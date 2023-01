Jo oli aikakin: Netflix vihjaa Wednesday-hittisarjan saavan jatkoa

Netflix-sarja Wednesday nousi kertaheitolla huippusuosituksi, joten kaikki Thingiä myöten ovat pitäneet peukkuja sarjan jatkumisen puolesta. Nyt Netflix vaikuttaa olevan näpäyttämässä sormiaan ilmoituksen merkiksi.

Twitterissä loppiaisena julkaistu lyhyt video vihjaa Addamsin perheen tyttären olevan pian valmis toiseen tuotantokauteen. Jenna Ortegan esittämä Wednesday naputtaa kirjoituskoneellaan paperille tekstin "The End", jonka perään ilmestyy pienen mietinnän jälkeen myös kysymysmerkki.

Ykköskaudella nähty kohtaus päättyy yleensä hyvin vakavamielisen Wednesdayn pieneen hymynkareeseen.

Katso video alta:

Vaikka Netflix ei vielä varmistanut kakkoskauden ilmestymistä, tuntuu video varsin lasketulta pohjustukselta. Tarkoituksena on todennäköisesti herättää synkän komediasarjan fanien kiinnostus ennen virallista vahvistusta.

Jatkoa on pidetty jo hyvän aikaa lähes varmana, sillä Tim Burtonin ohjaama avauskausi oli todellinen jättimenestys. Vaikka sarja julkaistiin vasta marraskuussa 2022, on se noussut kaikkien aikojen toiseksi katsotuimmaksi englanninkieliseksi Netflix-sarjaksi.

Avauskautta on katsottu tammikuun 4. päivään mennessä huikean 1,42 miljardia tuntia, minkä ansiosta sarja on ollut Netflixin TOP10 -listan (Avaa uuteen ikkunaan) ylivoimainen kärki koko kuuden viikon ajan. Ainoastaan Emily in Parisin kolmas tuotantokausi on yltänyt edes lähelle, sillä romanttinen komediasarja pääsi jouluviikolla lähelle.

Toistaiseksi ainoastaan Stranger Thingsin 4. tuotantokausi sekä Squid Game ovat keränneet enemmän katsojia kuin Wednesday. Suosion pohjalta suurin kummastus koskee sitä, miksi Netflix on odotuttanut kuuden viikon ajan ennen jatkon vahvistamista.

Mitä Kuunapäivän opistolla on annettavana Wednesdaylle ja Thingille seuraavalla tuotantokaudella? (Image credit: Netflix)

Jatkokausien tilaaminen on Netflixille sekä muille suoratoistopalveluille monesti monimutkainen prosessi. Brittitoimituksemme kävi taannoin läpi Netflixin päätöstä perua 1899 yhtiön omien mittareiden valossa.

Päätös jatkosta pohjautuu paitsi taloudellisiin mittareihin mutta myös katsojien sitouttamiseen. Jos jaksot katsotaan pääsääntöisesti alusta loppuun, antaa se suoratoistopalvelulle positiivisen kuvan kiinnostavuudesta.

Wednesday on joka tapauksessa ollut valtaisa menestys, joten sen suosion luulisi tekevän jatkosta selvää pässinlihaa. Kenties joulu ja sen aiheuttamat lomat ovat hidastaneet selvältä vaikuttavaa päätöstä.

Milloin Wednesdayn 2. tuotantokausi mahdollisesti vahvistetaan? Tuoreen videokiusoittelun perusteella pidämme todennäköisenä, että asiasta päästään uutisoimaan jo lähipäivinä. Sarjan nimen perusteella voi toki olla, että Netflix pihistelee tietoa keskiviikkoon asti. Tällöin päivämäärä saattaa olla tammikuun 11. päivä.

Odotellessa on hyvä hetki perehtyä Netflixin tämän hetken parhaisiin elokuviin sekä sarjoihin.