Sonos Rayn päivitys korjaa soundbarin rätinäongelman

Sonos Ray oli jo julkaisussaan markkinoiden parhaita edullisia soundbar-kaiuttimia. Nyt julkaistu tuore ohjelmistopäivitys tekee siitä vielä hiukan entistäkin paremman.

Osa soundbarin ostaneista on ilmoittanut mallin aiheuttamasta "surinasta", joka kuuluu erityisesti matalia ääniä kuunnellessa. Vaikka me emme arvostelukappaleessamme tähän törmänneet, esimerkiksi What HiFin (opens in new tab) testilaite aiheutti mainitun ongelman.

Sonos on saanut paikannettua ongelman juurisyyn. Tuore laitepäivitys paikkaakin mallin ongelman jälkijunassa.

Valmistajan mukaan ongelma aiheutui äänitaajuuden ollessa noin 55 Hz. Tämä taajuus aiheutti laitteen muotoilun takia ilman liikkumisen laitteen sisällä olleista liitäntäporteista, jolloin lopputuloksena oli mainittu ärsyttävä ääni.

Sonosin mukaan ilmiö on nyt korjattu muokkaamalla matalien taajuuksien vastetta. Tämän ansiosta häiriötä aiheuttanutta surinaa ei pitäisi enää kuulua.

Valmistajan ehdotus ongelman kiertämiseen oli hankkia Sonos Sub -subwoofer-kaiutin, joka maksaa Suomessa 849 euroa. Näinpä saman murheen paikkaaminen ilmaisella laitepäivityksellä on monen lompakolle taatusti mieluisampi vaihtoehto. 299 euron suositushinnalla myytävä Sonos Ray kun on kaikkea paitsi budjettimalli, jos sen oheen täytyy hankkia lähes kolme kertaa kalliimpi erillinen kaiutin.