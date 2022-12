PlayStation Wrap-Up 2022 kokoaa vuoden pelatuimmat pelisi taas yhteen

Loppuvuosi on jälleen koontien aikaa, ja nyt myös PlayStation-pelaajat saavat tietää tarkalleen, mihin koko vuosi ennätti kulua. PlayStation Wrap-Up kokoaa tuttuun tapaan konsolilla käytetyt tunnit yhteen, jotka voi jakaa julki kaikille.

Halukkaat voivat käydä katsomassa omat tuloksensa PlayStation Wrap-Up 2022 (Avaa uuteen ikkunaan) -sivuilta, joka kertoo mitä pelejä käyttäjä pelasi eniten ja kuinka paljon tunteja PlayStationin edessä tuli istuttua.

Yksittäisten pelien kohdalla voi myös tutustua maailmanlaajuisiin tilastoihin ja muihin yksityiskohtiin. Jälkimmäisiin lukeutuu PlayStation Blogin (Avaa uuteen ikkunaan) mukaan muun muassa kaadettujen Thunderjawien määrä Horizon Forbidden West -pelissä, ajetut kilsat Gran Turismo 7:ssä tai heitetyt kirveet God of War Ragnarökissä.

Ja jos haluat jakaa julistaen tiedon siitä, että olet ennättänyt upottaa jo 500 tuntia Call of Duty: Modern Warfare 2:een, omat tulokset voi tuttuun tapaan jakaa kaikkien nähtäväksi. Kaikki käyttäjät, jotka jakavat tiedon somealustoilla, saavat itselleen yhden kuudesta Astro Bot -profiilikuvasta käytettäväksi.

Paras PS5-peli: nämä PlayStation 5 -pelit kannattaa ehdottomasti kokea

PS5:n tilaus ja saatavuus: mistä napata Sonyn uusi konsoli

Ei hävettävää

(Image credit: Girts Ragelis / Shutterstock.com)

Niin PS4:n kuin PS5:n käyttäjät voivat kirjautua omalle Sony-tililleen (Avaa uuteen ikkunaan) ja tarkastaa pelitilastonsa. Palvelu on voimassa 13. tammikuuta 2023 asti.

Sony on jakanut PlayStation-tilastoja jo muutaman vuoden ajan, mikä on käynnistänyt leikkimielisen kisailun kaverien kesken pelituntien määrässä. Tapa on levinnyt myös muiden palveluiden keskuuteen, ja Spotify Wrapped julkaistiin jo aiemmin tänä vuonna kaikkien musiikin ystävien kesken.