iPadOS tuo kauan odotetun tuen hiirelle ja trackpadille

Yksi iPadOS:n suurimmista päivityksistä jäi täysin huomiotta, kun Apple esitteli tablettikäyttöjärjestelmän WWDC 2019 -tapahtumassa. Tabletti sai nimittäin kaikessa hiljaisuudessa tuen hiirille ja trackpadeille. Ominaisuus paljastui kuitenkin, kun haukansilmäinen sovelluskehittäjä Steve Troughton-Smith löysi sen piilotettuna syvälle iPadOS betan asetuksiin.

Hello mouse support on iOS 13! It’s an AssistiveTouch feature, and works with USB mice. @viticci nailed this pic.twitter.com/nj6xGAKSg0June 3, 2019