Google Stadia -rahojen palautus etenee – ohjaimen kohtalo vielä kysymysmerkki

Google Stadian päivät ovat tunnetusti luetut. Nyt pilvipelaamispalvelun loppusuora häämöttää, kun Google ilmoitti aloittaneensa rahojen palauttamisen laitteen tai pelejä hankkineille käyttäjille.

Valmistaja lupasi palauttaa Google Stadiaan käytetyt pennoset omistajille sulkuilmoituksen yhteydessä. Yhtiö kertoi sivuillaan (Avaa uuteen ikkunaan) pyrkivänsä saamaan rahojen palautuksen valtaosin maaliin Stadian palvelimien sulkeutumiseen mennessä, joka tapahtuu 18. tammikuuta 2023. Todennäköisesti osa käyttäjistä joutuu siis odottamaan vielä hieman pidempään.

"Toivottavasti jaksat odottaa kärsivällisesti kunkin tapahtuman käsittelyä. Huomioi, että asiakastuki ei voi nopeuttaa hyvitystesi käsittelyä tänä aikana. Odotamme silti, että suurin osa hyvityksistä käsitellään 18.1.2023 mennessä."

Käyttäjät saavat laitteisiin, peleihin, laajennuksiin sekä Stadia Controller -ohjaimeen käyttämänsä rahat takaisin. Tarkemmat tiedot projektin etenemisestä on luettavissa yhtiön UKK-sivuilla.

Toimiiko Stadia Controller tulevaisuudessa?

(Image credit: Shutterstock / Yasin Hasan)

Google Stadian ohjain on kerännyt runsaasti kiitosta, joten sen kohtalo kiinnostaa monia. Tällä hetkellä asia on vielä osin epäselvä, mutta hyviä uutisia on jo tarjolla. Ohjain nimittäin toimii USB-C-piuhan avulla normaalisti. Sen sijaan langattomuudessa on mutkia matkassa.

Nykytiedon mukaan ohjaimen langaton toimivuus lakkaa toimimasta Stadia-palveluiden sammumisen yhteydessä. Google ei ole toistaiseksi vahvistanut sitä, aikooko se sallia Bluetooth-yhteyden vapaan käytön.

Tämän luulisi olevan simppeliä, sillä ohjain on Bluetooth-yhteensopiva. Todennäköisesti ominaisuuden saisi kytkettyä yhdellä ohjelmistopäivityksellä. Asia lienee myös kierrettävissä, mutta mitä ilmeisimmin Google ei aio tätä kuitenkaan virallisesti toteuttaa.

Mahdollisuus käyttää ohjainta tulevaisuudessa olisi hienoa, mutta se ei poista kokonaan Stadian kuoppajaisten aiheuttamaa tragediaa. Konsolille julkaistiin nimittäin useita yksinoikeuspelejä, kuten Gylt ja Pixeljunk Raiders. Näiden pelaaminen onkin tulevaisuudessa mahdotonta ellei kehittäjätiimi erikseen käännä teoksiaan muille alustoille.

Pelihistorian kannalta olisi tärkeää, että mahdollisimman moni studio pitäisi huolen luomustensa säilyvyydestä. Olisi sääli, jos nämä katoaisivat pelaajien ulottuvilta lopullisesti.