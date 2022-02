Ryan Reynolds kohtaa nuoren itsensä Netflixin The Adam Projectin trailerilla

Netflixin odotettu sci-fi-seikkailu The Adam Project on saanut ensimmäisen trailerinsa.

Elokuva on pullollaan tähtiloistoa. Mukana ovat muun muassa Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Zoe Saldaña, Jennifer Garner sekä Catherine Keener.

Elokuvan on ohjannut Free Guystä tuttu Shawn Levy, joka on jälleen valinnut Reynoldsin leffansa avainrooliin.

The Adam Project on Netflixin vuoden 2022 elokuvavalikoiman suurimpia tuotoksia. Jättibudjetilla operoivan leffan ensitraileri on katsottavissa alta.

Mikä on The Adam Project?

Elokuvan nimessä mainittu Adam on Adam Reed, jota esittävät Reynolds sekä Walker Scobell.

Vanha Reed on ajassa matkustava pilotti, joka pakkolaskeutui vuoteen 2022. Tässä yhteydessä hän tapaa 12-vuotiaan itsensä sekä vanhempiaan näyttelevät Garnnerin ja Ruffalon.

Yhdessä he pyrkivät pelastamaan tulevaisuuden, joka ei selvästikään ole onnistumassa ilman komeaa toimintaa.

Mitä voimme odottaa The Adam Projectilta?

Levy on tavannut luoda sydämellisiä koko perheen seikkailuja, joista tunnetuimmat ovat suurhiteiksi muodostuneet Night At The Museum -rainat. Hän on lisäksi toiminut vastaavana tuottajana sekä ohjaajana Stranger Things -sarjalle. Sci-fi onkin lähellä Levyn sydäntä, vaikka tähtäimenä onkin tehdä siitä varsin helposti lähestyttävää.

Ohjaaja on kertonut The Adam Projectista useissa eri haastatteluissa. Esimerkiksi Colliderin haastattelussa kerrottiin tarinan ottaneen runsaasti vaikutteita takavuosien menestyselokuvista:

"Mukana on runsaasti toimintaa sekä aikamatkustukseen liittyvistä elokuvista tuttuja elementtejä. Ennen kaikkea siinä on kuitenkin samaa henkeä kuin Frequencyssä ja Unelmien kentässä (Field of Dreams). Vaikka hauskuus on puolestaan ammentanut selvästi Takaisin tulevaisuuteen -elokuvista (Back to the Future), sisältö muistuttaa enemmän kahta ensin mainittua."

Kuten trailerilta käy ilmi, käsikirjoituksessa on runsaasti Reynoldsille tyypillistä näsäviisastelua. Mihinkäs tiikeri raidoistaan pääsisi.

Milloin The Adam Project ilmestyy?

Netflix on tavannut pysyä varsin salaperäisenä julkaisupäivien suhteen, mutta The Adam Project tekee tähän iloisen poikkeuksen.

The Adam Project saapuu Netflix-suoratoistopalveluun maailmanlaajuisesti maaliskuun 11. päivä 2022.