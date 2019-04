Samsung Galaxy Note 10:n rinnalla saatetaan julkaista myös pienempi malli

Samsungilla on ollut tapana julkaista useampi eri malli jokaisen S-sarjan puhelimensa yhteydessä, viimeksi S10 Plus, S10 ja S10e. Note-sarja on puolestaan seurannut yksi koko sopii kaikille -ideologiaa ja julkaissut aina vain yhden suurikokoisen mallin. Tähän asiaan saattaa kuitenkin tulla muutos tulevan Galaxy Note 10:n kohdalla.

Eteläkorealainen verkkosivusto The Bell kertoo nimittäin, että Samsung ostaa tällä hetkellä komponentteja kahden erikokoisen Note 10:n valmistamiseen. Toinen niistä olisi S10 5G:n tavoin 6,7-tuumainen ja toinen hieman pienikokoisempi.

Olemme kuulleet jo aiemminkin toisesta Note 10:stä, joka olisi samankaltainen 5G:tä tukeva malli kuin Galaxy S10 5G. Todennäköisesti kyseinen 5G-malli olisi suurempi kuin tavallinen Note, sillä myös S10 5G oli suurempi kuin S10 Plus. On siis todennäköistä, että Note 10 5G:ssä olisi 6,7-tuumainen näyttö ja tavallisessa Note 10:ssä suunnilleen nykyisen 6,4-tuumaisen Note 9:n kokoinen näyttö.

Bellin lähteet viittavaat kuitenkin siihen, että Note 10:n toinen malli olisi pikemminkin jokin Lite-versio, kuten Galaxy S10e. Älypuhelinten kohonnut hintakehitys on johtanut siihen, että pienikokoisemmista ja edullisemmista malleista on tullut entistä suositumpia.

Verkkosivusto kertoo lisäksi, että pienempi malli tulisi saataville vain Eurooppaan. Jos tieto pitää paikkansa, kyseessä on tuskin kuitenkaan Note 10, sillä puhelinsarjan aiemmat mallit on julkaistu aina maailmanlaajuisesti. On myös vaikea kuvitella, miksi Samsung haluaisi julkaista edullisemman mallin vain Euroopan markkinoille.

Oli miten oli, odotamme Note 10:n julkaisua elokuulle 2019, joten kuulemme varmasti pian lisää huhuja Samsungin seuraavasta lippulaivasta.