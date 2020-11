Vuoto vihjaa taittuvan Samsung Galaxy Z Flip Liten saapumisesta

Toistaiseksi markkinoille saapuneet taittuvat puhelimet ovat olleet äärimmäisen kalliita. Nyt horisontissa näyttäisi kuitenkin olevan edullisempi vaihtoehto, kun huhut edullisemmasta Galaxy Z Flip -mallista voimistuvat.

Vuodon takana on Ross Young, joka kertoo viestissään saaneensa ensitietoja Z Flip Litestä. Puheet ovat sinänsä yllättäviä, että aiemmin Young huhuili Galaxy Fold Lite -mallista, mutta tämä on ilmeisesti osoittautunut kuitenkin pelkäksi huhuksi.

Tuoreimman väittämän mukaan Lite-mallissa olisi ultraohut lasipinta, joka tuntuu lasilta mutta on tästä huolimatta helposti taittuvaa. Tosin puhuminen lasista on hitusen harhaanjohtavaa, sillä todellisuudessa kyse on seoksesta, jossa on vain hitusen lasipartikkeleita mukana.

Väittämän uskottavuutta lisää Youngin historia, joka on pääasiassa vakuuttavaa luettavaa. Erityisen hyvin hän on ollut aiemmin juuri taittuvien puhelimien osalta perillä tapahtumista, joten tälläkin kertaa ajatus edullisesta Lite-mallista vaikuttaa uskottavalta.

Vaikka tieto pitäisi kutinsa, ei asian suhteen kannata kuitenkaan vielä innostua liiaksi.

We don't hear about Z Fold Lite anymore but we are hearing about Z Flip Lite with UTG...November 18, 2020

Mikäli Samsung on todella peruuttanut Galaxy Z Fold Lite -projektinsa Youngin kertomuksen mukaisesti, kertoo se yhtiön valmiudesta heittää huonolta vaikuttavat suunnitelmat roskakoriin. Tällä perustella Z Flip Liten suunnittelukin saattaa olla haastavaa, eikä lopullista mallia välttämättä ikinä saada myyntiin jos hintaa ei saada painettua riittävän alas laadun kärsimättä.

Toistaiseksi kyseessä on joka tapauksessa pelkkä huhu. Jäämmekin odottamaan mahdollisia lisätietoja ja -vuotoja asian tiimoilta.

Sinänsä kyseessä on mielenkiintoinen ajatus, sillä taittuvat puhelimet herättävät suurta kiinnostusta. Toistaiseksi niiden kallis hinta on kuitenkin estänyt menestyksen, mutta edullisempi malli saattaisi tuoda tilanteeseen muutosta.