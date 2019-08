Samsung Galaxy Note 10:ssä saattaa olla entistä älykkäämpi kamera

Samsungin lippulaivapuhelimet häikäisevät yleensä kameroiden osalta, ja Samsung Galaxy Note 10 ei todennäköisesti ole poikkeus. Viimeisimpien huhujen perusteella uusi malli esittelee yleisölle 'Smart ISO:n' ja 'AI-ISO:n'.

LetsGoDigital huomasi kyseisille nimille haetun tavaramerkkiä 23. heinäkuuta 2019. Vaikka Samsung Galaxy Note 10:tä ei mainittu hakemusten yhteydessä, varsinaisten hakemusten ilmestyminen niin lähellä 7. elokuuta tapahtuvaa julkaisua viittaisi niiden liittyvän uuteen puhelimeen.

Mutta mitä Smart ISO ja AI-ISO tarkalleen ottaen tarkoittavat? Tällä hetkellä voimme vain spekuloida, mutta nimien perusteella kameran ISO-asetukset näyttäisivät saavan apua tekoälyltä. Tämä saattaisi viitata siihen, että ISO-asetukset sovitetaan automaattisesti kuvaan kuvaajan aiempien mieltymysten mukaisesti, jotka saataisiin aiemmin otetuista kuva-asetuksista.

ISO-asetus kertoo, kuinka herkkä kamerassa oleva sensori on, mikä helpottaa muun muassa hämärässä otettujen kuvien yksityiskohtaisuutta. Tällöin suurempi ISO-lukema paljastaa kuvasta usein enemmän tietoa.

LetsGoDigital spekuloi lisäksi, että kameran painottaminen ISO-asetukseen viittaisi myös siihen, että Galaxy Note 10 -malleissa on entistä laajemmat ISO-asetukset. Samsung Galaxy S10 -sarjassa tämä on välillä 50-800, ja yhtiön kilpaileville malleilla, kuten Sony Xperia XZ2 Premiumissa ja Huawei P30:ssä on paljon isompi ISO-alue.

Näiden ISO-huhujen lisäksi aiemmat huhuilut ovat osoittaneet Galaxy Note 10 Plussassa olevan viisi takakameraa ja tavallisessa Note 10:ssä kolme, minkä lisäksi ne sisältävät lukuisia uusia ominaisuuksia ja parannuksia.

Saamme tietää virallisesti, mitä Samsungin uudelta puhelinmallistolta voi odottaa aivan pian, sillä Galaxy Note 10 julkaistaan 7. elokuuta.

Lähde: BGR