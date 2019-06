iPad Pro voi viimeinkin korvata MacBookisi

Viime kuukausien aikana on liikkunut lukuisia huhuja siitä, että Apple siirtäisi MacOS:n ARM-arkkitehtuurille. Applen järjestelmäpiiritiimi on ollut viime vuosina lievästi sanottuna tulessa, sillä valmistaja on kehittänyt iPhoneihin ja iPadeihin markkinoiden johtavia suorittimia, jotka ovat peitonneet jopa monia kannettavia tietokoneita.

iPadOS:n julkaisu saakin meidät pohtimaan, onko Apple päättänyt muuttaa suuntaansa ja tuoda macOS:n ja iPadOS:n lähemmäs toisiaan.

Apple toi iPadeille täysin oman iPadOS-käyttöjärjestelmän. (Kuva: TechRadar)

Olemme yrittäneet korvata MacBookimme iPadilla jo useita kertoja sen jälkeen, kun valmistaja julkaisi tehokkaan iPad Pronsa. Vaihto ei ole kuitenkaan koskaan onnistunut kuin pariksi päiväksi ennen kuin käyttöjärjestelmän rajallisuus on vaikeuttanut arkea liikaa.

Komponenttiensa puolesta iPad Pro riittäisi mainiosti omaan työhömme, joka koostuu pääasiassa kirjoittamisesta, verkkotyökalujen käytöstä, Excel-taulukoista sekä kuva- ja videoeditoinnista. iPhoneen pohjautuva käyttöjärjestelmä on kuitenkin tehnyt käyttökokemuksesta turhan rajoitetun. Onneksi asia muuttui, kun Apple julkaisi iPadOS:n äskettäin järjestetyssä WWDC 2019 -kehittäjäkonferenssissaan. Ehkäpä iPadista voisi siis kasvaa se ARM-pohjainen Mac, jota olemme hartaasti odottaneet?

Rajoittavat tekijät: huono tiedostojen hallinta ja mobiiliselain

Olemme olleet lukuisilla työmatkoilla, joissa tarvittavat mediapaketit tai muut materiaalit on toimitettu USB-tikulla. Jo näin yksinkertainen tilanne on lamauttanut iPadin kokonaan, sillä tehokas tabletti ei yksinkertaisesti tue ulkoisia muisteja ennen iPadOS:ää.

Kannamme myös kameraa kaikkiin lehdistötilaisuuksiin ja muokkaisimme kuvat mielellämme pikaisesti iPad Prolla ennen lisäämistä artikkeleihin, mutta iPad ei ole tukenut kameran liittämistä suoraan tablettiin, vaan kuvat on täytynyt siirtää MacBookille.

Uusi iPadOS kuitenkin korjaa asian, sillä Applen Files-sovellus tukee viimeinkin myös ulkoisia muisteja ja sallii myös kolmansien osapuolten sovellusten päästä käsiksi suoraan ulkoisiin kovalevyihin, jotta kuvat voi tuoda esimerkiksi suoraan Photoshopiin.

Ulkoisten muistien liittäminen tablettiin toimii omien testien perusteella mainiosti, mutta sovellukset eivät pääse käsiksi SD-korttiin vielä betaversiossa. Joudumme siis odottamaan syksyyn asti, jotta voimme arvioida tämän ominaisuuden toimivuutta.

Apple esitteli WWDC 2019:ssä iPadOS:n uutta tiedostonhallintaa. (Kuva: TechRadar)

Toinen usein kohtaamamme ongelma Safarilla työskentelyssä on ollut monimutkaisempien verkkosivujen rajallinen toiminta. Esimerkiksi TechRadarin oma CMS-järjestelmä sekä Google Docs ja Sheets ovat toimineet rajallisesti Safarin mobiiliversiossa, mikä on pakottanut meitä kantamaan mukana kannettavaa tietokonetta.

Toki esimerkiksi Google Docsista on olemassa myös iPad-sovellus, mutta se on todellisuudessa vain heikompi versio varsinaisesta verkkosovelluksesta. Verkkoselain on monen tärkein työkalu, joten sen rajoitettu toiminta vaikuttaa suuresti käyttökokemukseen.

Onneksi tämäkin asia on määrä korjautua uuden iPadOS:n ansiosta. Päivityksen myötä verkkosivut on tarkoitus näyttää oikeina työpöytäversiona. Oman kokemuksemme mukaan muutos on todella vaikuttanut moniin verkkosivuihin jo tässä vaiheessa.

iPadit tukevat jatkossa latauksia suoraan Safarista, joten esimerkiksi Drivesta tai Dropboxista pystyy ladata tiedostoja myös ilman erillisiä sovelluksia. Tämäkin ominaisuus tuo tabletin huomattavasti lähemmäs tietokoneen käyttökokemusta.

Apple on lisännyt iPadOS:ään myös uuden ohjelmointirajapinnan nimeltä BackgroundTasks. Jää nähtäväksi, kuinka hyvin se toimii kolmansien osapuolten sovellusten kanssa, mutta toivomme uudistuksen mahdollistavan esimerkiksi sen, että sähköpostiohjelmat voisivat ladata uusia viestejä taustalla jo ennen sovelluksen avaamista.

iPadOS on saanut lisäksi esimerkiksi suoraan kotinäytölle lisätyt widgetit, omat eleet kopioimiselle, liittämiselle ja edellisen toiminnon peruuttamiselle sekä uusia moniajo-ominaisuuksia, jotka parantavat useamman sovelluksen samanaikaista hallintaa. Käyttäjät pystyvät jatkossa myös avaamaan useampia ikkunoita samasta sovelluksesta. Kahden vierekkäisen sovelluksen käyttäminen oli toki mahdollista jo aiemminkin, mutta ikkunoiden täytyi olla eri sovelluksia.

Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä: iPadit tukevat jatkossa myös hiiriä ja trackpadeja.

iPad Pro on uusi MacBook

Kaikkien Applen tekemien valtavien muutosten jälkeen vaikuttaa selvältä, että iPadOS pyrkii tekemään iPadista kannettavan korvaajan.

MacBook Pro tulee todennäköisesti säilyttämään paikkansa liikkuvien ammattikäyttäjien työkaluna jatkossakin, mutta MacBookin ja MacBook Airin tulevaisuus ei näytä yhtä valoisalta, sillä iPad Pro on entistä lähempänä niiden korvaamista.

Kysymys kuuluukin, onko Applen edes tarpeellista siirtää mainiota x86:een pohjautuvaa macOS:ää iOS:n käyttämälle ARM-alustalle, jos iPadit tulevat joka tapuksessa korvaamaan heikommat MacBookit?