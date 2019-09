OnePlus 7T:n muotoilu paljastettiin virallisesti ennen julkaisua

Odotimme näkevämme OnePlus 7T:n julkaisussa 26. syyskuuta, kuten OnePlus väitti, mutta yhtiö on päättänyt paljastaa laitteen muotoilun etukäteen julkaisemallaan kuvalla.

Toimitusjohtaja Pete Lau esitteli uuden lippulaivamallin muotoilun OnePlusin keskustelupalstoilla noin viikkoa ennen sen virallista julkaisutapahtumaa.

Muotoilun selkein muutos on selkämyksessä oleva uusi kamera-asettelu, jota on suurennettu ja pyöristetty. Lisäksi siinä näyttäisi olevan kolme kameraa. Emme tiedä vielä tarkalleen, minkälaiset kamerat puhelimessa lopulta on, mutta se on joka tapauksessa parannus OnePlus 7:n kahteen takakameraan.

Pyöreä asetelma on uusi ilme OnePlusille, mutta sitä on käytetty myös muiden valmistajien malleissa, kuten Nokia 7.2:ssa, Nokia 6.2:ssa ja Moto G7:ssä.

Laun mukaan sen on tarkoitus olla "rohkea visuaalinen ratkaisu, mutta joka samalla kietoutuu sulavasti puhelimen muuhun muotoiluun."

Kameroiden linssejä vertaamalla OnePlus 7T:ssä näyttäisi olevan hieman suuremmat linssit kuin OnePlus 7:ssä, joskaan emme voi kertoa kuvan perusteella niiden tarkkoja kokoja.

Lau väittää muotoilun ja suorituskyvyn olevan OnePlus 7T:n tärkeimmät ominaisuudet: "erinomainen suunnittelu ei jää ainoastaan muotoiluun, vaan se viittaa myös pienempiin asioihin, joita ei välttämättä huomaa. Se viittaa siihen, että kaikki ovat juuri oikeassa paikassa luodakseen nopean, sulavan, saumattoman ja pehmeän kokemuksen".

OnePlus 7T:n odotetaan ilmestyvän 26. syyskuuta Intiassa, ja saapuvan muihin maihin hieman myöhemmin 10. lokakuuta.