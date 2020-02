Windows 10:n suosio kasvanut Windows 7 -tuen loputtua, mutta Microsoftilla ei silti aihetta juhlaan

Windows 7:n tie saapui päätökseen tammikuun 14. päivä, kun Microsoft lopetti käyttöjärjestelmänsä tukemisen. Yhtiöjätin toiveissa oli käyttäjien aktiivinen siirtyminen Windows 10:n pariin, mutta NetMarketSharen tietojen mukaan käyttäjät ovat liikehtineet uuteen käyttöjärjestelmään odotettua hitaammin.

Käyttöjärjestelmien ja sovellusten käyttäjämääriä seuraava NetMarketShare ei luonnollisestikaan pääse käsiksi absoluuttisiin lukemiin, vaan yhtiö perustaa tietonsa niihin työasemiin, jotka ovat yhdistettynä verkkoon. Tästä lukemasta voidaan joka tapauksessa tehdä varsin uskottavia päätelmiä.

Tuoreimman raportin mukaan Windows 7:n käyttäjäosuus on 25,6 prosenttia kaikista verkkoselaajista. Lukema on varsin iso, vaikka pudotusta on tullut joulukuun 29,57 prosentin osuuteen.

Tulosten valossa vaikuttaisi siltä, että Windows 7:sta luopuneet ovat pysyneet Microsoftin tallissa. Windows 10:n suosio on nimittäin noussut joulukuun 53,36 prosentista 57,08%:een. Kasvutahti on toki hyvä, mutta Microsoftin toiveissa lienee ollut huomattavasti suurempi pomppaus.

NetMarketSharen tuoreimmat lukemat. Klikkaamalla saat kuvan isommaksi. (Image credit: NetMarketShare)

Kilpailijat selvästi perässä

Todennäköisin syy rauhalliseen vaihtotahtiin on Windows 7 -tuen päättyminen mittausjakson puolivälissä. Toisaalta on kuitenkin syytä huomata, että asiasta tiedotettiin erityisesti alkuvuodesta, joten asian silloin ohittaneet eivät välttämättä enää huomaa niin herkästi käyttöjärjestelmänsä vahentumista.

Joka tapauksessa on huolestuttavaa, että joka neljäs verkkoselaaja käyttää aktiivisesti vanhentunutta ja tietoturvan osalta vaarantunutta käyttöjärjestelmää.

Lukemien pohjalta voidaan myös huomata Windowsin dominanssia käyttöjärjestelmien saralla. Kilpailun kolmospaikalle yltänyt Windows 8.1 on käytössä vain 3,38 prosentilla käyttäjistä. Perässä puuskuttava macOS 10.14 saavutti puolestaan 3,12 prosentin suosion, joten Microsoftilla ei vaikuttaisi olevan lähitulevaisuuden huolia kärkipaikan menetykseen.

Selainkasvua

Tammikuun tuloksissa on Microsoftille myös iloisia uutisia. Yhtiön uusittu Edge-verkkoselain on kasvattanut suosiotaan merkittävästi talven aikana. Joulukuussa mitattu 6,07% on kuukauden aikana kasvanut lähes prosenttiyksiköllä, sillä tuoreimmassa tarkastelussa lukema on 7,02%.

Suurin kasvu vaikuttaisi tulleen markkinaykkösenä jylläävän Chromen puolelta. Googlen selaimen käyttäjämäärä on tippunut kuukauden aikana 68,06 prosentista 66,93%:iin. Niin ikään Firefoxin osuus tipahti, joskin 0,15-prosenttiyksikön pudotus 8,12%:iin on selvästi pienempi pudotus kuin Chromella.