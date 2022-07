Sex Educationin neljäs kausi menettää kaksi tuttua näyttelijää

Sex Education valmistautuu neljänteen ja samalla mahdollisesti viimeiseen tuotantokauteen. Aivan kaikki tutut hahmot eivät kuitenkaan palaa Moordalen opinahjoon.

Sarjan aikana yhä isompaan rooliin noussut Ola (Patricia Allison) ei nähtävästi ole mukana. Näyttelijä Allison ilmoitti Capital Xtralle, ettei hän ole mukana Sex Educationin 4. tuotantokaudella . Näyttelijätär kertoi keskittyvänsä "joihinkin pienempiin asioihin".

Allisonin lisäksi myös Simone Ashley kertoi jäävänsä pois. Hänen ratkaisunsa pohjautuu sitoumukseen Netflix-sarjassa Bridgerton , jonka takia paluu Olivia Hananin saappaisiin ei onnistu.

Erityisesti Olan puuttuminen on iso kolaus sarjalle. Jakobin (Mikael Persbrandt) tytär on kasvanut tarinan varrella päähenkiö Otis Milburnin ihastuksesta aina keskeiseksi siskopuoleksi asti. Vahvatahtoinen naisenalku onkin tarinakaarellaan kerännyt runsaasti kiitosta ensimmäisten kausien aikana.

Ola (Patricia Allison) ei palaa Sex Educationin 4. kaudelle. (Image credit: Netflix)

Olivia on sen sijaan selvästi Olaa pienemmässä roolissa. Joka tapauksessa näyttelijän estyminen toisen projektin takia antaa osviittaa mahdollisista huolista tulevaisuutta varten, sillä Netflix hyödyntää monesti tähtiään useissa eri tuotannoissa.

Monet Sex Educationin näyttelijät ovatkin kasvaneet sarjan aikana isoiksi tähdiksi. Tämän vuoksi on hyvin mahdollista, että myös muita suosikkihahmoja ei samasta syystä johtuen nähdä tulevalla kaudella.

Esimerkiksi Ncuti Gatwa on vahvistettu seuraavaksi Doctor Who -tähdeksi , kun taas Emma Mackey työstää parhaillaan Barbie-elokuvaa yhdessä Margot Robbien ja Greta Gerwigin kanssa. Kyseinen kaksikko on esiintynyt Sex Educationissa merkittävissä rooleissa Ericinä ja Maevena.

Asa Butterfield (Otis) ja Gillian Anderson (Jean) olivat jo valmiiksi tunnettuja näyttelijöitä. Heidän mukanaolo vaikuttaa varmalta, mutta virallista vahvistusta ei ole vielä saatu.

Joka tapauksessa tuttujen hahmojen poistuminen sarjasta voi povata tuotannolle hankaluuksia.

Milloin Sex Educationin 4. kausi saapuu Netflixiin?

Olipa mukana tuttuja näyttelijöitä tai ei, Sex Educationin 4. tuotantokausi on tulossa Netflixiin. Tarkkaa ajankohtaa ei ole kuitenkaan vielä kerrottu.

Uusien jaksojen kuvaaminen käynnistyi vahvistettujen tietojen mukaan (opens in new tab) 4. heinäkuuta 2022, joten kokonaisuus tuskin ehtii valmistua kuluvan vuoden aikana. Todennäköisin aikaikkuna onkin vuoden 2023 ensimmäinen puolisko. Tämä olisi myös luontevaa, sillä ensimmäiset kaksi tuotantokautta ilmestyivät juurikin tammikuussa.

(Image credit: Netflix)

Sex Educationin paluu on toivottu tieto, sillä sarja on todennäköisesti lähestymässä loppusuoraansa. Opiskeluvuosia kun tuskin on enää kovin montaa jäljellä ennen kuin näyttelijäkaarti on auttamatta liian vanha esittämään hormonihirviöitä.

Jäämme seuraamaan uutisia ja huhuja neljännestä kaudesta. Voit lukea kaiken keskeisen Sex Educationin 4. kauden koosteartikkelista, jossa puidaan kaikki yksityiskohdat läpi.