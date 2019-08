Uudet MacBookit saattavat vaihtaa näppäimistön perhoskytkimet optisiin kytkimiin

Applen MacBookit ovat kärsineet viime vuosina lukuisista näppäimistöongelmista, eikä ole vieläkään täysin onnistunut korjaamaan perhoskytkinnäppäimistöään. Uusi paljastunut patentti viittaa kuitenkin siihen, että yhtiö saattaa pian ratkaista kiusallisen vaivansa.

Patentin nosti esiin ensimmäisenä Apple Insider, jonka mukaan yhtiö on kehittänyt useita eri optisia näppäimistökonsepteja. Ideana olisi, että kannettavat käyttäisivät valoantureita tunnistamaan, milloin näppäintä painetaan.

Näppäimistön alaosa olisi ilmeisesti tehty kiinteästä materiaalista, joka estää valon kulkemisen, kun näppäimen painaa alas. Tällä tavalla optinen tekniikka tunnistaa, minkä näppäimen se rekisteröi.

Näppäimissä itsessään saattaa olla myös jokin valonlähde, joka toimisi yhteen anturin ja valon estävän pinnan kanssa. Tuolloin näppäimiin integroidut valot voisivat toimia samalla myös näppäimistön taustavaloina.

Entäs sitten tuntuma?

Yksi optisen tekniikan haasteista on näppäimistön kirjoitustuntuma: kuinka se saadaan tuntumaan yhtä miellyttävältä kuin tavallinen mekaaninen kytkin? Apple aikoisi ratkaista tämän ilmeisesti asentamalla näppäimeen myös kytkimen, joka palauttaa näppäimen totutulla tavalla antaen sormille tarkkaa palautetta painalluksista.

Apple siis haluaisi selvästi säilyttää mekaanisen sormituntuman, vaikka yhtiö olisikin muuttamassa tekniikkansa modernimpaan.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että kyse on toistaiseksi pelkästä patentista, joten Apple ei välttämättä koskaan ota tekniikkaa käyttöön lopullisissa tuotantomalleissa. Applen on joka tapauksessa kerrottu kehittävänsä luotettavampaa näppäimistötekniikkaa, joten perhoskytkinten korvaaminen uudella tekniikalla kuulostaa loogiselta ratkaisulta.

Olemme kuitenkin kuulleet monia huhuja myös siitä, että perhoskytkinnäppäimistö korvattaisiin jo pian, jos Apple julkaisee 16-tuumaisen MacBook Pron. Nykytekniikan korvikkeeksi ei kuitenkaan povata mitään optisen tekniikan tasoista ratkaisua, vaan saksikytkinnäppäimistöä.

Olemme kuitenkin kuulleet vieläkin jännittävämpiä konsepteja kuin perhoskytkinten korvaamisen optisilla antureilla. Viimeaikaisten suunnitelmien perusteella Apple saattaisi esimerkiksi suunnitella MacBookkiin kahta näyttöä, joista toinen toimisi samalla OLED-näppäimistönä.