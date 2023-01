Samsung Galaxy S23 Ultran kameroilla otettuja kuvia on vuotanut julki

Tuleva Samsung Galaxy S23 Ultra -puhelin päätyy luultavasti aikanaan meidän parhaiden kamerapuhelinten listalle, ja viimeisimmän vuodon perusteella tämä on entistä todennäköisempää.

Twitter-käyttäjä Edwards Urbina (Avaa uuteen ikkunaan) on julkaissut tilillään liudan kuvia, joiden väitetään otetun Galaxy S23 Ultran uusilla kameroilla, uutisoi NotebookCheck (Avaa uuteen ikkunaan). Julkaistut kuvat esittelevät puhelimen yökuvaustilaa kuin tehokasta tarkennusta.

Puhelimen väitetystä yökuvaustilasta on saatu katsottavaksi kaksi kuvaa (Avaa uuteen ikkunaan), jotka on otettu ensin normaalitilassa ja sen jälkeen vertailun vuoksi yökuvaustilassa.

Image 1 of 4 (Image credit: Edwards Urbina) (Image credit: Edwards Urbina) (Image credit: Edwards Urbina) (Image credit: Edwards Urbina)

Normaalitilassa otetuista kuvista ei saa juurikaan selvää, mikä osoittaa kuvanottohetkellä otetun valon määrän olleen heikko. Yökuvaustilassa kamerat pystyvät silti ihmeisiin ja kuvissa on nähtävissä selkeitä yksityiskohtia.

Toki kuvat jäävät silti kauaksi täydellisistä ja niissä on havaittavissa paljon kohinaa, suhjua ja epäluonnollisia värisävyjä. Myös tarkennus on hieman epävakaa. Silti saatavilla olleeseen valoon nähden jälki on todella hyvä.

Seuraavaksi julkaistut kuvat esittelevät puhelimen tarkennusominaisuuksia 1-, 3-, 10- ja 30-kertaisen tarkennuksen osalta.

Samsungin Ultra-mallit ovat aina olleet erinomaisia zoom-kuvien ottamiseen, joten yllä olevien kuvien laatu ei tule suoranaisesti yllätyksenä. Erityisesti kolme ensimmäistä kuvaa onnistuvat vakuuttamaan, ja ne on todennäköisesti otettu optisella tarkennuksella. Silti myös 30-kertaisessa tarkennuksessa on nähtävissä yllättävän paljon detaljeja, joskin se jää tarkkuuden osalta muita heikommaksi. Ultran optinen tarkennus yltänee maksimissaan kuitenkin 10-kertaiseksi, joten jälki on siihen nähden hyvä.

Tunnetun vuotaja @Universelcen (Avaa uuteen ikkunaan) mukaan nyt vuotanut kuva näyttää yhtä hyvältä kuin Samsung Galaxy S22 Ultran 20-kertaisella tarkennuksella otettu kuva. Joten vaikka optinen puoli ei tänä vuonna näyttäisi parantuneen aiemmasta, kuvien kokonaislaatua on silti onnistuttu parantamaan.

Kannattaa tosin huomioida, että kyseessä on vain muutama kuva, joiden todenperäisyydestä emme myöskään voi olla varmoja. Emme myöskään voi vertailla kuvia Galaxy S22 Ultralla tai millään muullakaan puhelimella otettuun. Siten vuotaneiden kuvien todenperäisyyteen kannattaa suhtautua varauksella.

Samsung Galaxy S23 Ultra ja muut Galaxy S23 -mallit julkistetaan tosin 1. helmikuuta, joten tiedämme puhelimista pian lisää virallisesti.