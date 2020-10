iPhone 12 -mallien myöhästymisestä jälleen huhuja – myös 120 Hz näytöt epätodennäköisiä

Tulevien iPhone 12 -mallien ympärillä on pyörinyt lukuisia huhuja, ja nyt joukkoon liittyy kaksi uutta väitettä, joiden mukaan puhelimesta uupuisi eräs ominaisuus ja julkaisu olisi siirtynyt mahdollisesti viikoilla edemmäksi.

Ensiksi mainitusta vastaa Display Supply Chain Consultantsin toimitusjohtaja Ross Young, joka on tuttu vuotaja näyttöihin liittyvissä puhelinasioissa. Hänen mukaansa yhdessäkään iPhone 12 -mallissa ei olisi 120 Hz näyttöä.

Muutamat aiemmat huhut ovat nimittäin väittäneet, että iPhone 12 Prossa ja iPhone 12 Pro Maxissa olisi 120 Hz virkistystaajuus, jolla Apple pääsisi viimein kilpailemaan OnePlus 8 Pron ja Samsung Galaxy S20:n kanssa, mutta Youngin mukaan yksikään hänen lähteistään ei voi vahvistaa tätä asiaa.

None of our contacts could corroborate iPhone 12 Pro models as 120Hz. They told us 2021. So, they are off our latest 120Hz list.. pic.twitter.com/uTQ7uinMUQJuly 1, 2020