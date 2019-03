Samsung Galaxy S10 sai korjaustestissä puolet vähemmän pisteitä kuin iPhone XS

Samsung Galaxy S10 -sarjan ennakkotilaukset lähenevät päätöstään. Jos olet jo ostanut omasi tai pohdit vielä ostopäätöstäsi, haluat varmasti tietää kuinka hankalaa tai kallista puhelimen korjaaminen on.

Puhelinten purkamiseen ja korjaamiseen erikoistunut iFixit pääsi viimein käsiksi Samsung Galaxy S10:een, suurempaan Galaxy S10 Plussaan ja edullisimpaan Galaxy S10e:hen. Voit katsoa kuvat S10:n ja S10e:n purkamisesta tästä ja videon S10 Plussan purkamisesta täältä.

Monien muiden nykypuhelinten tavoin myös Samsung Galaxy S10 -sarjan osat ovat liimattu toisiinsa, joten puhelimen korjaaminen omin käsin ei ole kaikkein helpoin prosessi. Kun liimakerroksesta kuitenkin pääsi eteenpäin, loput osista olivat melko modulaarisia. iFixit huomasi, että puhelinten takapaneeleiden irrottaminen oli kohtuullisen helppoa, jonka jälkeen emolevyyn pääsi käsiksi avaamalla yhden ristipääruuvin. Emolevyn vaihtaminen pitäisi siis olla melko yksinkertainen projekti.

Kuva: iFixit

Hyviä ja huonoja uutisia

Kaiken muun korjaaminen onkin sitten monimutkaisempi tapaus. iFixit huomasi, että USB-C-liitäntä oli juotettu suoraan emolevyyn, joten sen korvaaminen on erittäin hankalaa.

Ehkäpä yleisin korjaustoimenpide älypuhelimelle on kuitenkin sen akun vaihtaminen. Samsungin tapauksessa projektista tulee valitettavasti harmillisen kallis, sillä akku on liimattu kiinni runkoon. Sen vaihtaminen on kyllä edelleenkin mahdollista, mutta akku oli iFixitin mukaan melko vaikea irrottaa.

Kaikkein suurin ongelma on silti uusi näyttölasiin integroitu ultraäänellä toimiva sormenjälkitunnistin. Laitteen purkaminen paljasti, että anturi on käytännössä sulatettu näyttöön, joten puhelimen pudottaminen johtaa helposti koko näytön uusimiseen. Puhelimeen kannattaakin hankkia kunnollinen suojakuori, sillä uuden näyttöpaneelin asentaminen tulee todennäköisesti erittäin kalliiksi.

Kuva: iFixit

Lopulta iFixit antoi Samsung Galaxy S10 -sarjan korjattavuudelle vain 3/10 pistettä, joka on Samsungin historian heikoin tulos. Viime vuonna esimerkiksi Galaxy S9, Google Pixel 3 ja Huawei Mate 20 Pro saivat 4/10 pistettä. Kovimmat kilpailijat, iPhone XS ja XS Max saivat puolestaan kaksi kertaa paremmat pisteet: 6/10.