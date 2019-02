Huawei P30:n julkaisupäivä varmistui – kiinalaisvalmistaja julkaisee lippulaivansa 26.3.

Huawei vahvisti tänään julkaisevansa uuden P30:n maaliskuun 26. päivä Pariisissa.

Yhtiö ilmoitti asiasta julkaisemalla 10 sekunnin mittaisin teaser-videon Twitteriin. Videossa esiteltiin zoomattuja kuvia Pariisin nähtävyyksistä ja loppukuvassa mainittiin nimeltä juuri Huawei P30 -sarja.

Odotamme Huawein julkaisevan ainakin P30-perusmallin ja P30 Pro -lippulaivan maaliskuisessa julkistustilaisuudessaan. Emme kuitenkaan yllättyisi, jos yhtiö päättäisi lanseerata myös hieman edullisemman mallin, sillä Apple toi viime vuonna markkinoille iPhone XR:n ja myös Samsungin odotetaan julkaisevan huomenna edullisempi Galaxy S10e -malli.

