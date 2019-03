Samsung Galaxy S10 -sarja saapuu tänään myyntiin Suomessa

Samsung aloittaa tänään uuden Galaxy S10 -sarjansa myynnin Suomessa. Täysin uusittu lippulaivamallisto oli niin onnistunut, että se nousi suoraan puhelinvertailumme kärkeen.

Malleja on saatavilla kolme: perusmalli S10, suurempikokoinen ja hieman paremmilla ominaisuuksilla varustettu S10 Plus sekä iPhone XR:n kilpailijaksi pyrkivä, edullisempi S10e. Samsung julkaisi Unpacked-tilaisuudessaan itse asiassa myös kaksi muuta puhelinta: 5G-tekniikkaa tukevan Galaxy S10 5G:n sekä futuristisen taitettavan mallin, Galaxy Foldin. Näitä kahta mallia ei kuitenkaan nähdä vielä vähään aikaan.

Suuri päivitys, kallistuneet hinnat

Samsungin Galaxy S10:n suurin päivitys on ehdottomasti sen suuri 6,1-tuumainen Super AMOLED -näyttö, joka kattaa lähes koko etuosan pinta-alan. Näytössä on nyt myös uutuudenviehätystä herättävä hole-punch-kamera, jonka näimme ensimmäisenä Honor View 20:ssä.

Muita suurimpia uudistuksia ovat sen uudistettu laajakulmalinssillä varustettu kolmoiskamera, käänteinen langaton lataus sekä tietysti näyttölasiin integroitu ultraäänellä toimiva sormenjälkitunnistin.

Myös komponenttipuolella on menty eteenpäin. Samsung on asentanut S10-sarjalaisiin uudet Exynos 9820 -suorittimet, 128 Gt:a tai 1 Tt:a tallennustilaa ja mallista riippuen 6-12 Gt:a RAM-muistia.

Samalla myös hinnat ovat nousseet aiemmasta. Lähtöhinnat ovat nyt 799 euroa (Galaxy S10e), 949 euroa (Galaxy S10) ja 1 049 euroa (Galaxy S10 Plus). Vaikka hinnat ovat toki kohonneet aiemmasta vuodesta, puhelin on myös muuttunut huomattavasti enemmän kuin parissa aiemmassa päätöksessä – ja se on edelleenkin edullisempi kuin iPhonet.

S10:n ja S10e:n värivaihtoehdot ovat valkoinen (prism white), musta (prism black) ja vihreä (prism green). S10 Plus on puolestaan saatavilla valkoisena (prism white), mustana (prism black) sekä keraamisena mustana (ceramic black).

Sarja on saatavilla kaikilta Suomen suurimmilta jälleenmyyjiltä.

Lue myös arvostelumme uusista Galaxy S10 -malleista:

Arvostelussa Samsung Galaxy S10 Plus

Ensiarviossa Samsung Galaxy S10

Ensiarviossa Samsung Galaxy S10e