Toukokuussa julkaistu Honor 20 saapuu viimeinkin Suomeen

Jo toukokuussa julkaistu Honor 20 saapuu viimeinkin heinäkuussa myös Suomeen. Honor ei kerro vielä puhelimen tarkkaa hintaa kotimaassa, mutta sen hinnaksi ilmoitettiin alkuperäisen julkaisun yhteydessä 450 euroa.

Honor 20:ssä on melko reunaton 6,26-tuumainen Full HD+ LCD -näyttö, jonka vasemmassa yläkulmassa on pienikokoinen kamerareikä. Komponenttipuolella suorittimena toimii tehokas Kirin 980 -järjestelmäpiiri, RAM-muistia on tarjolla aina 6 Gt:a ja tallennustilaa 128 Gt:a.

Puhelimen erikoisuus on sen neloiskamera, joka muodostuu Sonyn IMX856-kennoa käyttävästä 48 megapikselin pääkamerasta (f1,8), 16 megapikselin 117 asteen ultralaajakulmakamerasta (f2,2), 2 megapikselin syvyyskamerasta (f2,4) ja 2 megapikselin makrokamerasta (f2,4).

Honor 20 saa Huawein tukalasta tilanteesta huolimatta täysin normaalin Android-käyttöjärjestelmän, ja puhelin tulee saamaan kaikki käyttöjärjestelmä- ja turvallisuuspäivitykset koko elinkaarensa ajan.

Moni suomalainen lienee huomannut viime päivinä valtavia Honor-mainosplakaatteja, joita olemme itse bonganneet ainakin ympäri pääkaupunkiseutua. Honor vaikuttaa siis olevan erityisen innoissaan – tai jännittynyt – uuden mallinsa julkaisusta.

Honor 20 Lite saapui Suomeen jo aiemmin, sillä malli julkaistiin kuukautta ennen Honor 20:tä ja 20 Prota. Valmistaja ei kuitenkaan ole vielä antanut mitään vihiä Pro-mallin saapumisesta Suomen markkinoille.

Vaikeuksien kautta voittoon?

Monet ehtivät jo spekuloida koko sarjan kuoppaamista, sillä sen julkaisu ajoittui erittäin epäonniseen ajankohtaan: välittömästi Android-pakotteiden julkistamisen jälkeen.

Vaikka Lontoossa järjestetystä julkistustilaisuudesta jäi outo jälkimaku, moni asia on selkiytynyt sen jälkeen. Yhtiö on vahvistanut kaikkien nykylaitteiden normaalin toimivuuden pakotteista huolimatta, ja Huawei on kehittänyt vauhdilla omaa käyttöjärjestelmäänsä tulevia malleja varten.

Honor paljastaa, että puhelin on saavuttanut jo suuren suosion Kiinassa, jossa sitä on myyty yli miljoona kappaletta.

“Hienoa, että saamme uuden lippulaivapuhelimen vihdoin myös Euroopan markkinoille. Tämä on varmasti iloinen yllätys HONORin uskollisille käyttäjille, jotka ovat pitkään odottaneet puhelimen saapumista”, HONORin presidentti George Zhao ylistää.

Puhelimen tarkka hinta jää vielä nähtäväksi, mutta Honorin puhelinmallin saapuminen on joka tapauksessa vahva viesti siitä, ettei yhtiö aio antaa periksi hankalan tilanteen alla.