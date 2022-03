The Umbrella Academy - 3. kausi: kaikki mitä tiedämme odotetusta sarjasta

The Umbrella Academy - 3. kausi: tärkeimmät tiedot - Julkaistaan vuonna 2022

- Uusi Umbrella Academy -juliste vihjailee liitosta vanhan pahiksen kanssa

- Euphoria-tähden väitetään saapuneet tuotantoon

- TV-sovitus "kulkee omaa polkua" alkuperäiseen sarjakuvaan verrattuna

The Umbrella Academyn kolmatta tuotantokautta ei tarvitse odottaa enää kauaa. Netflix on aloittanut hiljalleen kiihdyttää suositun sarjan mainostamista, joten näemme virallisen julkaisupäivän aivan varmasti pian.

Ja onhan sitä odotettukin! Netflix-sarjan uutta tulemista on odotettu jo yli 18 kuukautta edellisen kauden loppumisen jälkeen, kun tuotanto hidastui vallitsevan pandemian vuoksi. Olemmekin odottaneet kärsimättöminä pääsyä takaisin suosittujen supersankareiden pariin.

Joten odotellessamme The Umbrella Academyn kolmannen kauden julkaisupäivää tai traileria, olemme keränneet kaiken tarvittavan ylös muistinvirkistykseksi. Tiedämme jo entuudestaan, että hittisarja ottaa taiteellisia vapauksia Gerard Wayn ja Gabriel Ban sarjakuvasta ja Euphoria-tähti on saapunut mukaan tuotantoon. Olemme nähneet myös uusia julisteita, jotka vihjailevat tulevan kauden tapahtumista. Syitä innostumiselle siis riittää!

Alapuolella on koottu kaikki tärkeät tiedot, huhut ja spekulaatiota The Umbrella Academyn kolmannesta kaudesta. Näihin lukeutuvat niin mahdolliset juonikuviot, episodien nimet, näyttelijäkiinnitykset kuin paljon muuta. Kannattaa kuitenkin huomioida, että tämä artikkeli sisältää spoilereita The Umbrella Academyn kahdesta ensimmäisestä kaudesta sekä sarjakuvista.

The Umbrella Academy - 3. kauden julkaisupäivä: 2022

The Umbrella Academy - 3. kauden julkaisupäivä: mitä tiedämme

Viisi näyttäisi olevan jälleen tärkeä hahmo The Umbrella Academyn kolmannella kaudella. (Image credit: Netflix)

Emme tiedä vielä Umbrella Academyn kolmannen kauden virallista julkaisupäivää. Tiedämme kuitenkin, että se saapuu joskus vuoden 2022 aikana yksinoikeudella Netflix-palveluun. Tämä vahvistettiin sarjan virallisella Twitter-tilillä:

Sarjasta julkaistiin uutenavuotena myös muutama juliste, jotka esittelevät The Sparrow Academya, joten Netflix on aloittanut sarjan markkinoinnin todenteolla.

Milloin odotamme siis näkevämme The Umbrella Academyn uuden kauden? Tiedämme Stranger Thingsin neljännen kauden julkaistavan kahdessa osassa 27. toukokuuta ja 1. heinäkuuta, joten emme usko Netflixin julkaisevan näitä samaan aikaan. Epäilemme myös, ettei The Umbrella Academya julkaista myöskään heti perään, joten saatamme nähdä kolmannen kauden vasta aikaisintaan syksyllä.

Emme siis usko, että kolmatta kautta nähdään kuin aikaisintaan elokuussa. Tosin olemme mielellämme väärässä tämän suhteen.

The Umbrella Academy - 3. kauden traileri

The Umbrella Academy - 3. kauden traileri: onko se julkaistu?

The Umbrella Academy kohtaa uusia vihollisia kolmannella kaudella. (Image credit: Netflix)

Ei. Toivottavasti näemme sellaisen kuitenkin pian. Päivitämme tätä artikkelia heti, kun traileri julkaistaan.

The Umbrella Academy - 3. kauden juoni

The Umbrella Academy - 3. kauden juoni: mitä voimme odottaa?

Lutherin supervoima on taas käytössä The Umbrella Academyn kolmannella kaudella (Image credit: Netflix)

The Umbrella Academyssa on jo estetty kaksi maailmanloppua, joten todennäköisesti estämme kolmannella kaudella jälleen yhden. Vaihtelu olisi tietenkin virkistävää, mutta ottaen huomioon maailmanlopun odottavan myös sarjakuvissa, emme usko siitä poikettavan kolmannella kaudella.

Tiedämme kuitenkin, että The Umbrella Academy kohtaa hyvin samankaltaisen toisen ryhmän. Toisen kauden finaalissa esiteltiin The Sparrow Academy, joka on rinnakkaistodellisuuden oma supersankariryhmä omine voimineen.

The Sparrow Academy esiteltiin The Umbrella Academyn viimeisimmän sarjakuvan, Hotel Oblivionin, viimeisillä sivuilla, joten he eivät ole täysin alkuperäinen Netflix-sarjaa varten luotu ryhmä. Odotamme silti innolla näkevämme heidät luonnossa.

Aiomme tutustua myös tarkemmin Hotel Oblivioniin. Sarjakuvaa lukemattomille kyseessä on hotellin kaltainen avaruusvankila, johon sarjakuvista tuttu The Umbrella Academy on vanginnut galaksin pahimmat superroistot. Voimme siis odottaa kolmannella kaudella uusia pahiksia.

Kerromme myös lisää siitä, miten The Sparrow Academy saattaa vaikuttaa kolmannen kauden kuvioihin erillisessä osiossa. Toistaiseksi keskitymme toisen tuotantokauden loppuun.

Hargreevesin perhe vietti ensimmäisen kauden vuodessa 2019, kun taas toisella kaudella matkattiin ajassa taaksepäin 1960-luvulle. Aivan lopuksi he joutuivat rinnakkaiseen todellisuuteen, jossa hieman yllättäen näiden isä, Sir Reginald Hargreeves, onkin elossa. Hänen kylmäävä kasvatus paljasti pian, ettei heidän tuttu koti olekaan heidän koti, vaan The Sparrow Academyn tukikohta.

Normaalisti The Sparrow Academyn leijuva kuutio saisi Lutherin ja tämän kumppaneiden huomion, mutta heidän yllätyksekseen Ben Hargreeves onkin Sparrowsin uusi kapteeni.

Kyseessä ei myöskään ole fanien rakastama Ben, vaan täysi narsisti, joka tavoittelee vain omaa etuaan. Beniä näyttelevä Justin H. Min paljasti, ettei hän odottanut palaavansa toisen kauden jälkeen, sillä Ben ei ole osa Sparrowsia alkuperäisissä sarjakuvissa. Paluu oli siten yllätys aivan kaikille:

Saatammekin nähdä joitain takaumia The Umbrella Academyn jäsenten lapsuudesta kolmannella kaudella. Nuorta Ben Hargreevesia esittänyt Ethan Hwang julkaisi Instragram-kuvan, jossa hän kertoi palaavansa esittämään Miniä. Sen perusteella hänet nähtäisiinkin taas kolmannella kaudella:

Vaikka kuvassa olevat näyttelijät saattavat vain viettää vapaa-aikaa, mielestämme se on vähän turhan outo yhteensattuma kesken kolmannen kauden kuvauksia. Jos nuorempi Ben palaa, uskomme jommankumman seuraavasta tapahtuvan.

Joko näemme takaumia Benin lapsuudesta Umbrella Academyn jäsenenä joko yksin tai osana ryhmää. Näemmekö kenties, miten hän kuoli? Se antaisi meille viimein vastauksen kauan kaivattuun kysymykseen.

Toinen vaihtoehto on se, että Ben esittää nuorempaa versiota The Sparrow Academyn versiosta. Tällöin näkisimme Sparrowin version Benin lapsuudesta ja siitä, miksi hän on vastakohta katsojien tuntemalle hahmolle. Vaan se spekulaatiosta.

Lilaa esittävä Ritu Arya on paljastanut palaavansa sarjan kolmannelle kaudelle ja vihjaillut hahmonsa tarinakaaresta. ComicBook.comin haastattelussa hän sanoi:

"Toivon katsojien pitävän Lilan kehityksestä ja hänen näkemisestään. Toivottavasti se on mielenkiintoista katsottavaa. Minulla oli tosi hauskaa kuvauksissa ja syventyä entisestään hahmoon ja hänen suhteisiin perheen sisällä. Toivottavasti tämä välittyy myös ruudun toiselle puolelle."

Allisonia esittävä Emmy Raver-Lampman on puolestaan kertonut Colliderille, että The Umbrella Academy poikkeaa jossain määrin alkuperäislähteestään ja luo oman tarinallisen polun.

"Kuljemme rinnan sarjakuvien kanssa", hän sanoi. "Mutta en usko, että Steve on kiinni sarjakuvissa ja tarvitsee niiden uskollista sovitusta sivun tarkasti."

"Mutta tiedän Gerardin ja Steven käyvän jatkuvasti keskusteluja keskenään. Joten uskon varmasti, että molemmat tietävät mitä toinen heistä ajattelee. Luulen sarjojen välillä olevan aina yhteys, mutta mitä syvemmälle menemme The Umbrella Academyn televisiosarjassa, sitä enemmän se luovii omaa polkuaan. Se on kiinnostavaa. Tunnen, ettemme tiedä minkään kauden alussa, mihin tiemme meidät vie. Kolmannella kaudella teemme kokonaan omaa juttua, ja mielestäni sarja on löytänyt muutamia mielenkiintoisia juonikuvioita, joita lähteä tutkimaan syvemmin."

The Umbrella Academy - 3. kauden jaksonimet

The Umbrella Academy - 3. kauden jaksonimet: mitä on luvassa?

Näemmekö pian The Umbrella Academyn julkaisupäivän, Luther? (Image credit: CHRISTOS KALOHORIDIS/NETFLIX)

Sarjanvetäjä Steve Blackman paljasti kolmannen kauden jaksojen nimet Netflix Geeked Week -tapahtumassa kesäkuussa:

301: Meet the Family

302: World's Biggest Ball of Twine

303: Pocket Full of Lightning

304: Kugelblitz

305: Kindest Cut

306: Marigold

307: Auf Wiedersehen

308: Wedding at the End of the World

309: Six Bells

310: Oblivion

Sarjakuvien fanit tietävät, mitä jotkin näistä jaksonimistä tarkoittavat.

The Umbrella Academy - 3. kauden näyttelijät

The Umbrella Academy - 3. kauden näyttelijät: ketkä palaavat?

Klausin voi odottaa tekevän taas temppuja The Umbrella Academy kolmannella kaudella (Image credit: Netflix)

Sarjan kahdeksan päähenkilö kolmannella kaudella ovat:

Elliot Page on Vanya Hargreeves/Number Seven

Tom Hopper on Luther Hargreeves/Number One

David Castenada on Diego Hargreeves/Number Two

Emmy Raver-Lampman on Allison Hargreeves/Number Three

Robert Sheehan on Klaus Hargreeves/Number Four

Aidan Gallagher on Five/Number Five

Justin H. Min on Ben Hargreeves/Number Six, mutta hän on Number Two The Sparrow Academyssa tällä kertaa

Rita Aryu on Lila Pitts

Colm Feoren (Sir Reginald Hargreeves) pitäisi palata kummankin supersankariryhmän ottoisäksi. Adam Godley (Pogo-simpanssi) ja Jordan Claire Robbins (Grace Hargreeves/Äiti) saattavat myös palata näiden rinnakkaisen todellisuuden versioina, mutta kaksikkoa ei ole virallisesti vahvistettu kolmannelle kaudelle.

Ritu Arya palaa Lila Pittsiksi, joka nähtiin viimeksi toisella tuotantokaudella. Hahmo vahvisti paluunsa Instagram-viestissä, kun kolmannen kauden kuvaukset oli saatu päätökseen. Uusien julisteiden perusteella hän näyttäisi liittyvän entisten vihollistensa rinnalle.

Euphoria-tähti Javon Walton on myös ilmeisesti kiinnitetty kolmannen kauden tuotantoon. Complexin haastattelussa näyttelijä sanoi:

"Euphoria on antanut minulle muita isoja mahdollisuuksia, joista olen ollut todella kiitollinen. Minut nähdään Umbrella Academyssa sarjan uudella kaudella."

Emme tiedä vielä, ketä Walton esittää sarjassa. Netflix ei ole myöskään vahvistanut hänen kiinnitystä virallisesti.

The Umbrella Academy - 3. kausi: Mikä on Sparrow Academy?

The Umbrella Academy - 3. kausi: ketkä nähdään The Sparrow Academyssa?

Ben vaihtaa puolta The Umbrella Academyn kolmannella kaudella. (Image credit: Netflix)

Spoilereita The Umbrella Academy -sarjakuvan Volume 3:sta: Hotel Oblivion.

Hotel Oblivionin loppu antaa meille yhden oikean nimen ja nimityksen, joista jälkimmäinen on ryhmän johtaja: Numero yksi. Sarjakuvissa ainoa toinen paljastettava Sparrow Academyn jäsen on Carla, joka ottaa Vanyan mukaansa tapaamaan ryhmää ennen kuin he pelastavat useiden superroistojen hyökkäämäksi joutuneen The Umbrella Academyn.

Valitettavasti Carla ei näyttäisi palaavan kolmannelle kaudelle, ellei sitten näyttelijän kiinnitystä pantata. Netflix näyttäisi nimittäin jo vahvistaneen The Sparrow Academyn näyttelijät ja heidän nimensä. He ovat:

Justin Cornwell on Marcus Hargreeves/Number One

Britne Oldford on Fei Hargreeves/Number Three

Jake Epstein on Alphonso Hargreeves/Number Four

Genesis Rodriguez on Sloane Hargreeves/Number Five

Cazzie David on Jayme Hargreeves/Number Six

IGN uutisoi, että Netflix on sanonut The Sparrow Academyn jäsenten poikkeavan näiden Umbrella Academyn vertaisista.

Marcuksen sanotaan olevan synnynnäinen johtaja, joka on "yhtä älykäs kuin vahvakin". Ben on puolestaan "machiavellimäinen taktikko", joka yrittää anastaa vallan Marcukselta. Fei on ihmisvihaaja, joka kaipaa kuitenkin ystäviä, kun tas Alphonso on pizzaa ja olutta rakastava humoristi, jolle on jäänyt taistelusta rikollisia vastaan syviä fyysisiä ja henkisiä arpia.

Sloane on puolestaan "romantikko", joka tuntee "ylemmän kosmisen olennon" kutsuvan tätä, ja Jayne on yksinäinen susi, joka pelottelee kaikkia, jotka tämä tuntee olevan alempiarvoisia kuin hän. Christopher/Seitsemän on puolestaan ryhmän eksistentiaalista kauhua kylvävä psykronium-kuutio, mutta emme tiedä vielä, kuka hänen ääninäyttelijänsä on.

Blackman julkaisi hiljattain videon, jossa Sparrowit nähdään toiminnassa. Videolla nähdään Davidin esittämä Jayne lentämässä ja leijumassa ilmassa sinistä taustaa vasten. Tämä saattaa antaa meille hieman osviittaa hänen mahdollisista supervoimista.

1. tammikuuta 2022 Netflix julkaisi hahmojulisteet jokaisesta Sparrow Academyn jäsenestä. Näihin lukeutuu myös telekineettinen kuutio Christopher, jonka ääninäyttelijää ei vielä kerrottu. Onko hän kenties Euphorian Javon Walton?

Nähtävästi osa Sparrowin jäsenistä on myös loukkaantunut aiemmista taisteluistaan, kun tarkastelemme Fein ja Alphonson julisteita. Tämä saattaisi viitata siihen, että Sparrowit ovat voimakkaampia ja häikäilemättömämpiä suojelemaan maailmaa. Sarjanvetäjä Steve Blackman vihjaa tähän suuntaan Instagramissa julkaistulla kauden iskulauseella: Olkaa todella peloissanne.

Helmikuun puolivälissä julkaistun tiedon perusteella uusi ryhmä todellakin on voimakkaampi kuin The Umbrella Academy:

Colliderin haastattelussa Raver-Lampman vihjaili kahden supersankariryhmän kohtaamisesta.

"Tuntuu siltä kuin näkisimme eeppisen kilpailun näiden kahden välillä. Mielestäni The Umbrella Academy ei ole oikeastaan koskaan joutunut koetukselle. Heillä on haasteita ja tilanteita, jotka ovat kiinnostavia ja joista ei koskaan tiedä, mitä niissä lopulta käy. Mutta he kuitenkin aina nousevat jaloilleen, enkä usko, että he ovat kohdanneet tällaista kertaa, jossa he törmäävät heihin itseensä. Joten se on todella, todella mielenkiintoista. Olen todella innoissani kaikkien puolesta."

The Umbrella Academy - 3. kauden kysymykset

The Umbrella Academy - 3. kausi: näihin kysymyksiin tarvitsemme vastaukset

Sir Reginaldin taustatarina saattaa paljastaa The Umbrella Academyn kolmannen kauden juonen. (Image credit: Netflix)

Spoilereita The Umbrella Academy -sarjakuvista ja 1. ja 2. kaudesta.

The Umbrella Academy on rakentanut itselleen mielenkiintoisen ja monisyisen mytologian, jonka vuoksi faneilla on runsaasti erilaisia kysymyksiä vastaamatta.

Televisiosarjan fanit eivät tiedä vieläkään, miksi 43 lasta syntyi odottamatta 1. lokakuuta 1989 äideille, jotka eivät olleet raskaina. Tai mitä suurimmalle osalle näistä lapsista edes kävi. Apocalypse Suite -sarjakuvassa tämä selviää, mutta jos tätä aiotaan hyödyntää myös televisiosarjassa, emme spoilaa sitä tässä vaiheessa.

Sarjakuvissa 13 näistä lapsista ovat Umbrella Academyn ja Sparrow Academyn jäseniä. Televisiosarja on esitellyt sen sijaan myös Lilan, joka on mahdollisesti neljästoista hahmo ja jota ei ole nähty vielä sarjakuvissa.

Tämä jättäisi joko 29 tai 30 lasta vielä julkistamattomaksi. Televisiosarja saattaa tosin edetä Game of Thronesin lailla nopeammin kuin sarjakuvat, jolloin hahmot ja mahdolliset juonikuviot paljastetaan ennen sarjakuvia. Saatamme joka tapauksessa nähdä uusia supersankareita ja -roistoja kolmannella kaudella.

Toiset kysymykset liittyvät toisen kauden toiseen suureen paljastukseen. Tiedämme Sir Reginald Hargreevesin olevan ulkoavaruuden muukalainen. Hänen identiteetti paljastettiin sarjakuvissa jo Apocalypse Suite -numerossa, joten voimme paljastaa sen jo tässä artikkelissa.

Sarjakuvissa Sir Reginald on maailmankuulu tieteilijä, yrittäjä, keksijä ja olympialaisten kultamitalisti – sekä ulkoavaruuden muukalainen. Hänen todellista muotoaan ei ole paljastettu sarjakuvissa, mutta televisiosarjassa hänet nähdään aivan varmasti.

Missyn lapsi Harlan, jolla on telekineettisiä voimia toisen kauden lopussa, on toinen iso mysteeri. Jos hänestä on olemassa rinnakkaisen ulottuvuuden versio The Sparrow Academyssä, hän saattaa olla The Umbrella Academyn ystävä tai vihollinen. Emme kuitenkaan tiedä, nähdäänkö hänet kolmannella kaudella.

Emme myöskään tiedä, kuka kolmannen kauden pahis on. Koska The Commission on uuden ja ystävällisemmän johdon alla The Handlerin ilmeisen kuoleman jälkeen, he eivät todennäköisesti ole enää pahiksia.

Joten entä jos näemme kolmannella kaudella sarjakuvista tuttuja superroistoja kauden pahiksina? The Sparrow Academy saattaa kohdata aiempaa suuremman uhan, jolloin he saattaisivat kaivata Umbrella Academyn apua.

Vaan mikä tuo uhka voisi olla? Melkein kuka tahansa sarjakuvista tuttu superroisto. Doctor Terminal, The Perseus Corporation tai jopa The Scientific Manin kaltainen supersankari. Jokin heistä vauhdittaisi varmasti ryhmien eripuran selvittämistä ja lyöttäytymistä yhteen tyydyttäväksi juonikuvioksi.