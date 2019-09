Huawei Mate 30 julkaistaan virallisesti 19. syyskuuta

Olemme kuulleet runsaasti huhuja ja spekulaatioita Huawei Mate 30 -sarjan puhelimista, mutta nyt olemme saaneet myös jotain virallista: uusi mallisto julkaistaan torstaina 19. syyskuuta Münchenissä järjestettävässä tilaisuudessa.

Julkistus tehtiin Huawei Mobilen virallisella Twitter-tilillä, joten päivämäärän voi lyödä huoletta lukkoon ja valmistautua tilaisuuteen.

Twiitti sekä sen rinnalla julkaistut kotisivut kannustavat käyttäjiä samalla "ajattelemaan mahdollisuudet uusiksi", mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan. Kuva-alaa dominoi myös ilmeinen kameralinssi, mikä viittaisi Mate 30:n panostavan eritoten valokuvaamiseen.

Kerromme tuttuun tapaan tietenkin kaiken Mate 30 Series -tapahtumasta, mutta odotamme kuulevamme sitä ennen vielä uusia huhuja tulevista laitteista.

Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!We're going full circle in Munich on 19.09.2019.Join us live: https://t.co/9ugi5gG9ci#RethinkPossibilities pic.twitter.com/etRYjrBVECSeptember 1, 2019