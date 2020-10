Elektroniikan käyttöikä on lyhentynyt viimeisen vuosikymmenen aikana merkittävästi. Toisaalta laitteet ovat monipuolisempia ja parempia kuin koskaan, mutta samalla uudet vempaimet sysäävät vanhat historiaan yllättävänkin nopeasti. Esimerkiksi huippupuhelimien kohdalla on siirrytty vuosittaiseen julkaisutahtiin – eikä sekään tunnu aina riittävän. Vaikkapa Samsung julkaisee keväisin uuden Galaxy S -sarjan puhelimen, minkä jälkeen syksy tuo tullessaan ehostetumman Note-mallin. Kun soppaan lisätään vielä taittuvat Z Fold -vaihtoehdot, kuluttajan pää on vähemmästäkin pyörällä.

Uudet puhelimet ovat mukanamme kaikkialla. Halusitpa seurata juoksulenkkiä metsäpolulla, kuunnella lomalennolla musiikkia tai surffata yömyöhäisellä vielä viimeiset verkkokeskustelut, älyluuri on todennäköisesti paras ystäväsi.

Mitä monipuolisemmiksi puhelimet muuttuvat, sitä henkilökohtaisempia ne ovat. Arkisen kiireen ja tohinan keskellä ei välttämättä tule aina pohtineeksi kolikon toista puolta. Kun puhelin pitää kirjaa salasanoistasi, liikkeistäsi, mieltymyksistäsi, viestihistorioistasi sekä joissain tapauksissa terveystiedoistasi, haluat taatusti pitää laitteen turvassa. Turvakoodit ovat hyvä alku, mutta valitettavasti vierähtävät vuodet tekevät myös tehtävänsä.

Varmista käyttöjärjestelmäsi

Puhelimien monipuolistumisen taustalla ovat kehittyvä teknologia sekä edistyksellinen käyttöjärjestelmä. Puhelimien tapauksissa voidaan puhua pääsääntöisesti kahdesta leiristä: Googlen Androidista sekä Applen iOS-järjestelmästä.

Siinä missä tietokoneiden Windows-käyttöjärjestelmät pysyvät varsin pitkän aikaa samana, puhelimissa tilanne on toinen. Molemmat yhtiöt julkaisevat vuosittain uudet versiot. Tänä syksynä olemme nähneet uudet Android 11- ja iOS 14 -järjestelmät. Samalla ikääntyneet versiot tipahtivat tuen piiristä. Tällä hetkellä Android 8 on yhtiön viimeinen päivitettävä käyttöjärjestelmäversio.

Samat nyrkkisäännöt pätevät kumpaankin vaihtoehtoon. Yleisesti ottaen uutuusmalli on tuen piirissä kahden tai kolmen sukupolven ajan riippuen siitä, miten edistyksellisen laitteen hankkii. Apple on tällä saralla helpompi vaihtoehto, sillä vain yhtiön omat tuotteet hyödyntävät iOS-järjestelmää. Täten uusimmat laitteet saavat aina tuoreimman mahdollisen käyttöjärjestelmän.

Googlen puolella tilanne ei ole aivan näin yksiselitteinen. Tuore Android 11 saapuu huippupuhelimiin syksyn aikana, mutta osa uutuusmalleistakin julkaistaan parin vuoden takaisella Android 9 -järjestelmällä. Tähän on monia syitä aina edullisemmaksi painautuvasta hinnasta sekä esimerkiksi Honorin ja Huawein kärsimistä pakotteista lähtien. Samalla se aiheuttaa kuitenkin tietoturvariskejä lähitulevaisuudessa.

Ongelma ei ole niinkään vanhemman käyttöjärjestelmän toimivuudessa. Päinvastoin, monesti asemansa vakiinnuttanut versio voi olla jopa toimivampi kuin vasta julkaistu versio, jonka toimintaa hiotaan tasaisin väliajoin. Sen sijaan käyttöjärjestelmän tietoturva onkin oma lukunsa.

Miksi vuosilla on merkitystä?

Kuluttajien kannalta on hyvä, että käyttöjärjestelmiä tuetaan useamman vuoden ajan vielä vielä uuden version tultuakin. Lisäksi puhelinvalmistajat julkaisevat omia tietoturvapakettejaan, joiden ansiosta puhelimella on turvallista käyttöikää yleensä kahden tai kolmen vuoden ajan. Viimeisimpien tietojen mukaan osa valmistajista Sony ja Samsung etunenässä lupaa yhä pidempää tukea. Jos puhelimelle on tiedossa päivityksiä esimerkiksi Android 13 -järjestelmään asti, tiedät puhelimen olevan tietoturvan osalta kunnossa lähemmäs viiden vuoden ajan.

Nyrkkisääntönä voidaan kuitenkin pitää noin kolmen vuoden rupeamaa, ellei osta aivan tuliterää huippumallia. Kun tuki jossain kohti alkaa hiipua ja lopulta loppua kokonaan, puhelin jää nopeasti turvattomaksi. Yhtiöt saattavat julkaista vielä pieniä päivityksiä kriittisiin ongelmiin vuosien jälkeenkin, mutta näitä nähdään ani harvoin. Silloinkin puhelin on auttamatta kehitystyölistan häntäpäässä.

Oman puhelimen turvallisuudesta voi toki huolehtia itsekin. Turvallisilla sivustoilla ja luotettavia sovelluksia käyttämällä minimoi tietoturvariskejä. Joka tapauksessa hakkerit ja haittaohjelmat löytävät lopulta helposti tiensä puhelimen syövereihin, kun laite tipahtaa päivityskelkasta pois. Viimeistään siinä kohtaa on korkea aika siirtyä uudempaan malliin.

(Image credit: Future)

Miksi puhelimen tietoturvalla on merkitystä?

Moni saattaa pohtia, ettei puhelimen tietoturvalla ole lopulta niin paljoa merkitystä. Esimerkiksi tietokoneiden virusturvaan panostetaan huomattavasti enemmän kuin älyluurin vastaavaan. Tätä kannattaa kuitenkin pohtia tarkemmin.

Onkin syytä kysyä itseltään sitä, mitä kaikkea puhelimellaan tekee. Käytätkö puhelinta verkkopankissa asiointiin? Viestitteletkö kenties työasioita kollegasi kanssa? Lisäksi saatat käyttää puhelinta esimerkiksi terveys- ja urheilutietojesi seurantaan. Vaikka osa näistä ei ehkä sinänsä ole valtionsalaisuudeksi luokiteltavaa informaatiota, tuskinpa haluat yhdenkään salasanasi tai henkilökohtaisen tiedonmurusesi leviävän maailmalle.

(Image credit: TechRadar)

Miten kannattaa varautua?

Helpoin tapa varmistaa tietoturva on huolehtia siitä, että laitteesi on ajan tasalla sekä tuen piirissä. Tämä pätee oikeastaan kaikkeen kodin elektroniikkaan pelikonsolista reitittimeen ja puhelimesta läppäriin. Salasanat, tuoreimmat tietoturvapäivitykset sekä virusturva ovat kaiken keskiössä. Kun mikä tahansa näistä kulmakivistä pettää, laitteesi turvallisuus on vaakalaudalla.

Esimerkiksi puhelimen kohdalla pääset pitkälle huolehtimalla puhelimesi tuen jatkumisesta. Uuden puhelimen ostohetkellä voit olla vakuuttunut, että päivitykset ja tietoturva ovat kunnossa ainakin kolmen vuoden ajan. Mitä vanhemman laitteen hankit, sitä enemmän nipistät samalla tulevaisuudesta. Ei kannatakaan säästää väärästä paikasta, vaan käyttää ennemmin ostohetkellä hitusen enemmän rahaa, jotta saat varmuuden pidemmästä käyttöiästä.

Olipa kyseessä puhelin, läppäri tai mikä tahansa elektroniikkalaite, yllättäen ja pyytämättä ilmestyvä ilmoitus järjestelmä- tai tietoturvapäivityksestä tuntuu turhalta vaivalta. Sitä se tietysti käyttäjälle monesti onkin, mutta onneksi päivitysruljanssi on nykyajan laitteilla äärimmäisen sutjakka ja vaivaton. Kannattaa siis antaa laitteelle sen tarvitsemat irtominuutit päivitysten ajamiseen. Ne antavat nimittäin mielenrauhan jälleen pitkäksi aikaa.