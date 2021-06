Suomen peliteollisuus kasvoi pandemiasta huolimatta yhdeksän prosenttia

PlayFinland kertoo huojentavia uutisia suomalaisesta peliteollisuudesta, sillä sektorin liikevaihto kasvoi viime vuonna yhdeksän prosenttia maailman tilanteesta huolimatta.

Suomen peliala ylsi vuonna 2020 jo kuudetta vuotta peräkkäin yli kahden miljardin euron liikevaihtoon. Voittoa viime vuoden 2,4 miljardin euron liikevaihdosta oli 500 miljoonaa. Viime vuonna noin sata julkaistua videopeliä olivat pääasiallisesti mobiili- ja PC-pelejä.

Suomalainen peliala on muovautunut vuosikymmenten aikana useaan otteeseen, mutta mobiilipelien nousun ja digitaalisen jakelujärjestelmän kehittymisen ansiosta on teollisuuteen saatu vakautta. PlayFinlandin mukaan vuonna 2020 kotimaiset pelifirmat työllistivät kaiken kaikkiaan 3600 työntekijää, joista 22 % on naisia ja 28 % ulkomaalaistaustaisia. Uusia työpaikkoja on tälle vuodelle arvioitu olevan 400 - 1000.

Sinivalkeita ja aktiivisia pelistudioita on tällä hetkellä 200 kappaletta ja niistä 55 % sijoittuu pääkaupunkiseudulle. Jopa 46 studiota on kasvattanut liikevaihtoaan yli miljoonan euron. PlayFinland nimeää tätä kasvavaa pelistudioryhmää "keskiluokaksi". Suuria peliyhtiöitä, joilla on yli 100 miljoonan liikevaihto, on neljä kappaletta. Tunnetuimpia näistä ovat Supercell, Rovio ja Bugbear Entertainment.

PlayFinland uskoo, että Suomen pelialalla on mahdollisuus ottaa seuraava kehitysaskel. Se voitaisiin saavuttaa esimerkiksi kasvattamalla panoksia työvoiman saatavuuden kanssa.

"Suomi on edelleen maailmanlaajuisesti erittäin houkutteleva peliteollisuuden keskus ja kokoonsa nähden merkittävä veronmaksaja", kertoo PlayFinland.