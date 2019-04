iPad saattaa viimeinkin tukea hiirtä tulevan iOS 13 -päivityksen myötä

Apple on puhunut jo pitkään siitä, kuinka iPad Pro voisi korvata kannettavan tietokoneen. Tällä hetkellä sen tehot riittäisivät kyllä kilpailemaan tietokoneidenkin kanssa, mutta hiirituen uupuminen on tehnyt siitä huonomman vaihtoehdon joihinkin työtehtäviin.

Tähän saattaa tulla kuitenkin pian muutos, sillä tunnettu kehittäjä ja vuotaja Steve Troughton-Smith kertoo Applen kehittävän hiiritukea iPadeilleen. Ehdimme kuulla jo aiemmin MacStoriesin päätoimittaja Federico Viticcin Connected-podcastista, että tabletit saisivat tuen hiirelle.

Viticci puhui tarkemmin ottaen siitä, että hiiri yhdistettäisiin iPad Pron USB-C-liitäntään, mutta se rajoittaisi tuetut laitteet vain iPad Pro 11:een ja iPad Pro 12,9:ään (2018). Uskommekin, että tabletit tukisivat ennemminkin Bluetooth-hiiriä.

If you missed last week's @_connectedfm, @viticci had a pretty interesting scoop that he'd been sitting on re mouse support coming to iPad as an accessibility feature. As far as I'm aware, that *is* indeed in the works. I feel like every pro user will turn that on, day one 😂April 22, 2019