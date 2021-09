TCL tuo Suomeen uuden 8K-television ja muita älykotituotteita

TCL Electronics on TV-markkinoiden yksi maailman nopeimmin kasvavista TV-brändeistä. Syy kasvuun piilee kilpailukykyisestä hinta-laatusuhteesta.

TCL on esitellyt 8. syyskuuta "Transcend Vision" -teeman älykotituotteita Mynewsdesk-sivustolla. Esiteltävissä tuotteissa on Mini-LED-, QLED- ja 4K HDR TV -malleja sekä audio- ja älykotituotteita.

Uudet televisiot on jaoteltu kahteen kastiin: X- ja C-sarjan mallit.

(Image credit: TCL)

Uudet X- ja C-sarjan televisiot

TCL:n X-sarjan uudet lippulaivamallit ovat X925 Pro, X925 sekä TCL OD Zero Mini LED 8K TV.

TCL kertoo uuden Mini LED 8K TV:n olevan yhtiön läpimurtotuote, sillä se yhdistää QLED- ja 8K-tekniikan yhteen Mini LED-TV -pakettiin.

X92 Pro- sekä X92-sarja tuottavat vaikuttavaa kontrastia ja selkeyttä, minkä pitäisi taata entistä parempi katselukokemus.

C-sarjaan on lisätty aiemmin tänä vuonna malleja, jotka on otettu jo hyvin vastaan Pohjoismaiden markkinoilla.

C-sarja kattaa C82-, C72- ja QLED850-sarjat, joiden väitetään tarjoavan poikkeuksellisen kotiteatterikokemuksen olohuoneisiin ympäri maailman. Yhtiön TCL65C825-malli on saanut myös EISA:n “Premium LCD TV 2021-2022” -palkinnon.

Muita uutuuksia

TCL on tuonut aiemmin tänä vuonna markkinoille TCL TS8132 -soundbarin, joka nostaa viihdekeskuksen uudelle tasolle. Soundbar on saanut EISA:n "Best buy soundbar 2021-2022" -palkinnon ja se on vastaanotettu hyvin myös kuluttajien puolesta.

Yhtiö lanseerasi hiljattain myös Breeva A5 -ilmanpuhdistimen, jonka on määrä saapua Suomeen vuoden loppuun mennessä. Kyseessä on älykäs ja tehokas ilmanpuhdistin, jonka muotoilua on kehuttu ja palkittu. BreevaShield-suodatusjärjestelmä kykenee poistamaan jopa 99,9 % bakteereista ja tavallisista influenssaviruksista.

Vuoden loppuun mennessä Suomeen saapuu myös robottipölynimuri Sweeva 6500, jossa on automaattinen roskasäiliöiden tyhjennys ja 2700 Pascalin imuteho. Robotti-imuri puhdistaa lattian pölyistä, mutta tuhoaa myös lattian eliöstöä UV-C-valolla.

TCL on lanseerannut vastikään myös 20 Pro 5G -älypuhelimen, jossa on Snapdragon 750G -järjestelmäpiiri, 48 megapikselin pääkamera ja 5G-teknologia. EISA on palkinnut myös tämän puhelimen "Best buy smartphone 2021-222" -palkinnolla.

TCL on tuonut Euroopan markkinoille myös kaksi uutta jääkaappimallia: RP470CXE0 ja RP631SSE0. Suomeen kyseiset jääkaapit saapuvat myöhemmin, joskaan tarkasta ajankohdasta ei ole mainintaa.

Yhtiö on tuomassa kodinkonemarkkinoille myös 8-, 9- ja 10-kiloiset P082-pyykinpesukoneet, joskaan ne eivät saavu Suomeen vielä lokakuuksi. Tarkkaa ajankohtaa ei kerrota tiedotteessa.