Näin katsot Oscar 2022 -gaalan Suomessa

Vuoden suurin elokuvagaala on taas pian täällä ja Hollywoodin punainen matto täyttyy taas valkokankaan tähtiloistosta, kun kaikki juhlivat viime vuoden parhaimpia elokuvia. Jännitit sitten Jane Campionin The Power of the Dogin menestystä, Dyynin valloitusta tai odotat Will Smithin viimein nappaavan itselleen parhaan näyttelijän Oscarin, olemme koonneet kaiken tarvittavan tähän artikkeliin valmistautuaksesi Oscar 2022 -gaalaan.

Viime vuonna gaala järjestettiin vielä koronarajoitusten vuoksi poikkeuksellisella tavalla, mutta tänä vuonna vieraat ja tähdet kutsutaan takaisin Hollywoodissa sijaitsevaan Dolby Theateriin. Hollywoodin huippunimien näkeminen yhdessä ja samassa paikassa on aina jännittävää, joten emme malta odottaa näkevämme muun muassa Denzel Washingtonia, Jessica Chastainia, Nicole Kidmania, Javier Bardemia ja lukuisia muita televisioruudullamme.

Näin katsot Oscar 2022 -gaalan suorana: Päivä: Maanantai 28. maaliskuuta Kellonaika: Kello 03.00 Suomen aikaan Mistä näet gaalan: Yle Teema ja Yle Areena Katso missä tahansa: Kokeile ExpressVPN-palvelua riskittömästi 30 päivän ajan

Lisäksi 94. kertaa järjestettävä Academy Awards tuo takaisin peräti kolme juontajaa, kun Amy Schumer, Wanda Sykes ja Regina Hall johdattelevat katsojat ja vieraat kohti juhlatilaisuuksia. Luvassa on varmasti tuttuun tapaan runsaasti vitsejä sekä tietenkin nimekkäitä vieraita, kun Bill Murrayn ja Lady Gagan kaltaiset tähdet esittelevät vuoden Oscar-ehdokkaat.

Oscar-ehdokkuuksista puheenollen The Power of the Dog johtaa palkintokahinoita peräti kahdellatoista ehdokkuudella, joihin lukeutuu paras elokuva. Kyseisessä kategoriassa käydään tosin tiukkaa taistelua, sillä tänä vuonna parhaan elokuvan pystistä taistelevat myös neo noir -trilleri Nightmare Alley, Apple-draama CODA, Spielbergin West Side Story sekä Ryusuke Hamaguchin laajalti kiitelty Drive My Car.

Kuka siis vie himotun pystin itselleen? Puhumattakaan kaikista muista Oscar-kategorioista, joita tänä vuonna näemme?

Olemme koonneet alapuolelle kaikki tarvittavat tiedot siitä, kuinka voit katsoa Oscar 2022 -gaalan tänä vuonna kotisohvaltasi käsin.

Miten katson Oscar-gaalan Suomessa?

Tänäkään vuonna Oscar-gaalan katsominen Suomessa ei ole onneksi kovin vaikeaa. Yle Teema ja Yle Areena lähettävät gaalan suorana heti maanantaiaamuyöstä alkaen punaiselta matolta kello 01.30. Varsinainen gaala alkaa tosin vasta klo 03.00.

Ja jos maanantain työ painavat päälle, eikä yökuikuiluun ole varaa, lähetetään Oscar-gaala uudestaan Yle Teemalla ja Yle Areenassa heti maanantai-iltana klo 21:00 editoituna ja suomeksi tekstitettynä. Tapahtuma on tämänkin jälkeen vielä katsottavissa viikon ajan Yle Areenassa.

Tapahtumia kommentoivat elokuva-asiantuntija Anne Möttölä ja toimitta J. P. Pulkkinen.

Miten katson Oscar-gaalan ulkomailla?

Jos satut olemaan ulkomailla Oscar-gaalan aikana, ei hätä ole onneksi niin suuri. Tapahtuman voi nimittäin katsoa omalla kannettavalla tai mobiililaitteella VPN-palveluiden avulla. Ne paitsi turvaavat verkossa liikkumisesi, myös osaavat kiertää mahdolliset aluerajoitukset, jolloin voit katsoa kotimaisia lähetyksiä mistä tahansa.

VPN:n käyttäminen on näin helppoa:

1. Lataa ja asenna VPN - ykkösvalintamme on ExpressVPN

2. Yhdistä haluamallesi palvelimelle - avaa VPN-sovellus, paina "choose location" ja valitse sen jälkeen haluamasi kohde

3. Mene lähetyksen sivuille - siirry lähetyksentarjoajan sivuille tai sovellukseen ja katso lähetys aivan kuin olisit kotona. Suomessa Oscar-gaalan lähettää Yle Areena.

Parhaan elokuvan -ehdokkaat 2022 Academy Awards -gaalassa

Illan isoin Oscar-palkinto on parhaan elokuvan -kategoriassa. Nämä kymmenen ehdokasta taistelevat himotusta pystistä: