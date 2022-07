GTA 6 vaikuttaa saapuvan 2024

GTA 6:n odottaminen näyttäisi jatkuvan vielä parin vuoden ajan, kertovat teoksen parissa työskentelevät kehittäjät.

Rockstar vahvisti aiemmin tänä vuonna odotetun GTA 6:n olevan aktiivisessa kehityksessä. Sen sijaan yksityiskohdat julkaisuajankohdasta ovat olleet valtionsalaisuuksien veroinen mysteeri. Nyt tekijätiimin huulet vaikuttaisivat kuitenkin auenneet, sillä Bloomberg (opens in new tab) uutisoi Rockstar-kehittäjien maininneen pelin julkaisun olevan vähintään kahden vuoden päässä.

Pitkä kehitystyö johtuu osittain teoksen muuttuneesta sävystä. Tekijöiden kerrotaan satsanneen pelin satiirisiin vitseihin sen sijaan, että käsikirjoitus piikittelisi vähemmistöjä.

Muutokset näkyvät myös pelin keskeisillä osa-alueilla. GTA 6 on sarjan ensimmäinen teos, jossa päähenkilö on nainen. Tekijät yrittävät huhujen mukaan yhä päästä yhteisymmärrykseen pelin olemuksesta uusien tuulien puhallettua suunnitteluvaiheeseen.

Monet asiat viittaavat vuoteen 2024

(Image credit: Rockstar Games)

GTA 5 julkaistiin vuonna 2013, joten pääsarjan kuudennen osan odotus on ollut poikkeuksellisen pitkä. Bloombergin tietojen mukaan teoksen pariin päästään viimein vuonna 2024.

Julkaisija Take-Two Interactiven tuorein talouskatsaus (opens in new tab) kertoo yhtiön käyttävän huimat 89 miljoonaa dollaria markkinointiin huhtikuun 2023 ja maaliskuun 2024 välisenä aikana. Kyseessä on merkittävästi tavallista suurempi summa, joten pelialan asiantuntija Jeff Cohen povaa (opens in new tab) päätöksen liittyvän tukevasti GTA 6:n julkaisuun alkuvuonna 2024.

Niin ikään Tom Hendersonin arvio vihjaa Rockstarin tähtäävän julkaisun tapahtuvan vuosien 2024 ja 2025 välisenä aikana.

Vaikka GTA 6 on vielä vuosien päässä, muutama lisävuosi ei todennäköisesti tunnu pitkällisen piinan jälkeen liian pahalta. Toivottavasti tekijätiimi ottaa käyttämästään ajasta kaiken hyödyn irti, jotta luvassa on jotain hyvin uudenlaista, kuten historiassa on aiemminkin tapahtunut.