isoimmista menestyksistä julkaisunsa aikaan, sillä jopa 76 miljoonaa taloutta katsoi sarjaa joulukuussa 2019. Uuden sisällön tuottaminen hidastui pandemian myötä, mutta pitkä odotus on viimein tulossa päätökseen.

Toisen tuotantokauden jaksojen nimet

Erillinen video paljastaa myös toisen tuotantokauden jaksojen otsakkeet. Jaksojen nimet ovat: "A Grain of Truth", "Kaer Morhen", "What Is Lost", "Redanian Intelligence," "Turn Your Back", "Dear Friend", "Voleth Meir" sekä yksi huippusalainen otsake, jota ei paljastettu. Kyseessä on epäilemättä pieni kiusaus, joka on kohdistettu sarjan spekuloiville faneille.

Toisen tuotantokauden juonesta ei paljastettu paljoa muuta kuin se, että Kaer Morhen on yksi oleellisimmista tapahtumapaikoista. Juonen oletetaan keskittyvän Ciriin ja hänen suhteeseensa isähahmona toimivaan Geraltiin.

Viralliseen esinäytökseen on vielä kuukausia, joten ennen sitä on taatusti luvassa lisää paljastuksia. Kokonaista traileria toiselle tuotantokaudelle ei ole vielä esitetty, joskin jotain kulissien takaa otettua materiaalia on herkuteltu.

Videomateriaali on nähtävillä alla: