Netflix perusti uuden pelistudion Helsinkiin

Netflix panostaa kunnolla yhtiön kunnianhimoiseen pelipuolen laajentumiseen ja on julkistanut yhtiön ensimmäisen oman pelistudion, joka perustetaan Helsinkiin.

Suoratoistojättiä ei tunnu hidastavan oman pelipalvelun verrattain vähäiset pelaajat, sillä yhtiö ilmoitti suunnitelmistaan perustaa oma pelistudio. Toistaiseksi vielä nimeämätön studio aiotaan pystyttää Helsinkiin, ja sen johtajaksi saapuu EA:lta ja Zyngasta tuttu Marko Lastikka.

Uusi studio saapuu Netflixin jo aiemmin hankkimien Night School Studion sekä niin ikään kotimaisen Next Gamesin rinnalle.

"Tämä on seuraava askel tavoitteessamme luoda maailmanluokan pelistudio, joka luo ilahduttavia ja puoleensavetäviä alkuperäispelejä – ilman mainoksia tai sovelluksen sisäisiä maksuja – meidän sadoille miljoonille käyttäjille ympäri maailmaa", Netflix Game Studiosin varapuheenjohtaja Amir Rahimi kertoi tiedotteessa (Avaa uuteen ikkunaan).

Yllättävä julkistus saapuu verrattain myrskyisän vuoden jälkeen, sillä Netflix on kärsinyt tänä vuonna niin laskevista tilaajamääristä kuin useiden sarjojen lakkautuksista.

Yhtiön pelipuolikaan ei ole jäänyt ilman huonoja uutisia, sillä elokuussa julkaistussa raportissa paljastui, että alle prosentti Netflixin tilaajista pelaa ylipäätään yhtiön palvelussa olevia pelejä. Käyttäjien osalta tämä tarkoittaa silti noin 1,7 miljoonaa tilaajaa, jotka pelaavat Netflixin kautta pelejä näiden saavuttua palveluun marraskuussa 2021.

Panostus peleihin

Vaan miksi Netflix panostaa pelaamiseen, kun kaikilta muilta osin näyttäisi siltä, että yhtiö yrittää leikata kulujaan? Uskomme taustalla olevan samat syyt kuin yhtiön halussa saapua ylipäätään pelipuolelle: tarjota tilaajille uusia tapoja viihtyä ja ennen kaikkea pysyä palvelun tilaajina.

Ja vaikka vain alle prosentti Netflixin tilaajista on pelannut palvelusta löytyviä pelejä, jopa 23,3 miljoonaa tilaajaa on ladannut ainakin yhden Netflixistä löytyvän pelin viimeisen yhdeksän kuukauden aikana. Käyttäjät tuntuisivat siis olevan kyllä kiinnostuneita peleistä, kunhan ne vain ovat pelaamisen arvoisia.

Stranger Things 3: The Game on16-bittinen versio Netflix-sarjan kolmannesta kaudesta. (Image credit: Netflix / BonusXP)

Netflixin pelikirjastoon lukeutuu tällä hetkellä 26 peliä, joten yhtiön täytyy parantaa katalogia ennen kuin siitä voi puhua varteenotettavana vaihtoehtona esimerkiksi Xbox Game Passille. Yhtiön oma studio on yksi tapa parantaa tilannetta.

Helsinkiin perustettava studio on samalla yhtiön ensimmäinen alusta lähtien Netflixiä varten perustettava studio, joten se rakennettaneen nimenomaan yhtiön brändiä silmällä pitäen. Toisin sanoen studiolta voitaneen odottaa lisää Stranger Things -mobiilipelin kaltaisia pelejä esimerkiksi Squid Gamen ja muiden Netflixin suosittujen hittisarjojen pohjalta.

Prosessi vie kuitenkin aikansa, sillä pelien kehitys on aikaa vievää puuhaa. Netflix tosin näyttäisi tietävän tämän itsekin.

"Projekti on vasta alussa ja meillä on paljon tehtävää ennen kuin voimme tarjota loistavia pelikokemuksia Netflixissä", Rahimi kirjoittaa tiedotteessa. "Pelien tekeminen voi kestää vuosia, joten olen ylpeä nähdessäni, kuinka kokoamme pelistudion perusteet ensimmäisen vuoden aikana ja odotan innolla, että pääsemme esittelemään sen anteja tulevina vuosina."

Toisin sanoen Netflixin pelipuolen menestyksestä on paha sanoa vielä mitään, vaikka alku on näyttänyt pahalta. Yhtiö on aikeissa tuoda myös mainosvetoisen tilausmahdollisuuden suoratoistopalveluun, minkä avulla yhtiö yrittää houkutella takaisin niin vanhoja kuin täysin uusia tilaajia Netflixin sisällön pariin.