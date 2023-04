Samsung saattaa julkaista Galaxy Z Fold 5- ja Flip 5 -puhelimet odotettua aiemmin

Samsungin huhutaan esittelevän taitettavat Galaxy Z Fold 5- ja Galaxy Z Flip 5 -älypuhelimet sekä Galaxy Watch 6 -älykellon odotettua aikaisemmin. Tavanomaisesti elokuussa järjestettyä tilaisuutta povataan tänä vuonna jo heinäkuulle.

Valmistajajätti on perinteisesti pitänyt Unpacked-tilaisuuden aina elokuussa. Ratkaisua on toisinaan ihmetelty, sillä se on osunut välillä päällekkäin Berliinissä järjestettävän IFA-teknologiatapahtuman kanssa.

Uudesta ajankohdasta kertoo Sammobile (Avaa uuteen ikkunaan). Väittämä on linjassa lähteen aiempien tietojen kanssa, sillä sivusto kertoi aiemmin taittuvien puhelimien saumakohdan valmistamisen aikaistamisesta .

Heinäkuinen esittelytilaisuus ei olisi merkittävä muutos suunnitelmiin, mutta joka tapauksessa kahden viikoin aikaistus julkistustapahtumassa viittaisi myös kaksi viikkoa aikaisempaan julkaisupäivään. Ajankohta olisi täten myös kiireisempi, sillä huhujen mukaan Google Pixel Fold sekä useampi Motorola Razr -puhelin saapuu kauppoihin heinäkuussa.

Kenties kilpailijoiden suunnitelmat ovat pakottaneet myös Samsungin aikaistamaan tuoteperheen saapumistaan.

Mahdollinen yhteistyö Googlen kanssa

Aikataulujen aikaistuminen vaikuttaa olevan vuoden 2023 avaintekijä. Samsungin ohella myös Google näyttäisi olevan liikkeellä tavanomaista aiemmin, sillä Android 14 -käyttöjärjestelmä on huhujen mukaan ilmestymässä syyskuun sijaan jo elokuussa. Tämä on yhtiölle myös valttikortti, sillä sen taitettava Pixel Fold -puhelin käyttänee heti julkaisussaan uusinta ohjelmistoversiota.

Samsung voi hyvinkin tavoitella Galaxy Z Fold 5:n ja Galaxy Z Flip 5 :n julkaisun aikaistamisella samaa Android 14 -julkaisuikkunaa. Tämä tekisi mallista tuoreemmalta tuntuvan, kun laitteessa olisi esiasennettuna tuorein ohjelmistoversio.

Tämä on kuitenkin enemmän mahdollisuus kuin niinkään todennäköinen skenaario. Samsung on aina julkaissut oman One UI -ohjelmiston Androidin päälle, joka on erillään Googlen valmistamasta käyttöjärjestelmästä. Tällä kertaa tilanne on kuitenkin hiukan erilainen, sillä Android 14 on suunniteltu nimenomaan taitettavia puhelimia varten. Tämän ansiosta Samsungin Flip- ja Fold-mallit halunnevat sen niin nopeasti kuin suinkin mahdollista.