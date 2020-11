Sony lupaa PS5:n saatavuuden paranevan loppuvuodesta – vahvisti samalla PS5:n olleen paras PlayStation-julkaisu

Sony on vahvistanut PS5:n olevan yhtiönsä paras konsolijulkaisu kysynnän ylittäessä edelleen tarjonnan ennennäkemättömällä tavalla.

Jos olet yrittänyt ostaa itsellesi PlayStation 5:tä, olet saattanut huomata, ettei konsolia ole ollut oikein saatavilla kiitos nopeasti menneiden ennakkoerien. Sony on kuitenkin vahvistanut tuovansa lisää PS5-konsoleita kauppiaille vielä vuoden loppuun mennessä ja "olemaan yhteydessä paikallisiin jälleenmyyjiin".

Osa paikallisista kaupoista on sanonut saavansa lisäeron joulukuussa, joten kommentti saattaa viitata juuri tähän ennalta varattuun allokaatioon. Emme kuitenkaan tiedä, kuinka isosta erästä on todellisuudessa kyse.

Silti aiemman PlayStation 4:n ohittaminen myynneissä on valtava saavutus PS5:ltä jo tässä vaiheessa. Tilanteen tekee entistä huomionarvoisemmaksi edelleen vallitseva Covid-19-tilanne, joka on hankaloittanut niin pelinkehittäjiä kuin muitakin valmistajia tuotteidensa tuotannon osalta.

We want to thank gamers everywhere for making the PS5 launch our biggest console launch ever. Demand for PS5 is unprecedented, so we wanted to confirm that more PS5 inventory will be coming to retailers before the end of the year - please stay in touch with your local retailers.November 25, 2020