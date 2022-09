Google Pixel 7 -puhelimien värit ja piirisarja varmistuivat

Ei luultavasti ole sattumaa, että Google jakaa tietoja Pixel 7 -puhelimistaan juuri iPhone 14:n julkaisupäivänä. Loppujen lopuksi on niin, että jos jokin yritys voi varastaa osan Applen saamaa huomiota, se on Google. Toinen vaihtoehto olisi Samsung, mutta emme odota tänä vuonna enää merkittäviä laitejulkistuksia Galaxy Fold -valmistajalta.

Ensin Google kertoi, että Pixel 7 ja Pixel 7 Pro julkistetaan kokonaisuudessaan lokakuun 6. päivä. Nyt yritys on paljastanut verkkokauppansa (opens in new tab) kautta puhelimien värivaihtoehdot. Tiedot havaitsi Phone Arena (opens in new tab).

Google Pixel 7:n osalta värivaihtoehdot ovat Obsidian, Snow ja Lemongrass. Pixel 7 Prossa väreinä ovat Obsidian, Snow sekä Hazel.

Kyseessä ei siis ole kaikista laajin valikoima, ja jokaisessa mallissa on vain yksi ainutlaatuinen sävy. Obsidian on pohjimmiltaan mustaa ja Snow vastaavasti valkoista, kun taas Lemongrass on vihertävän keltaista ja Hazel on harmahtavan ruskeaa.

Värien ohella Google on paljastanut piirisarjan, jota nämä puhelimet käyttävät. Tiesimme jo, että se olisi Pixel 6 -sarjassa nähty Tensor-piirisarjan seuraava sukupolvi, mutta nyt tiedämme nimen olevan Google Tensor G2.

Google lupaa piirisarjan tuovan ”entistä enemmän hyödyllisiä ja yksilöllisiä ominaisuuksia valokuviin, videoihin, tietoturvaan sekä puheentunnistukseen”. Edellisen version perusteella se ei kuitenkaan todennäköisesti vastaa raakateholtaan Snapdragon 8 Plus Gen 1 -suoritinta, joka on tämän hetken paras Android-piirisarja. Niin ikään iPhone 14 Prossa ja iPhone 14 Pro Maxissa todennäköisesti oleva A16 Bionic vetänee pidemmän korren.

Uusia sävyjä

Vaikka Pixel 7:n värivalikoima ei ole erityisen laaja, se sisältää joitakin vaihtoehtoja, joita ei tarjottu Pixel 6:ssa tai Pixel 6 Prossa.

Pixel 6:n voi saada mustana, vihertävänä ja punertavana, kun taas Pixel 6 Pro on saatavana mustana, valkeana ja keltaisena. Molemmissa valikoimissa on siis mustia ja valkoisia, mutta tämän vuoden ruskea ja vihertävä ovat uusia sävyjä.

Pixel 6 -mallistossa on kuitenkin luultavasti mielenkiintoisempia värejä, sillä monet vaihtoehdoista ovat kaksisävyisiä. Puhelimien kameralohkon yläpuolella on nimittäin eri väri kuin sen alapuolella. Pixel 7:n osalta Google on kuitenkin luopunut tästä ajatuksesta.

Uudet puhelimet näyttävät todennäköisesti etenkin metallisen kameralohkon ansiosta tyylikkäämmiltä, mutta ne näyttävät myös hieman vähemmän katseenvangitsevilta ja erottuvilta.